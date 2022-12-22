Зеленский перед возвращением в Киев встретился с Дудой

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 декабря, по пути из США в Киев сделал остановку в Жешуве, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обговорили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Президенты затронули широкий спектр тем с акцентом на усилении обороноспособности украинского государства и гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны", - говорится в сообщении офиса украинского президента по итогам встречи в Жешуве. Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев Польшей и ее гражданами, отмечается далее.

Владимир Зеленский 21 декабря находился с визитом в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе. В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 млрд долларов. Этим пакетом впервые предусмотрена передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot,призванных усилить систему противовоздушной обороны украинской территории.

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