В РБ глав частных предприятий будет назначать райисполком?

Александр Лукашенко предложил дать главам районов полномочия назначать руководителей частных компаний. Можно ли реализовать идею белорусского правителя, и к чему это приведет?

Александр Лукашенко хочет повысить статус глав районов, в том числе наделить их полномочиями назначать руководителей частных структур. Об этом он заявил на заседании президиума Всебелорусского народного собрания 19 ноября. По мнению белорусского правителя, председатель райисполкома "должен заниматься всем", и "ничего страшного, если он в каком-то смысле будет назначать, утверждать, согласовывать руководителей частных структур".

Руководитель администрации Лукашенко Дмитрий Крутой попросил исключить из полномочий глав районов назначение руководства частных структур, но, кажется, не был услышан. Участники заседания решили подготовить поправки в Закон о местном управлении и самоуправлении, где будут прописаны новые функции председателей райисполкомов, которые "должны будут участвовать в согласовании фактически всей вертикали" на территории района, в том числе руководства коммерческих организаций. Что ждет белорусский бизнес? И насколько значим его вклад в белорусскую экономику? DW обсудила с бизнесменом и экономистом.

Частный сектор обеспечивает больше половины поступлений в бюджет РБ

В Беларуси на конец 2023 было зарегистрировано почти 116 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. Также в минувшем году негосударственный сектор обеспечил около 55% поступлений в бюджет РБ, а его вклад в ВВП, по официальным данным, составил более 25%.

Бизнесмен и блогер Александр Кнырович убежден, что частные предприятия "формируют до половины сегодняшнего белорусского ВВП", поскольку к показателям малого и среднего бизнеса следует прибавить вклад крупных частных предприятий. "Например, тот же "Евроопт" (торговая сеть. - Ред.), который является сегодня главным работодателем в стране по количеству сотрудников, в сети работает около 34 тысяч тысяч человек, это ведь частный бизнес. Поэтому суммарно сегодня у нас половину ВВП, достаточно смело можно утверждать, формируется на предприятиях частного бизнеса", - говорит собеседник.

Экономист Ярослав Романчук не согласен с такими оценками. Он считает, к частному сектору в РБ стоит применять классификацию Всемирного банка и выделять так называемый "бизнес государства".

"Это все то, что так или иначе контролирует государство через госзаказ, госинвестиции, управление и распоряжение государственными активами. И я думаю, что, если посмотреть на экономику Беларуси с такого ракурса, с учетом всего того, что контролирует Лукашенко, то частный сектор будет не больше 25%", - отмечает он.

Лукашенко национализирует Беларусь "на уровне кадров"

По словам Романчука, многие предприятия и компании в РБ так или иначе связаны с приближенными или семьей Лукашенко.

Экономист говорит, что "Лукашенко давным-давно национализировал Беларусь", в том числе "на уровне кадров". Изменения же в законодательстве, которые позволят главам райисполкомов назначать руководство частных организаций, необходимы, чтобы расширить "контроль за местами, где производится добавленная стоимость", а также обеспечить, при необходимости, "рейдерский захват активов".

"По сути дела, это такая кормушка для чиновников разного уровня, чтобы они тоже имели мотивацию контролировать частный рынок", - добавляет экономист. В то же время, по его словам, о последствиях для белорусской экономики, об отсутствии инвестиций и развития, никто не думает.

Насколько жизнеспособна идея Лукашенко?

Романчук обращает внимание, что глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой пытался выразить мнение руководителей крупных частных предприятий, которые в случае расширения полномочий местных властей просто уйдут из РБ, в том числе в Россию.

"Но есть же силовики. Для них важно иметь инструменты контроля, инструменты давления и одновременно возможность отжимать бизнес у тех людей, которые, с их точки зрения, слишком богатые, слишком непокорные", - говорит о противостоянии внутри Беларуси Романчук.

В свою очередь Александр Кнырович считает идею Лукашенко нереализуемой и предполагает, что о ней в скором времени забудут, как и о некоторых других предложениях белорусского правителя. Попытка ее осуществить, по словам бизнесмена, "закончилась бы полноценным крахом белорусской экономики".

"Конечно, такое решение означало бы смерть самого понятия частная собственность. Это означает, что ты чем-то владеешь, но при этом не можешь управлять, распоряжаться по собственному выбору. Это, конечно, был бы квантовый переход, возвращение в БССР в какой-то его лайт-версии", - отмечает предприниматель.

По мнению собеседника, частные успешные предприятия превратятся "в очередной МАЗ", который ежегодно получает деньги из государственного бюджета".

Кроме того, Кнырович не представляет, каким-то образом менеджмент госпредприятий "можно пересадить" в частный сектор, ведь для этого понадобились бы "десятки тысяч менеджеров", которых в Беларуси просто нет. По его словам, Лукашенко "тасует одну и ту же уже давным-давно затертую колоду" руководителей и "переназначает людей с одних мест на другие".