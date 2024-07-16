Не только ВПК. Как предприятия РБ обслуживают войну

Белорусские производители выпускают военную продукцию для нужд РФ. Как РБ зарабатывает на войне России в Украине - в материале DW.

В конце июня 2024 ЕС ввел новые санкции в отношении России и Беларуси. Под них, в том числе, попало Белорусское оптико-механическое объединение ("БелОМО") и предприятия, входящие в состав этого холдинга. "БелОМО" - производитель и поставщик прицелов для армии РФ. Это не единственный завод РБ, попавший под западные санкции из-за содействия российской агрессии в Украине. В феврале 2024 в санкционные списки включены ОАО "Пеленг", 566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения, Оршанский авиаремонтный завод.

Но белорусских предприятий, обслуживающих военные заказы России, как сообщают белорусские госСМИ, гораздо больше. Оршанский "Легмаш”, который раньше производил оборудование для легкой промышленности, сейчас выпускает компоненты для российской РСЗО "Град". ОАО "СтанкоГомель" - станки для предприятий российского ВПК. Производитель текстиля "Моготекс" подписал соглашение с чеченской компанией "Эрзу" о пошиве военной формы.

Некоторые белорусские заводы, находившиеся на грани банкротства, на фоне заказов из РФ осваивают новые мощности. Подробнее - в материале DW.

На российскую оборонку работают даже белорусские заключенные?

"Большая доля всего того, что зарабатывает РБ, - это деньги, которые получены за продажу того или иного оборудования, узлов, механизмов, вооружения в Россию", - считает представитель объединения бывших белорусских силовиков Belpol Владимир Жигарь. Belpol выпустил несколько расследований, посвященных тому, как белорусская промышленность и бизнес зарабатывают на войне.

В мае 2024 вышло расследование под названием "Оружейный барон", в котором подробно рассказывалось о производстве в РБ прицелов для танков, БТР, гранатометов. "Можно сказать, в производстве одного вида прицелов участвует, по уточненным уже данным, более 37 компаний. Если же говорить вообще о производстве чего-либо для России, то сейчас, наверное, уже это больше 250 компаний, больших и малых", - отмечает Жигарь.

Собеседник подчеркивает, что речь идет не только о крупных предприятиях, вроде "Пеленга" (Проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности) или ММЗ (Минского моторного завода), но и о небольших мастерских или даже исправительных колониях. Так, по данным Belpol, для производства танковых панорамных прицелов используется труд заключенных колонии №9 (Горки, Могилевская область).

Расследователи: "Амкодор" выпускает беспилотники

Для обхода западных санкций и закупки необходимых комплектующих, по данным расследователей, создаются компании-прокладки, как, к примеру, попавшая под западные санкции белорусско-китайская компания Shenzhen 5G Hi-Tech Innovation Co. Limited или ООО "Лаборатория Аддитивных Технологий", которая занимается научными исследованиями и разработками. По данным Belpol, через эти фирмы производились закупки некоторых деталей для производства в РБ прицелов.

Еще одно расследование Belpol было посвящено холдингу "Амкодор" , белорусской машиностроительной компании, которая находится под западными санкциями и также, по данным инициативы, привлекается к выполнению оборонного заказа России. "Мы показали конкретно, что одно из дочерних предприятий, которое входит в систему управления "Амкодор" производит в интересах армии России систему наведения артиллерийского огня "Вартавы" и ударные беспилотники "Свислочь СВТ". Естественно, Лукашенко понимает важность данного вооружения, он понимает, что это сейчас очень выгодно", - обращает внимание Владимир Жигарь.

Представитель Belpol также говорит, что на предприятиях, вовлеченных в военное производство для РФ, открываются новые мощности, появляются вакансии и растут зарплаты. "На том же "Пеленге" сейчас зарплата от 4,5 до 9,5 тысяч рублей (около 1300-2700 евро. - Ред.), - приводит пример собеседник. - Эти предприятия, естественно, начинают процветать, вводить новые мощности, включают дополнительные цехи, дополнительные часы, чуть ли не в три смены люди работают".

Собеседник также отмечает, что разветвленная "с точки зрения компаний-прокладок сеть белорусских предприятий" не позволяет точно оценить выгоды, которые получает от оборонного госзаказа РФ режим Лукашенко, однако, по его словам, только на поставке прицелов он зарабатывает "сотни миллионов долларов".

Белорусские НПЗ подпитывают российские аэродромы

В сообществе белорусских железнодорожников сообщили DW, что БелЖД сейчас используется белорусскими предприятиями для поставки в РФ небольших партий различных компонентов вооружений, а также авиатоплива с Мозырского и Новополоцкого НПЗ.

Собеседники отмечают, что за последние два месяца эти предприятия выполнили годовые объемы поставок авиатоплива в Россию - более 40 тысяч тонн. Особенно выросли поставки из Мозыря.

Белорусское горючее, по данным сообщества, "подпитывает" как гражданские аэропорты, так и военные базы.

С началом полномасштабной войны зависимость Беларуси от РФ стала практически абсолютной, считает экономист Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

Экономист: "Россия – заказчик последней надежды"

С началом полномасштабной войны экономическая зависимость Беларуси от России стала практически абсолютной, считает белорусский экономист Ярослав Романчук. Он называет Россию кредитором, заказчиком и инвестором "последней надежды" для Беларуси.

Экономист отмечает рост российской экономики, а соответственно и белорусской: "Отсюда мы видим темпы роста, хотя я им и не верю. В этом году мы имеем 5,2% роста ВВП, мы имеем устойчивый бюджет. ВВП Беларуси два года назад было 72 млрд долларов, в этом году где-то 71 млрд. Санкции, которые были введены, не оказали, по сути дела, на режим Лукашенко существенного влияния".

Говоря о вовлеченности и выгоде от заказов для российского ВПК, экономист отмечает, что далеко не всем из более чем тысячи белорусских промышленных предприятий удалось стать частью этого "инвестиционного проекта". По его оценкам, речь может идти о примерно около 100 крупных производствах, которые могут работать для "оборонки", выпускать комплектующие или товары двойного назначения и получать выгоду. "Остальные по-прежнему остаются "постоянными просителями бюджетной помощи", - говорит Романчук.