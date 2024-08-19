Как в белорусские вузы набирали абитуриентов

В сельскохозяйственных вузах не смогли набрать около 500 студентов, при этом поступить туда можно с минимальными баллами. Как в Беларуси проходила вступительная кампания - у DW.

В Беларуси завершается вступительная кампания. В этом году университеты набрали 46 тысяч первокурсников. Самый высокий конкурс был в Гродненском университете на специальность дизайн - 20 человек на место. Тем временем в сельскохозяйственных вузах не хватает абитуриентов даже с минимальными баллами.

Куда было сложнее всего поступить?

В этом году более 40 тысяч абитуриентов подали документы в университеты на бюджет, студентами стали около 30 тысяч человек. Это на 2,5 тысячи больше, чем в 2023-м, сообщают в Министерстве образования. На платную форму обучения зачислили еще 16 тысяч абитуриентов.

Вот как выглядит топ-5 специальностей по проходному баллу: "мировая экономика" (Белорусский государственный университет) - 395, "стоматология" (Белорусский государственный медицинский университет) - 395, "программная инженерия" (Белгосуниверситет информатики и радиоэлектроники) - 395, "экономическая информатика" (БГУ) - 394 и "прикладная информатика" (БГУ) - 391.

В этом году набрали на тысячу больше целевиков - 5,6 тысяч, чаще всего по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям. Несмотря на льготные условия, в сельхозвузах вакантными остались несколько сотен бюджетных мест.

Родителей уговаривали, чтобы дети пошли в сельхозакадемию

Самая сложная ситуация - в Белорусской государственной сельхозакадемии (БГСХА), где не смогли набрать 258 студентов. Невостребованными оказались специальности "производство продукции животного происхождения", "производство продукции растительного происхождения", "техническое обеспечение производства" и "бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Похожая ситуация - в Витебской ветеринарной академии, где 174 места по специальностям "ветеринарная медицина" и "производство продукции животного происхождения" остались свободными. Дополнительный набор объявили и в Гродненском аграрном университете, где невостребованными оказались все те же специальности.

Проходные баллы в сельхозуниверситеты - одни из самых низких. Например, в сельхозакадемию на бюджет принимали абитуриентов с 64 баллами из 300 возможных. Но даже это не помогло решить проблему. Сотрудники академии обратились к родителям, чтобы они убедили своих детей поступать именно к ним.

"Мы размещали в своих соцсетях объявления про вступительную кампанию. Дальше обзванивали абитуриентов и их родителей, по школьным спискам - рассказала DW на условиях анонимности преподаватель БГСХА. - Рассказывали, что можно бесплатно поступить, что у нас низкие проходные баллы. Не могу сказать, что это сильно помогло. Родители изначально негативно настроены к работе в сельском хозяйстве - все хотят, чтобы их дети жили в городе и зарабатывали побольше. Чаще всего спрашивали про зарплату".

По словам преподавателя, "хронический недобор" каждый год не только в академии, а в целом в сельхозвузах страны. По данным Белстата, в 2023-м средняя зарплата составила 1483 рубля (это 423 евро), в отрасли работает более 250 тысяч человек, кадровый дефицит - более 20%.

Обзванивал родителей и декан факультета механизации Владимир Гусаров, в соцсетях он поделился печальным опытом: "Обзваниваем абитуриентов и родителей, в ответ слышно: "Ха-ха-ха, неинтересно". Спрашиваю одну такую маму: "Почему неинтересно?" - "Мой ребенок что, неудачник, чтобы к вам идти?" Гусаров попытался призвать родителей к совести: "Относитесь более уважительно, когда к вам звонят. Думаю, мы и те, кто в вашем понимании неудачники, этого не заслужили. Когда утром будете готовить своему "удачнику" завтрак, посмотрите на продукты и поймите, что они не выросли сами. Их вырастил агроном, зоотехник, инженер починил где-то трактор. Так они оказались у вас на столе".

Однако это не помогло решить проблему - вуз объявил о дополнительном наборе, теперь поступить на бюджет смогут абитуриенты даже с минимальными баллами. Набор на заочную форму в сельхозвузах проходит в конце года, чтобы выпускники, которые уже никуда не поступили, могли подать документы хотя бы туда.

Закрытие частных вузов не поможет государственным

В этом году закрылось два из пяти частных вузов. Поможет ли это государственным университетам? Бывший доцент факультета философии и социальных наук БГУ Павел Барковский считает, что существенного влияния на набор это не окажет. За десять лет количество первокурсников сократилось на 30%: с 64 тысяч в 2014 году до 46 тысяч в 2024-м.

Павел Барковский Фото: Ganna Kipel

Эксперт отмечает, что власти замалчивают еще одну проблему - отток белорусских студентов за границу. Каждый год растет количество белорусов в польских вузах: десять лет назад было 3 955 студентов, пять лет назад - 8 378, последний набор - уже 12 тысяч.

"И это при том, что поступление в европейский вуз сегодня сильно осложнено - государство создает препоны в оформлении документов, лишает отсрочки на службу в армии, - говорит он. - Несмотря на это, количество студентов в Польше сопоставимо с белорусскими студентами в российских университетах. Хотя поступить в Россию гораздо проще: нет языкового барьера, там общий конкурс и даже создают специальные стипендии, которые за последние два года выросли с 70 до нескольких тысяч".

Барковский считает, что тенденция будет только увеличиваться: "У белорусских школьников - хороший потенциал, чтобы получать образование за границей. Конечно, есть языковой барьер, но и его преодолевают наши выпускники. А дальше они сталкиваются с совсем другим подходом к образованию, у них больше возможностей для стажировок и развития карьеры".