  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Байден останется президентом до конца срока полномочий

Олег Соколенко
25 июля 2024 г.

Действующий президент США Джо Байден обратился к нации, подтвердив, что останется на своем посту до конца срока полномочий. Он заявил, что "передает факел новому поколению" после 50 лет в политике.

https://p.dw.com/p/4ihdX
Джо Байден подтвердил, что останется президентом США до истечения срока полномочий
Джо Байден подтвердил, что останется президентом США до истечения срока полномочийФото: Erin Schaff/Pool/REUTERS

Джо Байден подтвердил, что останется на посту президента США до конца срока полномочий, то есть еще шесть месяцев В обращении к нации вечером в среду, 25 июля, Байден назвал среди приоритетов на этот период реформу Верховного суда, оборону страны, борьбу с раком и глобальным изменением климата. Байден также намерен 26 июля встретиться с премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить с ним возможность прекращения огня в секторе Газа. 

"Я решил, что лучший путь двигаться вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ сплотить нашу нацию", - цитирует выдержки из речи 81-летнего президента США агентство Reuters. Речь идет о решении Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис в выдвижении кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. В своей речи Байден назвал Харрис опытным, жестким и компетентным политиком.

"Америка велика тем, что короли и диктаторы здесь не имеют власти. Люди обладают ею. История в ваших руках. Власть в ваших руках. Идея Америки находится в ваших руках", - сказал Джо Байден.

Выход Байдена из гонки и предложение Харрис

21 июля Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США, объяснив это интересами Демократической партии и страны в целом. В качестве замены глава Белого дома предложил Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". Вице-президент Соединенных Штатов согласилась баллотироваться на высший государственный пост. Она пообещала "сделать все", чтобы объединить Демпартию и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

На следующий день Харрис заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. Согласно опросу AP, ее кандидатуру готовы поддержать 2500 из почти 4000 делегатов съезда демократов, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. Для номинации достаточно 1976 голосов.

В первом общенациональном опросе после заявления Байдена о выходе из борьбы Харрис опередила Трампа на 2 процентных пункта. Кроме того, за 24 часа она собрала рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию - 81 млн долларов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Джо Байден и Камала Харрис

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Выборы в США: кто такая вице-президент Камала Харрис?

Вице-президент США Камала Харрис - политик с высокими шансами заменить Джо Байдена - как в президентской кампании, противостоя Дональду Трампу, так и в итоге в Белом доме. DW - о карьере и взглядах Харрис.
Политика22 июля 2024 г.
external

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Байден ставит на Харрис: в рядах Трампа ликуют? Реакции в мире. DW Новости (22.07.2024)

Джо Байден вышел из президентской гонки и предложил выбрать в качестве кандидата от демократов Камалу Харрис, нынешнего вице-президента США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп считает, что победить ее будет легче, чем Байдена, но сколько в этом заявлении бравады, а сколько правды?
22 июля 2024 г.28:57 мин.
Экс-президент США Трамп отрицает свою вину и по третьему уголовному делу - о штурме Капитолия и попытках изменить итоги выборов главы Белого дома. Но давление на него растет. Карикатура DW.

Политика Трампа в карикатурах

Политика Трампа в карикатурах

Политические карикатуры об экс-президенте США - в галерее DW.
Политика3 июня 2024 г.13 фото