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БМП Puma на учебном полигоне производителя
БМП Puma на учебном полигоне производителяФото: Julian Stratenschulte/dpa
ПолитикаГермания

Немецкая БМП Puma "лишь условно пригодна к боевым действиям"

Сергей Куприков
32 мин. назад

Самая дорогая БМП в мире стоимостью 17 миллионов евро за машину по прежнему является лишь условно боеспособной, признали в министерстве обороны ФРГ.

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Все 18 германских боевых машин пехоты (БМП) Puma, предназначенных для Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), по-прежнему не находятся в полной боевой готовности и являются лишь условно пригодными к использованию в боевых действиях. Об этом говорится в отчете федерального министерства обороны, опубликованном в среду, 4 января. Несмотря на то, что производитель устранил выявленные в ходе учебных стрельб неисправности всех бронетранспортеров, кроме одного, необходимы дальнейшие испытания машины, говорится в сообщении Минобороны. Они должны выявить надежность наиболее ценных деталей, а также всей БМП в случае пожара.

Министерство заявило, что Puma в принципе является очень эффективной и перспективной машиной. Однако для того, чтобы находиться в состоянии полной пригодности к боевым действиям, БМП должна быть прочной и надежной. В настоящее время, говорится в отчете, Puma может эксплуатироваться только "в рамках тесного  взаимодействия войск, армейской логистики, руководства проектом и промышленности".

Чтобы определить дальнейшие действия по ликвидации недостатков, новых испытаний и доработок машины, министерство намерено пригласить представителей производителя, закупочной организации и бундесвера для консультаций.

Puma считается самой дорогой БМП в мире, ее стоимость колеблется в районе 17 миллионов евро за машину. Она поставляется вбундесвер  с 2015 года, но за постоянные неполадки получила прозвище "аварийной".

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