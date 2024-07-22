Глава Секретной службы назвала покушение на Трампа провалом

Глава Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа. Конгрессмены призвали ее уйти в отставку.

Глава Секретной службы США Кимберли Читл дала показания о покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Слушания по этому вопросу состоялись в Палате представителей Соединенных Штатов в понедельник, 22 июля.

Как пишут СМИ, Читл взяла на себя ответственность за атаку на экс-президента и назвала ее "самым серьезным оперативным провалом" Секретной службы за десятилетия. Несмотря на это, сразу несколько членов комитета по надзору Палаты представителей из числа республиканцев и демократов потребовали ее отставки.

"Я думаю, что директор потеряла доверие Конгресса в очень важный и чувствительный момент для нашей страны", - заявил член Палаты представителей от штата Мэриленд, демократ Джейми Раскин. Он, как и глава комитета по надзору, республиканец Джеймс Комер, призвал Читл добровольно оставить пост.

Американские СМИ утверждают, что Кимберли Читл, ссылаясь на расследование покушения Федерального бюро расследований (ФБР), отказывалась обсуждать многие детали произошедшего, чем спровоцировала недовольство со стороны конгрессменов. Вместе с тем, она назвала себя "лучшим человеком, который может возглавлять Секретную службу в настоящее время" и пообещала "перевернуть небо и землю", чтобы гарантировать, что подобное больше не повторится.

В среду, 24 июля, перед комитетом по вопросам судопроизводства нижней палаты Конгресса предстанет также директор ФБР Кристофер Рэй. Агентство Reuters пишет, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон собирается сформировать двухпартийную рабочую группу, которая подключится к расследованию покушения на Дональда Трампа.

WP: Секретная служба отказывала усилить охрану Трампа

Секретная служба США на протяжении долгого времени отклоняла запросы о выделении дополнительных средств для обеспечения безопасности экс-президента США, сообщила 20 июля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на четыре источника. Пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми признал, что служба отказывала в выделении дополнительных средств для усиления охраны Трампа. В то же время, подчеркнул представитель ведомства, отклоненные запросы не были непосредственно связаны с митингом, где на экс-президента было совершено покушение.

В штабе Трампа отказались прокомментировать заявление Гульельми, однако еще раз упомянули публикацию экс-главы Белого дома, где он поблагодарил Секретную службу и другие правоохранительные органы за свою работу.

Покушение на Дональда Трампа

Экс-президент США был ранен 13 июля на предвыборном митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха Дональда Трампа. Бывший глава государства был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападение совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель ФБР. Он был застрелен сотрудниками служб безопасности.