Удачный год? Почему растет экономика Беларуси

Скачки курса рубля в Беларуси связаны с сильной зависимостью экономики от России, говорят экономисты. Что еще происходит в экономике Беларуси - у DW.

Беларусь заняла третью позицию в рейтинге Международного валютного фонда по прогнозируемому росту ВВП среди европейских стран в 2024 году. ВВП Беларуси вырос на 3,6% в третьем квартале 2024-го. Значит ли это, что в белорусской экономике все хорошо? Почему в последнее время скачет курс рубля и чего ждать от экономики в следующем году? Об этом DW поговорила с белорусскими независимыми экономистами.

Белорусский рубль падает вслед за российским

Недавние скачки курса рубля белорусские экономисты в первую очередь связывают с сильной зависимостью Беларуси от российской экономики. "Изменения курса мы наблюдали в связи с введением санкций против Московской биржи, а также Газпромбанка, которые серьезно повлияли на изменения курса внутри России. А так как в Беларуси валютная корзина на 60% состоит из российского рубля, то колебания курса пропорционально отражаются на изменении курса валют в Беларуси", - отмечает белорусская экономист Алиса Рыжиченко.

Алиса Рыжиченко Фото: privat

Об этом же говорит и академический директор BEROC Лев Львовский, указывая, что Россия к тому же теперь является основным торговым партнером Беларуси. "Если раньше была какая-то диверсификация, то сейчас больше 60% составляет торговля с Россией, а еще 15-20% - это торговля через российские логистические пути. Поэтому белорусский рубль неизбежно следует за российским".

Впрочем, в целом, по его мнению, долгосрочная траектория рубля - ослабевать к доллару. "Мировая экономика растет в среднем быстрее, чем белорусская. Так что если оценивать длинными отрезками в 10 лет, то логично ожидать, что рубль еще подешевеет", - говорит Львовский.

Кроме того, как объясняет Алиса Рыжиченко, на колебания курса влияет дисбаланс внешней торговли товарами в Беларуси, а также в целом укрепление доллара как мировой валюты.

Лукашенко извлекает выгоды из войны в Украине

2024 год Лев Львовский называет действительно удачным в Беларуси. "По итогам года рост ВВП будет около 4%, а это в четыре раза больше, чем наш обычный прирост. Это большой рекорд для Беларуси". Особенно удачной для Беларуси была первая половина года, когда из-за благоприятной конъюнктуры на российском рынке и поставке туда белорусских товаров экономика росла высокими темпами.

Важную роль в росте экономики сыграла война России в Украине, выгодоприобретателем которой экономисты называют Александра Лукашенко. "Лукашенко говорил, что попытается использовать этот момент, и он реально его использует на всю катушку. Рынок в России большой, и если раньше продукция белорусских предприятий там была неконкурентоспособной, то уход западных кампаний открыл рынок для Беларуси. Кроме того, Беларусь поставляет России военную технику и товары двойного и военного назначения - благодаря этому удается держать экономику на плаву", - отмечает эксперт проекта о доходах и расходах госбюджета "Кошт урада" Владимир Ковалкин.

Владимир Ковалкин Фото: Privat

Однако назвать этот год успешным Ковалкин затрудняется, ведь, хотя в краткосрочной перспективе достижения есть, в долгосрочной перспективе все не так однозначно.

"В экономике происходит реструктуризация в сторону деградации. Наиболее успешные, наиболее инновационные отрасли деградируют, квалифицированные сотрудники уезжают за границу. С точки зрения ВВП, роста зарплат и инфляции все хорошо просто потому, что выпадения технологичного бизнеса перекрывается ростом в менее технологичных отраслях. Поэтому если посмотреть на долгосрочную перспективу, на то, в каком виде мы оставим экономику нашим детям, то это, безусловно, неудачный вектор развития", - считает эксперт.

Белорусы богатеют в чарках, но не могут позволить что-то более качественное

Рост белорусской экономики происходил на фоне перегрева экономики, о котором на протяжении года говорили независимые экономисты и который отрицали белорусские власти. "Ситуация с перегревом остается такой же. Зарплаты растут быстрее, чем производительность труда. Издержки на зарплаты растут и компании не могут эти издержки перекладывать в цены из-за административного регулирования. В итоге прибыль компаний падает, особенно это отражается в секторах, которые никак не могут вывернуться из административного контроля - ритейл, сельское хозяйство", - говорит Львовский.

Что касается простых белорусов и их экономического самоощущения, то Владимир Ковалкин для его описания использует авторский индекс "Чарки-шкварки", который рассчитывается по стоимости 100 граммов свинины и 100 граммов водки в сравнении со средней зарплатой. Так, согласно последним данным, индекс "чарки-шварки" находится на максимуме - во втором квартале 2024 года белорус мог купить 569 чарок-шкварок, а то время как в первом квартале 2024 года - только 537.

"Это связано с тем, что цены на водку и сельхозпродукцию регулируются. То есть эти базовые продукты остаются дешевыми, а зарплата растет быстрее, и в результате в чарках средний белорус богатеет. Но если этот белорус захочет купить швейцарский шоколад или французский сыр, то тут он увидит, что сыр подорожал в 3, а то и в 4 раза. Потому происходит такое скатывание в поздний Советский союз - когда продукты в целом есть, но что-то более качественное вы уже не можете себе позволить", - отмечает Ковалкин.

Экономика Беларуси входит в период стагнации

Рассуждая о перспективах белорусской экономики, Алиса Рыжиченко подчеркивает, что удерживать высокие цифры роста ВВП невозможно. "Наращивание такими же темпами роста производства и ВВП невозможно просто потому, что мы абсолютно ограничены в технических возможностях. При сохранении текущих условий с поставками в Россию, в том числе товаров военного назначения, скорее всего рост будет в районе 1,5-2% - то есть рост будет, но его темпы сильно замедлятся".

Лев Львовский Фото: Privat

Вместе с тем, по словам Рыжиченко, не совсем ясно, что будет с экономикой в случае, если война России в Украине будет остановлена, ведь Лукашенко зарабатывает на конфликте. "Экономики России и Беларуси будут вынуждены перестраиваться вновь на гражданское производство. И тут ситуация будет очень сложная для Беларуси".

По мнению Львовского, хотя этот год был успешный, все структурные проблемы белорусской экономики никуда не делись и не денутся - отсутствие рабочих кадров, излишний государственный контроль, отсутствие диверсификации во внешней торговле.

"Думаю, в следующем году от эйфории успеха белорусское правительство продолжит делать то, что делает, и никакие проблемы, пока гром не грянет, решаться не будут. Что касается количественных показателей, то мы входим в период стагнации - если удастся удержаться на том же уровне, это уже будет довольно неплохо", - говорит Львовский.