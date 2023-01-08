День 319-й войны: новый обмен пленными между Украиной и РФ

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 50 на 50 человек. Киев отрицает, что в ходе объявленной Россией "операции возмездия" в Краматорске погибли 600 украинских военных.

На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 8 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен пленными в формате "50 на 50", что подтвердили как глава офиса президента президента Украины Андрей Ермак, так и российское Минобороны. “Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои", - заявил Ермак.

Украина называет инфоатакой РФ слова Москвы об "операции возмездия"

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков в воскресенье заявил, что российская армия провела так называемую "операцию возмездия", отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. В результате этой операции, по словам Конашенкова, были нанесены удары по пунктам размещения украинских военных в Краматорске и якобы были убиты более 600 человек.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг эту информацию, назвав ее настолько же правдивой, как и данные об уничтожении всех поставленных Украине ракетных систем залпового огня HIMARS. Речь идет об "информационной операции министерства обороны РФ в ответ на успешные действия" украинских сил, добавил Череватый.

Несколько иностранных журналистов, находящихся в Краматорске, также не нашли подтверждения словам Минобороны РФ о поражении сотен украинских военных в результате ракетного удара. Так, ни одно из упомянутых Москвой краматорских общежитий не пострадало напрямую и не было серьезно повреждено, сообщают репортеры Reuters, не обнаружившие также "явных признаков" того, что в зданиях жили военнослужащие.

Журналист финской государственной медиакомпании Yle Антти Куронен отмечает, что перед одним из зданий появилась большая воронка, однако речи о прямом попадании нет. Кроме того, местные жители утром 8 января не видели карет "скорой помощи", добавляет он.

Минобороны Беларуси анонсировало учения с ВКС России

С 16 января по 1 февраля пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и РФ, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси. По ее данным, в республику прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил вооруженных сил РФ. Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси, добавили в белорусском оборонном ведомстве.

​Вице-канцлер Германии не исключил отправку Украине танков Leopard

Германия уже поставляет Украине боевые машины пехоты Marder, но нельзя исключать, что в будущем она будет поставлять и танки Leopard. "Конечно, это не может быть исключено", - заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в эфире общественно-правовой телерадиокомпании ARD.

В данный момент даже те политики правящей коалиции, которые сейчас выступают против немедленной отправки в Украину немецких танков, заявляют, что в будущем это может стать возможным. Об этом, в частности, говорит сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

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