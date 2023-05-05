Власти в Беларуси расправляются с частным образованием

Что происходит с частным образованием в Беларусь, где закрылись почти все негосударственные школы, а власти, кажется, взялись за центры дополнительного образования? Об этом у DW.

За минувший год из тридцати частных школ в Беларуси осталось три - остальные были закрыты, либо не смогли получить от государства лицензию на образовательные услуги. Также власти "проверяют" негосударственные центры дополнительного образования, которые предоставляют услуги репетиторов и готовят к поступлению в вузы. В результате возбуждено несколько уголовных дел. Что об этом известно?

Борьба с "опорными точками цветной революции"

Белорусские власти не первый год ведут борьбу с частным образованием. После 2020 многие учебные заведения столкнулись с проверками, а экс-министр образования Игорь Карпенко называл частные школы и даже детские сады "опорными точками цветной революции".

В Кодексе об образовании появились ограничения на использование слов "школа", "гимназия" в наименовании юрлиц, также в стране ввели государственное лицензирование образовательной деятельности. В 2022 году большинство негосударственных учреждений образования не смогли получить сертификат готовности к новому учебному году и государственную аккредитацию, которая дает право выдавать выпускникам документы об образовании (свидетельства и аттестаты). Из тридцати частных школ к работе вернулись только три. Теперь, чтобы получить аккредитацию от государства, школе надо иметь, к примеру, собственный стадион, а среди учеников должны быть члены провластного Белорусского республиканского союза молодежи и пионерской организации.

Эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский Фото: privat

Эксперт в сфере образования Сергей Ольшевский обращает внимание на концепцию развития образования в Беларуси до 2030 года, одна из главных целей которой "обеспечить всех бесплатным общим средним образованием". "Грубо говоря, все должны учиться в бесплатных школах", - поясняет собеседник. По его словам, в концепции не шло речи о частных детских садах или центрах дополнительного образования, но "когда довольно быстро закончили со школами", взялись и за них. "Потому что это альтернатива, из-за которой задают все больше вопросов, а зачем государственное, если есть частное, и оно все доступнее для определенной категории людей?", - рассуждает собеседник.

Давление на частные центры дополнительного образования

27 декабря 2022 года силовики пришли к известному педагогу, соучредителю центров по подготовке к централизованному тестированию "100 баллов" Евгению Ливянту. Вместе с ним были задержаны его супруга, дочь и зять, а также соучредитель "100 баллов" Алексей Иванов. Их всех обвиняли в грубом нарушении общественного порядка (ст. 342 УК РБ) – якобы за участие в протестах 2020 года. А в апреле стало известно, что Комитет госконтроля РБ (КГК) возбудил шесть уголовных дел в отношении руководства центров "100 баллов" за неуплату налогов на более чем 3,6 млн. рублей (около 1,3 млн. евро).

Также в начале апреля КГК сообщил об уголовном деле в отношении "трех учредителей и фактических руководителей компании", которая разрабатывает программное обеспечение и оказывает услуги в сфере ИТ-образования. По информации портала dev.by , речь шла о компьютерной академии "Шаг". В самой академии заявили, что к ним "действительно проявили интерес финансово-контрольные службы", но "текущая проверка затрагивает один из периодов деятельности компании в прошлом".

13 апреля правозащитникам стало известно о задержании директор Центра славянских языков и культур ("СлавЦентр") Ирины Зимневой и ее мужа. Мужчине дали 14 суток якобы за хулиганство, Зимнева по той же административной статье получила штраф 20 базовых величин (около 260 евро), но, как узнала DW, на свободу она вышла только 21 апреля.

Эксперт: "Власти уничтожают конкуренцию"

Сергей Ольшевский считает, что и образовательный центр "100 баллов" и академию "Шаг" весьма успешными бизнес-проектами. К примеру, Евгений Ливянт, по его словам, создал целую сеть учреждений по всей Беларуси, бюджет которой "больше, чем закладывается на самую большую школу в Минске". Ольшевский обращает внимание, что в РБ "растет запрос на качественное образование", но власти "уничтожают всякого рода конкуренцию, которая заставляла бы их развиваться". "Логика простая - пользуйтесь тем, что мы вам можем дать", - рассуждает эксперт. Что касается давления на "Славцентр", то, по мнению Ольшевского, оно может быть связано с тем, здесь предоставляли консультации по получению карты поляка и поступлению в зарубежные вузы.

Эксперт Ярослав Кот Фото: privat

Бывший преподаватель юрфака Белгосуниверситета, ныне научный сотрудник Университета Казимира Великого в польском Быдгоще и приглашенный профессор Таллинского университета Ярослав Кот говорит, что случаи с давлением на частные образовательные центры, которые обсуждаются в публичном пространстве, это только "верхушка айсберга". К примеру, был закрыт центр "Адукар", управляющий партнер которого выступила с обращением по поводу событий 2020 года. Перестала существовать "Бизнес-школа ИПМ" - единственный образовательный центр в РБ, аккредитованный в соответствие международными стандартами МВА.

Никто не может отклоняться от курса Минобразования

Эксперт в сфере образования, науки и инноваций Андрей Лаврухин Фото: Tatiana Newedomskaja /DW

Директор по исследованиям Института развития и социального рынка Беларуси и Восточной Европы (IDSM), эксперт в сфере образования, науки и инноваций Андрей Лаврухин, в свою очередь, убежден, что белорусские власти по-прежнему считают, что протесты 2020 года в РБ были кем-то организованы и продолжают искать "зачинщиков", а поскольку таковых не было, под удар попадают "самые незащищенные субъекты, институты и люди". "Все возможные жизненные пространства, связанные, в том числе, с частным, негосударственным, возможно, нелояльным образованием, должны быть зачищены", - говорит эксперт.

В государственной школе в свою очередь все больше внимания уделяется идеологии и "патриотическому воспитанию". Так, в 5-6 классах ввели факультатив о патриотизме и духовности, в школах, где учится более 50 детей, за исключением начальных, вечерних, вспомогательных школ и специализированных лицеев, появились военруки.

"Выпустили кодекс об образовании, который никому не дает возможности проявлять креатив, никто не может отклоняться от курса, который прокладывает министерство", - говорит Ярослав Кот.

"Единственный вариант - выезжать с детьми. Бегство из страны теперь уже не только на уровне высшей школы, теперь будут увозить и детей", - прогнозирует Андрей Лаврухин.

Смотрите также: