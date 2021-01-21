Коронавирус: Пентагон направит более 1100 военных помогать с вакцинацией

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 6 февраля (время московское).

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В Испанию проник вариант вируса, впервые обнаруженный в Бразилии. Он выявлен у 44-летнего мужчины, прилетевшего в Мадрид из южноамериканской страны в конце января. Испания является одной из наиболее пострадавших от распространения SARS-CoV-2 стран Европы, вирус в 46-миллионном королевстве обнаружен у 2,97 млн человек, более 61 тысячи больных скончались.

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Минобороны США направит свыше 1100 военнослужащих помогать в работе центров вакцинации. Президент Джо Байден призвал в течение месяца оборудовать по всей стране 100 таких центров. Около 2 процентов американцев уже сделали обе требуемые прививки. На Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (более 27,35 млн) и летальных исходов (свыше 469 тысяч) среди пациентов с COVID-19 по всему миру.

Хроника пандемии 5 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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