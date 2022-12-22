  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в польском Джешуве
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в польском ДжешувеФото: Jakub Szymczuk/KPRP/REUTERS
ПолитикаУкраина

Зеленский перед возвращением в Киев встретился с Дудой

Сергей Гуща
35 мин. назад

Президенты Украины и Польши подвели итоги года, который, по словам Владимира Зеленского, принес исторические вызовы из-за полномасштабной российской агрессии.

https://p.dw.com/p/4LLIX

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 декабря, по пути из США в Киев сделал остановку в Жешуве, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. "Подвели итоги года, который принес исторические вызовы из-за полномасштабной войны. Обговорили стратегические планы на будущее, двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне в 2023 году", - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

"Президенты затронули широкий спектр тем с акцентом на усилении обороноспособности украинского государства и гуманитарных вопросах, чрезвычайно важных, в частности, для украинских временных переселенцев, которые были вынуждены выехать из Украины, спасаясь от войны", - говорится в сообщении офиса украинского президента по итогам встречи в Жешуве. Зеленский поблагодарил Дуду за мощную поддержку украинцев Польшей и ее гражданами, отмечается далее.

Владимир Зеленский 21 декабря находился с визитом в Вашингтоне, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил в Конгрессе. В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 млрд долларов. Этим пакетом впервые предусмотрена передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot,призванных усилить систему противовоздушной обороны украинской территории.

Смотрите также:

Приведут ли поставки ЗРК Patriot Киеву к эскалации?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Уклонистам из России отказывают в убежище в Германии (22.12.2022)

Уклонистам из России отказывают в убежище в Германии (22.12.2022)

Денис, Александр и Вячеслав приехали в Германию после обещания немецких властей принять уклонистов из России. Но на деле получить убежище оказалось непросто.
Общество2 ч. назад04:03 мин.
external

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Путин и война в Украине: что будет с экономикой России и отношениями с Западом в 2023 году

Для России 2022 год стал поворотным. Последствия развязанной Путиным войны в Украине уже видны на всех уровнях: как в экономике и в политике, так и в настроениях в обществе. С какими вызовами россияне столкнутся в 2023 году? Об этом мы говорим в нашем завершающем выпуске этого года.
Политика17 декабря 2022 г.44:09 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Надпись Bundesnachrichtendienst на стене здания Федеральной развелслужбы в Берлине

Сотрудник BND арестован по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: Статуэтка кинопремии "Оскар" нарисована с лицом, похожим на Алексея Навального. Слева написано: "Оскар", шорт лист 2022".

Навальный и "Оскар": история сближения

Навальный и "Оскар": история сближения

Кино3 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Триумф Зеленского в США. Ранение Рогозина. DW Шоу

Триумф Зеленского в США. Ранение Рогозина. DW Шоу

Политика4 ч. назад62:56 мин.
Елена Бачило в своем салоне штор в Варшаве

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

"Бизнес в эмиграции требует смелости". Истории белорусок

Экономика и бизнес9 ч. назад
Медикаменты в одной из немецких аптек

Почему из аптек в Германии пропадают важные лекарства

Почему из аптек в Германии пропадают важные лекарства

Общество2 ч. назад
Михаил Саакашвили участвует в заседании суда по видеосвязи, 22 декабря 2022 года

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Отпустит ли суд Михаила Саакашвили лечиться за границу?

Политика3 ч. назад
На улицах Мадрида

Испанцам упростили процедуру смены пола

Испанцам упростили процедуру смены пола

Общество4 ч. назад
На главную страницу