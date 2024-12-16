В Беларуси 30 лет спасают убыточную торговую сеть

Белкоопсоюз снова получит кредиты под гарантии правительства. А еще для его поддержки могут создать специальный фонд. Как Лукашенко спасает нерентабельное предприятие - у DW.

Власти начали спасать Белкоопсоюз еще в 90-х. Предприятие все время получает дотации и кредиты, хотя финансовые показатели лишь ухудшаются. Лукашенко признает проблему, но категорически против банкротства. "Мы заставим вас работать", - заявил он работникам организации. Председатель Белкоопсоюза тем временем просит создать специальный фонд, чтобы другие торговые сети перечисляли деньги на поддержку сельских магазинов.

Сколько должен Белкоопсоюз?

Белкоопсоюз формально считается коммерческой структурой, у которой есть собственные магазины и кафе, заготовительная сеть и звероводческие фермы, промышленные, транспортные и строительные организации, учебные заведения. По факту деятельность предприятия контролирует государство. Например, кандидатура председателя согласовывается с Александром Лукашенко.

Белкоопсоюз является крупнейшим торговым оператором в Беларуси - более 4,9 тысяч магазинов. Предприятие обслуживает 30% населения страны или более 3,2 млн человек, в том числе все сельское население. В организации работает 34 тысячи сотрудников. Средняя зарплата - около 1 тысячи рублей (около 286 евро), почти в два раза ниже, чем по стране. Задолженность по кредитам и займам на начало 2024 года составила 417 млн рублей (это 119 млн евро).

Власти уже 30 лет спасают Белкоопсоюз, предоставляя дотации и кредиты. Например, в 2005-м предприятие получило ссуду из бюджета на 30 млрд рублей (на то время - 12 млн евро), за два года оно должно было стать финансово устойчивым, однако обещания не сбылись. В 2010 году доля на рынке составляла 12%, к 2023-му - только 3%.

Что у государства просит Белкоопсоюз?

В этом году руководство Белкоопсоюза снова обратилось к правительству за поддержкой. Основная проблема - убыточность сельских магазинов. Среди мер поддержки - компенсация затрат на покупку автолавок, возмещение транспортных расходов по доставке товаров в сельские магазины, выделение средств для погашения задолженности по кредитам. Сразу несколько банков пытаются через суд взыскать с Белкоопсоюза более 31 млн рублей (это около 8,9 млн евро).

Председатель организации Инесса Короткевич считает, что городская торговля могла бы поддержать сельскую через специальный фонд и отчисление в него сбора. "Резервов системы потребкооперации недостаточно, чтобы самостоятельно покрыть затраты и компенсировать планово убыточную деятельность", - пояснила она.

"Потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не имеем права. Мы должны заставить ее работать, - заявил Лукашенко на в общем собрании организации. - Не надо рассказывать про сложные условия. В отличие от частников вам оказывается серьезная поддержка из бюджета. Поэтому государство вправе рассчитывать на соответствующую отдачу".

Несмотря на хронически низкие показатели, правительство поддержит потребкооперацию, предоставив гарантии по кредитам перед двумя банками. Деньги нужны, чтобы рассчитаться с государственными предприятиями, которые поставляли продукцию Белкоопсоюзу.

Руководство организации неоднократно попадало в коррупционные скандалы. Взятки топ-менеджерам передавали, в том числе, чтобы Белкоопсоюз рассчитался с поставщиками.

Могут ли частники заменить Белкоопсоюз?

Государственная торговля с экономической точки зрения умерла еще в 90-х, отмечает в комментарии DW экономист и руководитель проекта "Кошт урада" Владимир Ковалкин. "В целом торговля - это не та сфера, где государство может показать хороший результат, - считает эксперт. - Во всем мире торговлей занимаются предприниматели и бизнес, потому что в этой сфере нужно быть гибким, быстро приспосабливаться к рынку, находить необычные ходы, а чиновники привыкли работать по распоряжениям, поэтому государство в торговле всегда проваливается".

Белкоопсоюз достался Беларуси в наследство от Советского союза, замечает Ковалкин, и стал чемоданом без ручки: и нести тяжело, и отказаться невозможно.

"Частная торговля уничтожила Белкоопсоюз с точки зрения экономики еще в 90-х, но благодаря государственной поддержке, предприятие продолжает существовать. Одна из причин - социальная функция, Белкоопсоюз закупает продукцию в основном у сельского населения и для них же организует торговлю, - поясняет экономист. - Чиновники считают, если закрыть предприятие, некому будет доставлять продукты для жителей деревень и небольших городов. Поскольку это социальный вопрос, его решение все время откладывают".

Если банкротить Белкоопсоюз, возникает сразу три проблемы: кто будет закупать продукцию с подворья сельских жителей, которые зависят от такого заработка; кто будет доставлять продукты жителям в том числе самых отдаленных и малонаселенных деревень; и что делать с сотрудниками Белкоопсоюза, многие из них живут в малых населенных пунктах, где проблематично найти новую работу.

По мнению Ковалкина, нужно не "кошмарить" индивидуальных предпринимателей, и они займут эту нишу. "Если есть спрос, появится предприниматель, который откроет магазин на три деревни и будет нормально работать. Второе - предложить ипэшникам или большим торговым сетям доставлять продукты, они же могут и закупать сельхозпродукцию. А заинтересовать их нужно налоговыми льготами. Частники с этим справятся лучше, потому что знают нужды потребителей и работают на прибыль, а не ждут вечных дотаций".