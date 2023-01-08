  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Обмен пленными между Украиной и Россией
Обмен пленными между Украиной и Россией (фото из архива)Фото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

День 319-й войны: новый обмен пленными между Украиной и РФ

Дмитрий Вачедин
46 мин. назад

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 50 на 50 человек. Киев отрицает, что в ходе объявленной Россией "операции возмездия" в Краматорске погибли 600 украинских военных.

https://p.dw.com/p/4Lsm5

На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 8 января, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. По данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина провели обмен пленными в формате "50 на 50", что подтвердили как глава офиса президента президента Украины Андрей Ермак, так и российское Минобороны. “Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления из-под Бахмута, а также из Киевщины, Черниговщины, Херсонщины и других регионов, где продолжались бои", - заявил Ермак.

Украина называет инфоатакой РФ слова Москвы об "операции возмездия"

Представитель российского Минобороны Игорь Конашенков в воскресенье заявил, что российская армия провела так называемую "операцию возмездия", отомстив за массовую гибель российских военных в Макеевке. В результате этой операции, по словам Конашенкова, были нанесены удары по пунктам размещения украинских военных в Краматорске и якобы были убиты более 600 человек.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг эту информацию, назвав ее настолько же правдивой, как и данные об уничтожении всех поставленных Украине ракетных систем залпового огня HIMARS. Речь идет об "информационной операции министерства обороны РФ в ответ на успешные действия" украинских сил, добавил Череватый.

Несколько иностранных журналистов, находящихся в Краматорске, также не нашли подтверждения словам Минобороны РФ о поражении сотен украинских военных в результате ракетного удара. Так, ни одно из упомянутых Москвой краматорских общежитий не пострадало напрямую и не было серьезно повреждено, сообщают репортеры Reuters, не обнаружившие также "явных признаков" того, что в зданиях жили военнослужащие.

Журналист финской государственной медиакомпании Yle Антти Куронен отмечает, что перед одним из зданий появилась большая воронка, однако речи о прямом попадании нет. Кроме того, местные жители утром 8 января не видели карет "скорой помощи", добавляет он.

Минобороны Беларуси анонсировало учения с ВКС России

С 16 января по 1 февраля пройдет совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Беларуси и РФ, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск (РГВ), сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси. По ее данным, в республику прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил вооруженных сил РФ. Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси, добавили в белорусском оборонном ведомстве.

​Вице-канцлер Германии не исключил отправку Украине танков Leopard

Германия уже поставляет Украине боевые машины пехоты Marder, но нельзя исключать, что в будущем она будет поставлять и танки Leopard. "Конечно, это не может быть исключено", - заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в эфире общественно-правовой телерадиокомпании ARD.

В данный момент даже те политики правящей коалиции, которые сейчас выступают против немедленной отправки в Украину немецких танков, заявляют, что в будущем это может стать возможным. Об этом, в частности, говорит сопредседатель правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Смотрите также:

Что слышно о немецком танке Leopard 2

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

"Ни один западный политик не сможет сказать Украине, когда остановиться, слишком много крови пролито", - уверен оппозиционный политик Гарри Каспаров. Для него ясно, что выиграть войну против Украины Россия не в состоянии. Каспаров уверен, что в случае поражения РФ окажется на вторых ролях. При этом экс-чемпион мира по шахматам опасается, что замена Путина на кого-то ничего не изменит.
Политика6 января 2023 г.26:44 мин.
external

Как парамедики спасают жизни солдат на фронтах Украины (04.01.2023)

Как парамедики спасают жизни солдат на фронтах Украины (04.01.2023)

Значительная часть боевых действий на украинском фронте - это окопная война. Обстрелы приводят к большим потерям, и медики делают все возможное для спасения жизней. Репортаж DW о нелегкой работе украинских парамедиков.
Конфликты4 января 2023 г.03:36 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Совместные учения Беларуси и РФ

Минск: Летно-тактические учения с ВКС РФ начнутся 16 января

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Так выглядит в 3D графическое изображение коронавируса под микроскопом

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Чем опасен новый подвариант коронавируса XBB.1.5?

Здоровье18 ч. назад
Танк Leopard 2

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

День 318-й войны: дискуссии о поставках Киеву танков Leopard

Конфликты7 января 2023 г.
Митрополит Епифаний на службе в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Первую литургию ПЦУ в лавре верующие назвали исторической

Первую литургию ПЦУ в лавре верующие назвали исторической

Общество7 января 2023 г.
Немецкие БМП Marder (фото из архива)

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Военный эксперт: Немецкие БМП Marder отлично подходят ВСУ

Конфликты7 января 2023 г.
Гарри Каспаров

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Каспаров: После поражения в Украине РФ будет второстепенной

Общество7 января 2023 г.
БМП Marder

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Сорванное "перемирие" и другие события 317-го дня войны

Конфликты6 января 2023 г.
На главную страницу