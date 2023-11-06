  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против УкраиныПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
Белый дом - резиденция президента США
Фото: Ken Cedeno/abaca/picture alliance

Президентские выборы в США 2024

Публикации по теме

Тематическая страница DW "Выборы президента США 2024 года".

Пропустить раздел Новости

Новости

6 февраля 2024 г.

Суд: Трамп не имеет иммунитета в деле о штурме Капитолия

6 февраля 2024 г.

Последняя конкурентка Трампа попросила защиты спецслужб США

4 февраля 2024 г.

Белый дом выступил против помощи Израилю в обход Украины

4 февраля 2024 г.

Байден побеждает на праймериз демократов в Южной Каролине

1 февраля 2024 г.

Суд отклонил иск Трампа из-за обвинений в связях с Россией

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Экс-президент США Дональд Трамп

Испытание Трампом: готовы ли Германия и ЕС?

Испытание Трампом: готовы ли Германия и ЕС?

В Европе опасения по поводу возможного второго президентского срока Дональда Трампа особенно велики в связи с Украиной.
Политика2 февраля 2024 г.
external

Триумф Трампа в США

Триумф Трампа в США

Праймериз в Нью-Гэмпшире закончились победой Дональда Трампа.
Общество24 января 2024 г.01:57 мин.
external

Решающие праймериз в Нью-Гэмпшире

Решающие праймериз в Нью-Гэмпшире

Праймериз в Нью-Гэмпшире могут оказаться решающими для Трампа и его соперницы Хейли.
Общество22 января 2024 г.05:44 мин.
Указатель места, где проходят кокусы

Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Кокусы в Айове: Трамп победил, но борьба продолжается

Трамп победил на первых кокусах на фоне неплохих результатов своих соперников-республиканцев. Репортаж DW из Айовы.
Политика16 января 2024 г.
Карикатура: карикатурный Доналд Трамп на лошади в образе ковбоя из вестерна стоит перед закрытым шлагбаумом с надписью "Colorado"

Трамп борется за допуск к праймериз: судебный барьер устоит?

Трамп борется за допуск к праймериз: судебный барьер устоит?

Трамп судится за допуск к праймериз в штатах Колорадо и Мэн. Карикатура DW о юридических преградах на его пути.
Политика4 января 2024 г.
Дональд Трамп, 19 декабря 2023 года

Выборы президента США: что мешает Трампу стать кандидатом?

Выборы президента США: что мешает Трампу стать кандидатом?

Сможет ли Дональд Трамп вновь стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, и что может на это повлиять?
Политика4 января 2024 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Дональд Трамп на съезде республиканцев в Калифорнии, сентябрь 2023

Почему бизнес ФРГ опасается избрания Трампа президентом США

Немецкие компании боятся протекционизма на важнейшем экспортном рынке, заката свободной торговли и даже распада ВТО.
Экономика и бизнес28 декабря 2023 г.
Украинские военные в Харьковской области, декабрь 2023 года

2024-й: Украину ждет самый тяжелый год войны с Россией

Уходящий год должен был стать переломным для Украины в войне с РФ, но завершается патом, говорят эксперты.
Конфликты28 декабря 2023 г.
Нина Хрущева дает интервью Константину Эггерту

"Кагэбистская банка с пауками" - Нина Хрущева о путинской РФ

Политолог Нина Хрущева в программе #вТРЕНДde - о возможном заговоре против Владимира Путина, Крыме и войне в Украине.
Политика6 ноября 2023 г.