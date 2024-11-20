"Все люди боятся". Как в РБ собирают подписи за Лукашенко

Угрозы, давление, административный ресурс - как Лукашенко за неделю собрал более 700 тысяч подписей за выдвижение кандидатом в президенты.

В Беларуси проходит сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Он начался 7 ноября и продолжится до 6 декабря. ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп, но 12 ноября двое претендентов - председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков и идеолог Ольга Чемоданова - решили отказаться от участия в кампании. Каждой из оставшихся инициативных групп для регистрации своего кандидата надо собрать не меньше 100 тысяч подписей избирателей.

Александр Лукашенко заявил, что за первую неделю собрал более 700 тысяч, и что "люди не очень идут на то, чтобы ставить подпись за другого кандидата". Между тем, белорусские правозащитники утверждают, что сбор подписей за Лукашенко сопровождается репрессиями, давлением и "использованием административного ресурса". DW - о том, как это происходит.

"Завуч спросил, все ли совершеннолетние"

Преподаватель колледжа Ольга (имя изменено) говорит, что ни ее, ни, насколько она знает, других сотрудников учебного заведения ни за кого подписываться не заставляли, а вот учащихся "попросили". "В группу, где я куратор, пришел завуч, спросил, все ли совершеннолетние, знают ли свои паспортные данные, сказал, чтобы сходили и подписались за кандидатов. Не агитировал ни за одну фамилию, просто просил подойти", - рассказывает собеседница.

"Все люди боятся, что не будут работать. Кто хочет потерять средства к существованию?" - говорит о сборе подписей пенсионерка Наталья (имя изменено). Женщина подрабатывает в одном из белорусских вузов. Сама она пока ни за кого не подписывалась, но начальница сказала, что все сотрудники должны сходить в отдел кадров и поставить подпись за Лукашенко - "хотите работать - пошли".

Про альтернативных кандидатов Наталья ничего не слышала, но, по ее мнению, после опыта 2020 года люди будут бояться подписываться за кого-то, кроме Лукашенко. Пенсионерка надеется, что, если коллеги пойдут ставить подписи "централизованно" она сможет как-то отказаться под предлогом загруженности на работе.

Медиков угрожают лишить общежития

Наталья опасается, что, если власть в РБ сменится, то тех, кто сейчас подписывался за Лукашенко, будут судить также, как после 2020 "судили тех, кто за Бабарико". Идти на выборы Наталья тоже не собирается: "В прошлый раз, в 2020 году, все шли на выборы, думали, что-то поменяется. Ничего не поменялось, а теперь они (власти. - Ред.) открыто говорят по телевизору, что на переправе коней не меняют. Всех разогнал (Лукашенко. - Ред.), альтернативы нет".

О давлении на сотрудников учреждений здравоохранения сообщает телеграм-канал "Белые халаты". По их информации, в одном из санаториев "в кабинеты приносят списки, в которых отмечены данные всех сотрудников, и требуют поставить подпись, не объясняя, в чем человек расписывается и для чего". У студентов медуниверситетов подписи собирают прямо в здании вуза, контролируют, кто подписался, а кто - нет. В некоторых больницах и поликлиниках сотрудникам приходит рассылка: "Приходим завтра с паспортами, будем ставить подписи за Лукашенко".

Также сообщается, что медикам, которые живут в студенческих или семейных общежитиях, угрожают "рассмотреть, на каких условиях проживают", если они не поставят подпись за "правильного кандидата".

В 2020 году ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатом Светлану Тихановскую, чтобы подписаться за нее, избиратели выстраивались в очереди Фото: Natalia Fedosenko/Tass/dpa/picture alliance

Есть ли списки отказавшихся ставить подпись?

По словам Александра Соколова, представитель инициативы "Рабочы Рух", и в медучреждениях, и в учебных заведениях, и на предприятиях стратегия одна: "дружно ставим подписи".

"На крупных предприятиях прямо на проходных сидят инициативные группы, и доведена команда руководителям, чтобы все работники оставили подпись", - отмечает Соколов. Тех, кто отказывается, вызывают отдельно, и "начинаются беседы и угрозы". Некоторым говорят, что якобы есть "списки отказавшихся". В итоге показывают пустую бумагу: мол, человек будет первым, все его коллеги подписались.

Но это не так. Соколов говорит, что в РБ достаточно людей, которые не хотят подписываться за выдвижение Лукашенко, "пытаются взять отгул, уйти на больничный", но " к ним сразу пристальное внимание". "Людям открыто угрожают, говорят, будут проблемы, ты будешь уволен. Плевать, что есть кадровый голод",- обращает внимание представитель "Рабочага Руху".

Правозащитники фиксируют нарушение Избирательного кодекса

"Традиционно, сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты Александра Лукашенко сопровождается использованием административного ресурса", - рассказали DW в правозащитном центре "Вясна". Подписи собирают на государственных предприятиях и в учреждениях в рабочее время, часто при непосредственном участии их администрации. Правозащитники фиксируют случаи запугивания, угроз увольнением или выселения из общежития.

Юристы обращают внимание, что участие администрации организации в сборе подписей, а также принуждение - это нарушение Избирательного кодекса РБ (ст. 61), которое может быть основанием "для отказа в регистрации или отмены решения о регистрации кандидата в президенты".

"Необходимо помнить, что Беларусь, являясь государством-участником ОБСЕ, приняла на себя обязательство обеспечить, чтобы предвыборные кампании проходили в атмосфере открытости и честности, без административного нажима, запугивания или страха карательных мер в отношении кандидатов, партий или избирателей", - добавляют в "Вясне".