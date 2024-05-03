Что происходит с IT-компаниями в Беларуси?

Число работников в белорусской IT -отрасли в прошлом году сократилось примерно на 15 процентов в сравнении с 2022-м. В этой сфере было занято 88 тысяч человек, сообщает Белстат. И это минимальное общее число специалистов за последние четыре года. К тому же, похоже, из драйвера белорусской экономики IT превратилась одну из отраслей, которая ее тормозит. В прошлом году "отрицательный вклад сектора в прирост ВВП" составил минус 0,9%. Тенденция сохраняется и в 2024.

Но так ли все плохо в белорусском IT-секторе? Продолжают ли айтишники бежать из страны? Кто и почему остается? Как компании обходят западные ограничения и смотрят ли в сторону России? Об этом и не только DW поговорила с тремя IT-менеджерами из Беларуси.

С Беларусью все еще выгодно работать?

IT-менеджер и консультант по продажам Игорь (имя изменено - Ред.) считает, что спад в IT-сфере в Беларуси связан как с тем, что отрасль в целом еще не до конца справилась экономическими проблемами после пандемии, так с тем, что "многие начали отказываться от взаимоотношений с российскими и белорусскими компаниями".

В свою очередь, IT-менеджер Андрей (имя изменено - Ред.) считает, что во всем мире сейчас "не лучшие времена для IT", практически нет вакансий для молодежи. В Беларуси же к этому добавляется и то, что самые крупные работодатели значительно сократили свои офисы и "заморозили найм" еще пару лет назад.

Средняя зарплата белорусского айтишника, по мнению Андрея, снизилась, потому что самые высоко оплачиваемые специалисты уехали, а российские компании, которые приходят на белорусский рынок, платят меньше в сравнении с европейскими или американскими клиентами.

В то же время он убежден, что релокация айтишников из Беларуси замедлилась -"все, кто хотели, уже уехали". Хоть "тренд на миграцию будет сохраняться", но это будет "спланированная миграция".

Андрей также отмечает, что с Беларусью все еще выгодно работать, если клиент готов идти на репутационные риски и риски, связанные с безопасностью команды.

Как прикинуться европейцем, когда ты находишься в Бресте?

Одна из главных сложностей IT-фирм, оставшихся в стране - это поступление денег от иностранных клиентов, отмечает в беседе с владелец небольшой компании по производству программного обеспечения Владимир (имя изменено - Ред.). Собеседник признается, что работать стало сложно, но многие клиенты "работают с русскоязычными ребятами, которые уехали в Европу и выбирают на подряд белорусские компании, которые остались". По словам Владимира, айтишники из РБ "работают и дальше спокойно с Европой и Америкой, только через польские компании", "многие открывают для себя Узбекистан и Казахстан".

Открытие компаний в Европе или условно нейтральной стране дает возможность белорусским командам по-прежнему работать с Европой и США, подтверждает IT-менеджер Игорь. Кроме того, некоторые белорусские компании, чтобы обойти западные ограничения и получить клиентов, используют для работы VPN. Есть, по словам собеседника, и более сложные технические решения: "Когда у нас на территории Польши, например, есть ПК, (…) с помощью выделенного канала связи программисты из Беларуси, например, или из России, откуда угодно, пользуются этим ПК, а для заказчика складывается полное ощущение, что программист находится на территории ЕС".

Игорь также рассказывает, что есть компании, которые пытаются "обмануть" Linkedin, покупая аккаунты пользователей с гражданством ЕС, на которые потом и регистрируется компания. В итоге сервис показывает ее как резидента ЕС. "Как прикинуться европейцем, когда ты на самом деле находишься в Бресте", - шутит собеседник.

Российский рынок диктует достаточно низкие зарплаты

В то же время некоторые команды, у которых нет английского языка или опыта работы с Европой, пытаются переориентироваться на работу с Россией. Но, по словам Игоря, с этим тоже не все просто, часто российские клиенты требуют наличие офиса в РФ, российского гражданства или релокацию сотрудников. Он также отмечает, что и "по зарплатам есть нюансы" - российский рынок диктует сейчас достаточно низкие зарплаты в сравнение с теми, к которым привыкли белорусские айтишники.

На это же обращает внимание и IT-менеджер Андрей. По его мнению, россияне готовы нанимать белорусов, но им "тяжело" приходить в Беларуси, где привыкли "к западным зарплатам". " Еще большой плюс, белорусов пока не мобилизуют, поэтому российским компаниям интересен этот рынок с точки зрения рабочей силы, - рассуждает собеседник. - Конечно, сейчас работы в целом скорее не хватает, и поэтому народ скорее вынужден идти работать на россиян".

Никто из собеседников DW пока не видит угрозы из России для белорусской IT-сферы. "Рынок РФ и так перегрет своими разработчиками и фрилансерами, плюс ограничения по работе в IT именно с территории РФ. Может, большая часть выведенного за штат персонала ушла на восток, но то, что вижу я и слышу - глобально туда не рванули", - говорит владелец IT-компании Владимир.

Как ПВТ "крышует" айтишников?

Кроме того, компании, которые остаются в Беларуси, как правило, не выходят из Парка высоких технологий, где по-прежнему сохраняются налоговые льготы. Альтернатива - общее налогообложение, работа через индивидуальное предпринимательство, от которого постоянно хочет избавиться Александр Лукашенко, либо "абсолютно серые схемы". "ПВТ выполняет еще функцию какой-то "крыши". В принципе он вас от "наезда" тех же самых силовиков может спасти", - говорит об одном не очевидном преимуществе Парка высоких технологий IT-менеджер Андрей. По его мнению, если бы не было ПВТ всех бы тех, кто донатил в свое время в фонды солидарности и поддержки пострадавших от насилия властей, "просто сажали бы", "было еще несколько тысяч человек посажено в тюрьму".

"Именно пвтшные компании первые на себе почувствовали эту схему, когда приходили силовики и заставляли откупаться. Пока ПВТ государству полезен, у него есть какой-то ресурс хоть как-то защитить, хоть в такой форме причудливой своих людей, чтобы они денег заплатили на детский дом, а не в тюрьму ушли", - говорит собеседник.