Не только трактора. Зачем Лукашенко ездил в Пакистан?

Александр Лукашенко посетил Пакистан с трехдневным визитом. Как его там встретили, о чем шла речь во время переговоров и каковы перспективы сотрудничества между странами - у DW.

Прихрамывая, и в спортивном костюме - так Александр Лукашенко начал официальный визит в Пакистан. Взявшись за руки с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, Лукашенко заявил, что у Беларуси и Пакистана блестящие политические отношения, а теперь необходимо подтянуть до этого уровня торгово-экономическое сотрудничество. Во время трехдневного визита стороны подписали "дорожную карту" по развитию всестороннего сотрудничества, заключили соглашение об автомобильном сообщении и договорились открыть сборочное производство белорусских тракторов в Пакистане. Что же Лукашенко ищет в Пакистане - разбиралась DW.

Визит в Пакистан как часть предвыборной кампании

Александр Лукашенко прилетел в Пакистан по приглашению пакистанской стороны и, учитывая сегодняшнюю изоляцию политика, таким предложением было бы грех не воспользоваться, говорит белорусский историк Евгений Красулин.

"Для него любая активность на международной арене - большая моральная поддержка в том, что он все еще востребованный политик, что его воспринимают как лидера государства. Не надо забывать, что в Беларуси готовится спецоперация "выборы", и этот визит может быть элементом предвыборной кампании - показать картинку активного Лукашенко белорусскому обществу", - считает историк.

Минск планирует организовать сборочное производство тракторов в Пакистане Фото: DW

Впрочем, с картинкой получилось не очень - пакистанское телевидение показало, как Лукашенко, спускаясь по трапу самолета, держался за перила и заметно хромал. Одет он был в спортивный костюм, что сильно контрастировало с внешним видом премьер-министра Пакистана.

Некоторые наблюдатели также заявили, что политические выгоды от визита получила и пакистанская сторона. Официальный визит дал повод заблокировать столицу Исламабад, тем самым не пустить туда многочисленных протестующих, которые требуют освобождения бывшего премьер-министра Имрана Хана, который находится в заключении с мая 2023 года.

Впрочем, историк Красулин не считает эту версию правдоподобной: "У сегодняшних властей Пакистана достаточно ресурсов, чтобы подавить протесты. Тем более, что конституция страны разрешает использовать армию для подавления волнений. Да и это противостояние возникло не вчера и имеет давнюю историю".

Беларуси нужны более технологически развитые партнеры, чем Пакистан

Торгово-экономические отношения Беларуси и Пакистана, о развитии которых говорит Лукашенко, сейчас находятся не на очень высоком уровне. "Объем торговли - около 50 млн долларов в год, что для Беларуси, а тем более для такой страны, как Пакистан, не очень большие цифры", - отмечает директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский.

По его словам, Пакистан традиционно был одним из главных рынков для поставок белорусских тракторов и сельхозтехники, в то время как Беларусь закупает у Пакистана лишь некоторые продукты питания и текстиль. Калийные удобрения, как говорит экономист, составляют очень малую долю товарооборота.

Основная проблема экономических отношений между странами заключается в том, что по индексу технологического развития Пакистан сильно отстает от Беларуси. "Однако Беларуси хотелось бы сейчас найти замену выбывшим в 2020 и 2022 годах торговым партнерам, то есть нам наоборот нужны более развитые технологические партнеры. Беларуси нужна микроэлектроника и то, что называется высокая или сложная химия. И все это дать нам Пакистан не может", - отмечает Львовский.

Беларусь хочет использовать рабочую силу из Пакистана?

И хотя стороны подписали ряд торговых соглашений, какого-то прорыва в торгово-экономических отношениях ждать не стоит. "По опыту поставок тракторов в африканские страны понятно, что белорусская продукция не находится на высоком уровне. Нам кажется, что страны третьего мира все "схавают", но это не так, и то, что предлагает экономика режима Лукашенко, не может удовлетворить потребителя. Однако у Пакистана непростая экономическая ситуация, его может соблазнить невысокая цена на белорусские товары", - объясняет Евгений Красулин.

Подписанные соглашения экономист Львовский тоже оценивает как незначительные. По его словам, логистику, конечно, можно и нужно улучшать, но рынок калия, где у Беларуси действительно проблемы с логистикой, находится не в Пакистане. А строительство сборочного производства белорусских тракторов в стране экономист называет довольно старой идеей.

"Не очень понятно, что раньше мешало осуществлению этого проекта. Хотя именно теперь это может быть вполне неплохой идеей, учитывая, что в Беларуси не хватает рабочей силы. Может настало время использовать в качестве рабочей силы пакистанцев? Возможно, в этом аспекте это будет выгоднее. Правда, конкретные работники тракторных заводов Беларуси могут пострадать", - говорит директор BEROC.

Пакистан заинтересован в поставках оружия из Беларуси

Впрочем, главной целью визита Лукашенко в Пакистан могло быть не столько обсуждение текстиля и тракторов, сколько вопросы военного сотрудничества. Историк Красулин напоминает, что в 2016 году был всплеск отношений с этой страной - пакистанцы проявляли интерес к некоторым разработкам военных предприятий.

"Тогда разговор шел про радары, оптические приборы, которые используются как прицелы для разного оружия, а также про совместную разработку дронов с большим радиусом действия. Возможно, именно об этом и шла речь во время визита. Тем более, что сегодня Лукашенко встретился с командующим пакистанской армии, а пакистанские чиновники заявили об интересе к военному сотрудничеству. Пакистан окружают недружелюбно настроенные к нему страны, и он может быть заинтересован в оружии", - отмечает Красулин.

Заигрывая с Пакистаном, Лукашенко рискует потерять рынок Индии

Лев Львовский обращает внимание на еще один любопытный аспект нынешнего визита. Лукашенко рассыпается в любезностях и поддержке Пакистану, забывая, что главный враг этой страны - Индия - важный импортер белорусского калия.

Лев Львовский Фото: Privat

"Лукашенко, наверное, думает, что индийцы не смотрят телевизор и не знают, что он говорит в Пакистане, поэтому не смогут на него обидеться. Но на самом деле некоторые заявления Лукашенко могут поставить под угрозу поставки белорусского калия в Индию. Ради незначительного рынка Пакистана он рискует относительно значимым рынком в Индии", - считает экономист.

В целом Львовский не видит какого-то серьезного развития отношений между Минском и Исламабадом. "Единственное, чего можно ожидать - это расширение прошлых торговых трендов, то есть продавать больше тракторов, больше покупать хлопка. Но, учитывая, что мы стартуем с базы в 50 млн, то максимум, чего мы можем достичь - увеличить товарооборот до 80 млн, что все равно не так много", - говорит Львовский, резюмируя, что ничего прорывного в экономическом смысле в Пакистане Александр Лукашенко не найдет.