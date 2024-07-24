Харрис раскритиковала Трампа в дебютной предвыборной речи

Вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками впервые после выхода из предвыборной гонки Байдена.

Вице-президент США Камала Харрис резко раскритиковала кандидата от Республиканской партии на президентских выборах Дональда Трампа, выступая на первом предвыборном митинге в новом качестве вероятного кандидата от Демократической партии. Своей политикой Трамп стремится вернуть страну в прошлое, подчеркнула она во вторник, 23 июля, в Милуоки, расположенном в одном из ключевых "колеблющихся штатов" - Висконсине.

Именно в Милуоки несколько дней назад прошел съезд Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом на ноябрьских выборах.

Агрессивная риторика против Трампа

"Мы хотим жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?" - заявила она. Центральной темой выступления Харрис было право на аборт, она обвинила Трампа в стремлении запретить искусственное прерывание беременности. "Мы доверяем женщинам принимать решения относительно своего тела и не позволим правительству предписывать, что им делать", - отметила демократка.

Кроме того, она пообещала в случае избрания президентом облегчить вступление в профсоюзы и бороться с насилием, совершаемым с использованием огнестрельного оружия. Как отмечает Reuters, в продолжавшемся 17 минут выступлении Харрис использовала агрессивную риторику и сравнила свой опыт работы прокурором с послужным списком Трампа, включающим целый ряд уголовных дел и недавно вынесенный обвинительный приговор по одному из них.

Харрис опередила Трампа

В ходе первого предвыборного опроса Камала Харрис опередила Дональда Трампа, получив поддержку 44 процента респондентов, тогда как ее соперник набрал 42 процента. 56 процентов участников опроса, проведенного агентством Reuters вместе с компанией Ipsos, согласились с тем, что у 59-летней Харрис "острый ум", и что она способна "справляться с вызовами". Про 78-летнего Трампа так думают только 49 процентов.

В предыдущем опросе, который проводился еще до того, как действующий глава государства Джо Байден объявил, что отказывается от борьбы за переизбрание, Трамп и Харрис набрали по 44 процента. В начале июля экс-президент опережал свою потенциальную соперницу на выборах на один процентный пункт.

Выход Байдена из гонки и предложение Харрис

21 июля президент США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента, объяснив это интересами Демократической партии и страны в целом. В качестве замены глава Белого дома предложил Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". Вице-президент согласилась баллотироваться на высший государственный пост и пообещала "сделать все", чтобы объединить Демпартию и нацию для победы над республиканцем Трампом.

На следующий день Харрис заявила, что заручилась поддержкой большинства делегатов Демократической партии для назначения кандидатом на предстоящих выборах. Это подтвердили СМИ. Согласно опросу AP, ее кандидатуру готовы поддержать 2500 из почти 4000 делегатов съезда демократов, который пройдет 19-22 августа в Чикаго. Для номинации достаточно 1976 голосов.СМИ ФРГ: "Внешняя политика - слабое место Камалы Харрис"

Кроме того, Харрис за 24 часа после объявления Байдена об отказе от дальнейшей борьбы собрала рекордную сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию - 81 млн долларов. Ее кандидатуру поддержали ведущие представители Демократической партии, включая бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса.