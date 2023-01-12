Польша подтвердила готовность передать Украине танки Leopard

На 323-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

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Польша объявила о готовности передать Украине танки Leopard, чтобы подтолкнуть другие страны к аналогичным действиям, заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. "Если мы не защитим независимость Украины, то мы будем следующей мишенью", - сказал он в эфире польского телеканала TVP. По словам Мюллера, цель Польши - чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. "Такого рода политическое давление должно привести к тому, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям", - подчеркнул Мюллер.

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Активизация всей глобальной системы прав человека в ответ на войну России в Украине стала одним из положительных аспектов кризиса, говорится в комментарии исполняющей обязанности главы международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Тираны Хассан, приуроченном к публикации ежегодного обзора ситуации с правами человека по всему миру ("Всемирный доклад 2023"). В докладе отмечается, что к сентябрю 2022 года "более 4 миллионов беженцев из Украины - примерно 90 процентов из них женщины и дети" - нашли пристанище в странах Европейского Союза. Европейские страны продемонстрировали "похвальную реакцию", которая, однако, также выявила двойные стандарты большинства стран - членов ЕС в их обращении с сирийцами, афганцами, палестинцами, сомалийцами и другими соискателями убежища, отметила Хассан.

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По мнению теолога Томаса Бремера (Thomas Bremer), война в Украине еще более обострила религиозные конфликты в стране. "Опросы показывают, что многие православные верующие не хотят отождествлять себя ни с одной из церквей в стране, которые уже находились в конфликте, а вместо этого просто называют себя православными", - рассказал Бремер, профессор Мюнстерского университета, известный немецкий исследователь православия, автор книги "Крест и Кремль. Короткая история православной церкви в России". Он напомнил, что Украинская православная церковь (УПЦ), которая ранее входила в состав Русской православной церкви Московского патриархата, объявила о своей независимости. Однако, по словам Бремера, "многие люди подозревают ее в пророссийской позиции". "Как миротворцы обе церкви терпят крах", - отметил Бремер.

"Агентство": Раненых военных РФ без разрешения врачей возвращают на фронт

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В России сложилась практика, когда военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украину без решения военно-врачебной комиссии (ВВК), пишет "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову. По ее словам, решение о возвращении военнослужащих после госпиталя на фронт принимают командиры частей, минуя необходимую в таких случаях процедуру прохождения ВВК, которая присваивает категории годности к военной службе. Мельникова отмечает, что таких случаев "недопустимо много".

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

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