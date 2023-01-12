HRW похвалила страны ЕС за прием беженцев из Украины

Европейские страны продемонстрировали "похвальную реакцию", приняв более 4 миллионов беженцев из Украины, заявила и.о. директора HRW. Организация опубликовала ежегодный обзор ситуации с правами человека по всему миру.

Aктивизация всей глобальной системы прав человека в ответ на войну России в Украине стала одним из положительных аспектов кризиса. Об этом говорится в комментарии исполняющей обязанности (и.о.) главы международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Тираны Хассан. Ее заявление приурочено в четверг, 12 января, к публикации ежегодного обзора ситуации с правами человека по всему миру ("Всемирный доклад 2023").

Совет ООН по правам человека незамедлительно начал расследование для документации и сохранения доказательств, отметила Хассан. По ее словам, позже был создан пост спецдокладчика для мониторинга ситуации с правами человека внутри России. Генассамблея (ГА) ООН четыре раза осуждала - в основном с большим перевесом - как войну России, так и нарушения ею прав человека. ГА также отстранила Россию от участия в работе Совета ООН по правам человека, что уменьшило ее возможности негативно влиять на ситуацию с Украиной и другие серьезные кризисы в области прав человека, находящиеся на рассмотрении Совета, указала эксперт.

Кроме того, как напомнила Хассан, прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге начал расследование по Украине. Запад также мобилизовал свои усилия, чтобы ослабить глобальное влияние и военную мощь президента РФ Владимира Путина. Европейский Союз, США, Великобритания, Канада и другие страны ввели целевые международные санкции против российских физических лиц, компаний и других организаций, констатировала Хассан.

Похвальная реакция и двойные стандарты

К сентябрю 2022 года "более 4 миллионов беженцев из Украины - примерно 90 процентов из них женщины и дети" - нашли пристанище в странах Европейского Союза, говорится в докладе.

Европейские страны продемонстрировали "похвальную реакцию", которая, однако, также выявила двойные стандарты большинства стран - членов ЕС в их обращении с сирийцами, афганцами, палестинцами, сомалийцами и другими соискателями убежища, отметила Тирана Хассан.

И.о. исполнительного директора HRW коснулась ситуации и с другими странами мира. По ее словам, в 2022 году международная общественность стала свидетелем того, как мировые лидеры "цинично разменивают обязательства в области прав человека" и необходимость привлекать к ответственности нарушителей на "мнимые краткосрочные политические победы". В качестве примера эксперт привела "братское" общение президента США Джо Байдена с Саудовской Аравией на фоне высоких цен на газ, несмотря на то, что в качестве кандидата на пост главы государства политик обещал, что она станет "государством-изгоем".

Администрация Байдена, несмотря на свою риторику о приоритете демократии и прав человека в Азии, также смягчила критику злоупотреблений и растущего авторитаризма в Индии, Таиланде, Филиппинах и других странах региона, исходя из соображений безопасности и экономических факторов, добавила Тирана Хассан.

Всего в докладе была рассмотрена ситуация с правами человека почти в 100 странах мира.

Доклад HWR о фильтрационных лагерях РФ

Ранее, в сентябре 2022 года, международная правозащитная организация HRW опубликовала доклад о российских фильтрационных лагерях на оккупированных территориях Украины, опросив более 100 свидетелей. Опубликованный отчет HRW - лишь один из многих документов, подтверждающих создание Россией лагерей и "фильтрационной" системы. В конце августа свой анализ опубликовал американский Йельский университет.

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