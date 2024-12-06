Война в Украине - главная тема белорусской пропаганды

О войне в Украине пишут в Telegram, а Лукашенко хвалят в TikTok. Как белорусская пропаганда осваивает цифровые платформы? Результаты исследования.

Что провластные белорусские спикеры говорят о Западе, оппозиции, достижениях Лукашенко и войне в Украине? Какие платформы и ресурсы для этого выбирают? Центр новых идей при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта и проекта MediaIQ выпустил исследование "Мэппинг белорусской пропаганды: основные темы, акценты и тренды в 2024 году". Онлайн-презентация состоялась в пятницу, 6 декабря. Авторы проанализировали почти 2600 рандомно выбранных публикаций в Telegram, YouTube, TikTok и Instagram.

Для каждой темы - свой ресурс

В новом исследовании рассматривались только индивидуальные производители контента, которые не связывают себя, по крайней мере публично, с государственными СМИ или организациями. Кроме того, это аккаунты и каналы, в которых чаще чем два раза в неделю публикуют материалы в поддержку действующей белорусской власти.

Авторы работы выделяют несколько основных тем, к которым обращаются провластные белорусские источники: война в Украине, отношениях РБ с Западом и Россией, восхваление режима в Минске и критика его оппонентов.

Для каждой темы есть свой ресурс. Так, публикации о войне в Украине чаще появляются в Telegram. В TikTok больше всего хвалят власти, а в половине случаев и лично Лукашенко, но почти не замечают белорусскую оппозицию. В Instagram чаще появляются материалы, связанные с интеграцией с РФ, а в YouTube критикуют западные страны.

Лукашенко и оппозиция - не главные темы пропаганды

Директор Центра новых идей Леся Рудник предполагает, что те, кто ведет Telegram-каналы, могут быть неформально связаны с госСМИ и репостят их материалы. В то же время аккаунты TikTok и Instagram могут вести сторонники Лукашенко с меньшими ресурсами, и "они просто размещают контент, который выставляет власть в хорошем свете".

Директор Центра новых идей Леся Рудник Фото: Alex Novak

Рудник также отмечает, что в публикациях с критикой оппонентов режима почти никогда не упоминается имя Светланы Тихановской - "просто рисуется такой общий образ, общее представление, что там зло, а мы добро". По мнению исследовательницы, это похоже на то, как Владимир Путин в своих выступлениях избегает упоминания Алексея Навального, а Дональд Трамп - Камалы Харрис.

В целом, отмечают авторы доклада, достижения белорусского режима, как и критика оппозиции, не были приоритетными темами у провластных контент-мейкеров в этом году; доминирующей оставалась война в Украине и ее последствия.

Пропагандисты делают репосты из российских источников

"За исключением августа, половина такого контента о военных действиях в Украине затрагивала две главные темы: во-первых, это мобилизация ВСУ, во-вторых, поставки помощи и оружия Украине", - отмечает научный ассистент проекта, независимый исследователь Алексей Петренко. По его словам, о мобилизации больше говорили в июне, поскольку в конце мая вступили в силу поправки в украинское законодательство, отменяющие некоторые виды отсрочек от службы.

"Это было подано как свидетельство слабости Украины, которая вынуждена призывать больше людей, чтобы продолжать войну, - комментирует Петренко. - В августе на первый план вышли публикации о военных неудачах украинской армии и успехах российской. Это, скорее всего, реакция на операцию в Курской области, которая началась в том же месяце".

Авторы исследования обращают внимания, что по теме войны в Украине у белорусских пропагандистов встречается больше всего репостов из российских источников. Это ретрансляция нарративов, которые есть в российской пропаганде, но есть и оригинальный контент, который строится на том, что "Лукашенко гарантирует мир и стабильность".

В TikTok есть ниша для работы с нейтральной аудиторией

Еще одна регулярная тема белорусской пропаганды - это внешняя и внутренняя политика западных стран. Здесь авторы исследования выделяют несколько подтем: увеличение военного потенциала, направленного против Беларуси, милитаризация, особенно если речь идет о Польше или странах Балтии, а также "ухудшение благополучия граждан стран ЕС и деградация экономики западных стран".

Что касается популярности интернет-платформ, то одной из основных для пропагандистов остается Telegram. TikTok хоть и популярен у белорусов, пока "довольно стерилен от провластных контент-мейкеров".

"Там есть еще ниша, чтобы в том числе работать с нейтральными аудиториям", - считает Леся Рудник. По ее мнению, это может быть интересно как независимым медиа, так и демократическим политикам, которые тоже могут побороться за "нейтральные сегменты" белорусского общества.