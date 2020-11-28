 Солнце и налоговые льготы: пандемия дает шанс для роста экономики Греции | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.11.2020

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Европа

Солнце и налоговые льготы: пандемия дает шанс для роста экономики Греции

Греция ставит на иностранных специалистов, работающих удаленно. План таков: привлечь их в страну налоговыми льготами, снизить зависимость экономики от туризма и дать ей новый импульс.

Туристы на фоне Афин

Хороший климат, низкие цены на недвижимость и налоговые льготы могут привлечь в Грецию специалистов

Почти год спустя после начала пандемии коронавируса, лишившей весь мир возможности путешествовать, правительство Греции разработало план, который призван восполнить потери экономики страны, традиционно ориентированной на туристическую отрасль. Афины надеются обратить себе на пользу новый тренд, приобретающий все большую популярность, - возможность работать удаленно.

Место туристов, доход от которых в среднем составляет до 20% ВВП Греции, должны занять иностранные профессионалы: для тех из них, кто в 2021 году решит переехать в Грецию, правительство страны предлагает вдвое снизить подоходный налог. "Современные технологии позволяют нам выбирать, где жить и где работать", - заявил Алекс Пателис, финансовый советник премьер-министра Кириакоса Мицотакиса на презентации плана. - Помимо солнца, страна теперь может предложить и налоговые льготы".

Попытка снизить зависимость от туризма

Текущая налоговая ставка в Греции составляет 44% для годового дохода свыше 40 000 евро. В соответствии с предложенной схемой ставка будет снижена до 22% в течение семи лет. Предложение будет представлено в парламент Греции до конца года.

Правоцентристское правительство надеется, что этот шаг привлечет "цифровых мигрантов" - людей, которые выберут местом жительства Грецию, продолжив при этом работать дистанционно для предприятий, расположенных в других странах. Предложение будет доступно любому, кто решится переехать в Грецию в 2021 году, и кто не был греческим налоговым резидентом в течение последних семи лет.

Компьютер на столе, стоящем на балконе на фоне пальм и моря

Греция надеется, что солнце и налоговые льготы заманят в страну "цифровых мигрантов"

Еще одна цель налоговой инициативы - смягчить ущерб от "утечки мозгов" во время долгового кризиса, продолжавшегося в стране около 10 лет, сократившего ВВП Греции на 25% и вынудившего около 80 тысяч греков покинуть страну.

Налоговые льготы будут доступны для представителей всех профессий независимо от уровня дохода, но правительство Мицотакиса особенно надеется, что проект привлечет независимых специалистов в области финансов и информационных технологий. С их помощью греческие власти хотят заложить основу, которая позволила бы Греции снизить зависимость ее экономики от туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. По данным греческого Центробанка, доходы страны от туризма за первые девять месяцев 2020 года упали на 78%.

Преимущества Греции в условиях пандемии

Замминистра финансов Греции Теодорос Скилакакис надеется, что плану поспособствует "хороший климат страны и низкие - по сравнению с другими европейскими странами - цены на недвижимость". Дополнительным бонусом может стать и благоприятная эпидемиологическая ситуация: Греция довольно успешно справилась с первой волной пандемии.

Уровень распространения коронавируса и количество заражений в стране весной были значительно ниже, чем в соседних Италии и Испании - этому способствовали как ограничения, относительно быстро введенные властями, так и обширная кампания в СМИ, призывавших людей по возможности оставаться дома.

Греческий медик берет тест на коронавирус у пожилого человека

Греция довольно успешно справилась с первой волной коронавируса

"Долговой кризис затронул практически всех в нашей стране, так что Греция выработала коллективный иммунитет к самоуспокоению", - делится Джордж Пагулатос, экономист, возглавляющий Греческий фонд европейской и внешней политики.

Греция надеется вернуть на родину специалистов

В условиях, сложившихся во времена пандемии, Греция пытается сделать "огромный рывок" в развитии своей IT-инфраструктуры, что позволило бы ей встать на один уровень с другими развитыми экономиками, отмечает Мария Демерцис, замдиректора экономического аналитического центра "Брейгель".

Во время первого локдауна десятки госучреждений, посещение которых обычно предполагало стояния часами в очереди, были за одну ночь переведены в режим онлайн. И эта молниеносная цифровизация продолжается в стране по сей день. "Сейчас в Греции рассуждают так: "В чем состоит наше преимущество, и как мы можем извлечь из этого выгоду?", - поясняет Демерцис в разговоре с DW. - Они ищут свое место в глобальной экономике с учетом своих сильных сторон".

Греческие власти помимо этого также надеются, что ребрендинг экономики, возможно, вернет на родину специалистов, которые покинули родину за последние 12 лет. Местные СМИ пишут, что некоторые уже воспользовались возможностью работы на удаленке, чтобы вернуться в страну, предлагающую им достойное качество жизни и выгодные экономические условия.

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Греции

Монета номиналом в один евро на карте Греции

Агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Греции

Налоговые льготы также будут распространяться на греческих и иностранных специалистов в Великобритании. Эта идея, пишет греческая газета Kathimerini, появилась после того, как некоторые британские банки заявили о желании открыть в Греции свои отделения или расширить уже существующую там инфраструктуру после окончательного выхода Лондона из ЕС.

В ноябре международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Греции, обосновав решение высоким потенциалом для роста, - и это вопреки прогнозам о сокращении ВВП Греции на фоне пандемии в 2020 году на 9%. А американский технологический гигант Microsoft и немецкий автопроизводитель Volkswagen уже объявили о предстоящих инвестициях в греческую экономику.

"Мне внушает оптимизм то, что правительство Греции действует креативно, не по шаблону, и ищет новые решения, - указывает Мария Демерцис. - Они думают, как с максимальной выгодой использовать ту ситуацию, которая сложилась из-за локдауна. И это новый и динамичный подход".

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    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


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