Учеба в РБ: не явился на отработку - плати в два раза больше

В Беларуси выпускники вузов, которые учились бесплатно, должны отработать два года там, куда их распределит государство. Однако каждый год более ста выпускников не доезжают до места распределения и выплачивают государству деньги, потраченные на их обучение. До последнего сумма остается неизвестной, но исходя из практики, она в два раза выше, чем стоимость платного образования. DW узнала у юристов, какие ограничения накладывают на таких выпускников и могут ли "повесить" долг на родителей, если молодой специалист уехал за границу.

Как рассчитывают сумму за необработанное распределение

Если выпускник отказывается работать по распределению и добровольно возмещать деньги за образование, учебное заведение обращается в суд. Вот несколько примеров из практики, о которых сообщает прокуратура.

В 2023 году жительница Гродненской области окончила сельхозинститут, но разочаровалась в выбранной профессии и перестала выходить на работу. По решению суда она должна выплатить 31 тысячу белорусских рублей (8 857 евро). Житель Брестской области в 2021-м окончил медицинский университет в Минске, но не явился на распределение, должен государству около 50 тысяч рублей (14 286 евро). Молодой специалист из Могилевской области, который окончил училище, но во время отработки был уволен за прогулы, по решению суда заплатит 16,5 тысяч рублей (4 714 евро).

В министерстве образования поясняют: в случае отказа от распределения сумма выплаты примерно в два раза выше, чем стоимость платного образования. По словам министра Андрея Иванца, студенты-платники возмещают не более 70% затрат на свое обучение, а по некоторым специальностям - медицинским, творческим - только половину, остальное компенсирует государство.

Дешевле учиться платно, чем отказаться от распределения Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

Юристы сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help рассказали DW, как получается итоговая сумма. Учебное заведение рассчитывает среднемесячную стоимость подготовки молодого специалиста в последнем календарном году его обучения. Учитываются все фактические расходы университета или колледжа: стипендии, зарплаты преподавателей, расходы на ремонт, закупку оборудования и так далее. Далее эту сумму делят на среднее количество студентов. После чего она умножается на общее количество месяцев учебы молодого специалиста. Если выпускник частично отработал по распределению, производится корректировка пропорционально оставшемуся не отработанному сроку.

"Поскольку вся информация, необходимая для расчета суммы возмещения, есть только у бухгалтерии, ее сложно проверить, а главное - оспорить, - уточняют юристы. - Как правило, суды не подвергают расчеты сомнению и просто взыскивают сумму, которую определили в учреждении образования".

Как взыскивают долг с молодых специалистов?

Первый способ - добровольный, когда выпускник не является на отработку и заявляет, что готов компенсировать стоимость своей учебы. Тогда срок возмещения составляет один месяц со дня получения расчета. На практике учебные заведения могут ждать и до полугода, уточняют юристы Legalhub. Справку о самостоятельном трудоустройстве выпускнику выдадут только после полного погашения задолженности. До того ему будет сложно устроиться на другую работу.

Второй способ - принудительный, когда специалист или не является на отработку, или начинает прогуливать, за что его увольняют по статье. Наниматель сообщает об этом учебному заведению, которое, в свою очередь, готовит расчет и направляет выпускнику извещение с предложением возместить средства, на это дают шесть месяцев. Если молодой специалист отказывается выплатить долг или не успевает погасить его за полгода, или если вообще не отвечает на уведомление, дело поступает в суд. Процесс состоится, даже если должник на него не придет, и неважно, будет он в этот момент в Беларуси или за границей. Для суда достаточно отправить извещение о рассмотрении дела, и сообщение может прийти в любой мессенджер.

Как могут ограничить выпускника?

Если молодой специалист не выплатил долг и после решения суда, в дело вступают судебные исполнители. Если должник работает, его нанимателю отправляют исполнительный лист, на основании которого каждый месяц будет удерживаться сумма на погашение долга - до 50% зарплаты. Кроме того, судебные исполнители изучают, есть ли у должника деньги на счетах, имущество, которое можно также взыскать в счет погашения долга. А еще могут ограничить право на выезд за границу, запретить управлять авто, заблокировать доступ к мобильной связи и интернету. Какое именно ограничение и когда применить, судебный исполнитель решает в каждом отдельном случае.

Если задолженность постепенно погашается, это может быть дополнительным аргументом для отмены, однако не гарантирует, что ограничение будет снято или не будет наложено в будущем, уточняют юристы Legalhub. Кстати, за работу судебного исполнителя тоже нужно заплатить - 10% от суммы, которую назначил суд по иску. Как и за судебные расходы - 5% от взыскиваемой суммы.

Могут ли забрать квартиру родителей? Обязанность по возвращению денег за учебу лежит именно на выпускнике, даже если во время поступления он был несовершеннолетним, и договор с вузом за него подписывали родители. Так что "переложить" долг на родственников нельзя, даже если молодой специалист зарегистрирован в их квартире.

"В таком случае можно говорить о психологическом дискомфорте, поскольку судебный исполнитель может звонить родным, чтобы выяснить информацию о выпускнике, может прийти по месту его регистрации, чтобы выяснить, нет ли там его имущества, на которое можно обратить взыскание долга", - уточняют в Legalhub.