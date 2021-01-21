 Коронавирус: Пентагон направит более 1100 военных помогать с вакцинацией | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Пентагон направит более 1100 военных помогать с вакцинацией

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 105 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 6 февраля.

Женщина в защитной маске на фоне нарисованного флага США в Сан-Франциско

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 6 февраля (время московское).

++00.55++

В Испанию проник вариант вируса, впервые обнаруженный в Бразилии. Он выявлен у 44-летнего мужчины, прилетевшего в Мадрид из южноамериканской страны в конце января. Испания является одной из наиболее пострадавших от распространения SARS-CoV-2 стран Европы, вирус в 46-миллионном королевстве обнаружен у 2,97 млн человек, более 61 тысячи больных скончались.

++00.15++

Минобороны США направит свыше 1100 военнослужащих помогать в работе центров вакцинации. Президент Джо Байден призвал в течение месяца оборудовать по всей стране 100 таких центров. Около 2 процентов американцев уже сделали обе требуемые прививки. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (более 27,35 млн) и летальных исходов (свыше 469 тысяч) среди пациентов с COVID-19 по всему миру.

Хроника пандемии 5 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 05:02

"Спутник V" - что на самом деле говорят про российскую вакцину в ЕС

Контекст

Коронавирус: половина населения Земли считает пандемию главной проблемой

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 105 млн человек во всем мире, свыше 2,2 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 5 февраля.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты против локдауна: критики ограничительных мер устроили беспорядки в Нидерландах  

Коронавирус вдохнул вторую жизнь в деревни. Европа в фокусе  

Также по теме

Russland Impf- und COVID-19 Testzentrum

Коронавирус: Германия готова сотрудничать с РФ в борьбе с пандемией 21.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 97 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 70 млн пациентов. DW следит за событиями 21 января.

Großbritannien London Krankenwagen vor dem Royal London Hospital

Коронавирус: В Лондоне предполагают более высокую летальность нового варианта 22.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 98 млн человек во всем мире, более 2 млн скончались. Выздоровели свыше 70 млн пациентов. DW следит за событиями 22 января.

Russland Krasnodar | Coronavirus | Klinik, Schutzanzug

Коронавирус: в России - более 17,7 тысячи новых случаев COVID-19 27.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 101 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 73 млн пациентов. DW следит за событиями 27 января.

Реклама

Самые читаемые

Байден: США больше не будут отступать перед российской агрессией  

Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному  

Новая Конституция Беларуси: оппозиция пишет, Лукашенко теряет интерес  