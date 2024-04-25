Исчезнут ли в Беларуси индивидуальные предприниматели?

К чему приведет новый закон Лукашенко и почему белорусские власти хотят избавиться от предпринимателей - в материале DW.

Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности, до этого одобренный белорусским парламентом. Документ устанавливает окончательный срок, когда в стране может исчезнуть самое понятие "индивидуальный предприниматель". Ждать осталось относительно недолго: согласно закону, это должно произойти до конца 2025 года.

Что предусматривает закон?

Как следует из официального комментария пресс-службы Лукашенко, подписанный закон "устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства". Главное новшество заключается в том, что в Беларуси предусматривается только две категории занимающихся предпринимательской деятельностью - юридические и физические лица.

К юридическим лицам отнесены малые организации с численностью работающих до 100 человек. Средними считаются организации, имеющие до 250 сотрудников, крупными - свыше 250 человек. В категорию физических лиц включены ремесленники, владельцы агроэкоусадеб, самозанятые и – пока еще - индивидуальные предприниматели (ИП).

Нынешним летом правительство РБ должно определиться с видами деятельности, которые смогут осуществлять действующие ИП. По видам, не вошедшим в планируемый перечень, с 1 октября 2024 года регистрация новых индивидуальных предпринимателей будет прекращена. Ранее чиновники озвучивали свои планы, из которых следовало, что ИП не разрешат заниматься оптовой торговлей, оказывать туристические и юридические услуги, а также организовывать и проводить культурно-развлекательные мероприятия.

ИП запретят заниматься оптовой торговлей Фото: DW

Однако в любом случае оставшиеся индивидуальные предприниматели обязаны будут до 1 января 2026 года сменить статус и создать юридическое лицо. К этой дате наличие в Беларуси ИП законом просто не предусмотрено. Взамен власти обещают упрощенный порядок перехода в коммерческие организации и финансовую поддержку.

По словам министра экономики Юрия Чеботаря, "за будущим юридическим лицом останутся все действующие на тот момент разрешительные документы - сертификаты, лицензии – и возможность в ускоренном режиме перерегистрировать свой расчетный счет в банке".

Как предпринимателей называют спекулянтами

На условиях анонимности представитель одной из белорусских юридических компаний рассказал, что власти уже насколько лет добиваются сокращения количества ИП в Беларуси. "Все это время создаются условия, чтобы иметь статус индивидуального предпринимателя было не выгодно, - отметил собеседник DW. - Это касается налогообложения, ограничений по уровню доходов или наличия наемных работников".

Ранее в Министерстве экономики РБ озвучивали свой прогноз: после пересмотра видов деятельности количество индивидуальных предпринимателей в стране может сократиться почти вдвое - с 263 тысяч до 143,5 тысячи. Также должно заметно уменьшиться и число наемных работников у ИП. Сейчас белорусское законодательство разрешает ИП привлекать не более трех лиц по трудовым договорам.

Индивидуальный предприниматель Сергей занимается розничной торговлей в одном из райцентров Беларуси и имеет как раз трех работников. "Мне такого количества помощников достаточно, а если бы задумывался о расширении бизнеса, то пришлось бы искать другие варианты", - признается мужчина.

По словам Сергея, как ИП он зарегистрировался почти два десятка лет назад. За это время неоднократно сталкивался с пренебрежительным отношением местных властей. "Таких, как я, могли назвать спекулянтами и жуликами, упрекнуть в том, что якобы скрываем доходы или уклоняемся от уплаты налогов, - рассказывает предприниматель. - Делается все это голословно: проверки никаких серьезных нарушений не находили. Почему-то чиновникам и в голову не приходит, что все эти годы "ипэшники" не просят у государства никакой помощи и сами обеспечивают свои семьи".

Что говорят ИП о перспективах своего бизнеса?

Если Сергей занимается мелким бизнесом давно, то житель Бреста Вадим лишь несколько месяцев назад официально стал индивидуальным предпринимателем. Молодой человек признается, что подписанный закон может заставить его отказаться от статуса ИП гораздо раньше, чем к 2026 году.

"В прошлом году служил в армии и, честно говоря, не следил, что обсуждались новые правила для индивидуальных предпринимателей, - рассказывает Вадим. - После демобилизации решил начать свое дело, но теперь даже не знаю, как поступить. Открыть свое предприятие я пока не готов, а теперь получается, что как ИП смогу работать недолго".

Житель Бреста не исключает, что с идеей собственного предпринимательства придется расстаться и уйти в наемные работники, либо вовсе уехать в Польшу. "В любом случае на государственное предприятие или в бюджетную организацию не пойду", - заявляет Вадим.

Число ИП в Беларуси снижается Фото: DW

Минчанка Светлана до недавнего времени также была индивидуальным предпринимателем: после долгих раздумий она все же решила создать юридическое лицо. "Для меня было важно сохранить те знания и опыт, которые получила, будучи ИП, - поясняет женщина. - Тщательно изучала все плюсы и минусы перехода в новый статус. Пришла к выводу, что, к сожалению, действия властей в последние годы были направлены на то, чтобы избавиться от мелкого бизнеса".

Светлана вспоминает, какой затяжной в Беларуси была борьба ИП за признание сертификатов, установление фиксированных платежей за аренду помещений и других вопросов, мешавших развитию предпринимательства.

Выберут ли предприниматели новый юридический статус?

В итоге жительница Минска создала фирму, хотя и признается, что сделала это больше от безысходности. "Появились обязательства вести подробную документацию, иметь бухгалтера, делать отчисления в Фонд социальной защиты, - перечисляет Светлана. - То есть налоговая нагрузка и расходы на сопровождение бизнеса заметно выросли, чего не скажешь о выручке. Хорошо, что теперь нет ограничений по наемным работникам, как было у ИП. Но и необходимости привлекать сотрудников в нынешней экономической ситуации пока не вижу".

Представитель юридической компании подтвердил, что при создании частных предприятий его учредителям придется делать больше отчислений в бюджет, чем те, что предусмотрены для ИП. "Предпринимателей это огорчает, но они осознают - по-другому им работать не дадут, - отмечает собеседник. - К тому же ликвидировать ИП не так-то просто по сравнению со сменой юридического статуса".

По мнению юриста, приняв закон о предпринимательской деятельности, власти вряд ли преследуют цель исключительно пополнить бюджет. "Дело не в деньгах, а в разнице между юридическим лицом и ИП, - считает собеседник. - Предприятие легче контролировать, чем индивидуального предпринимателя, которому проще вести бизнес. Вот эта функция контроля, как мне кажется, выходит сейчас на первый план".