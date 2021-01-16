Коронавирус: половина населения Земли считает пандемию главной проблемой

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 5 февраля (время московское).

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Половина населения Земли считает пандемию коронавируса главной проблемой. Согласно опросу, проведенному институтом маркетологии Ipsos, с декабря минувшего года уровень страха людей перед коронавирусом повысился на 3 пункта - до 50 процентов. В Германии он составляет 56 процентов - чуть выше среднемирового. В опросе участвовали 22 тысячи респондентов из 27 стран. Как установили исследователи, в ФРГ страх перед коронавирусом постоянно усиливался с сентября. Тогда лишь 37 процентов опрошенных заявили, что считают пандемию главной проблемой. Страх перед бедностью и социальным неравенством с декабря тоже вырос - на 3 пункта до 39 процентов. Обеспокоенность немцев изменением климата выросла на 2 пункта до 27 процентов. По последнему показателю Германия заметно отличается от других стран. Согласно опросу, в среднем лишь каждый десятый считает изменение климата одной из главных проблем в его стране.

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Чехия выразила заинтересованность в российской антикоронавирусной вакцине "Спутник V". Премьер-министр страны Андрей Бабиш отправился в Будапешт, чтобы получить от своего венгерского коллеги Виктора Орбана информацию о запланированном в Венгрии применении российской вакцины. Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей в срочном порядке применение российского препарата. "Мы все предпочли бы, если бы Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило российскую вакцину", - сказал Бабиш перед отлетом в Венгрию.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Европу и фармаконцерны к сотрудничеству с целью ускорения вакцинации населения. "Мы должны сплотиться. Конкурирующие фармакологические компании должны объединить усилия, чтобы резко нарастить производство вакцин", - заявил директор ВОЗ по делам Европы Ханс Клуге (Hans Kluge) в интервью агентству AFP. На вопрос, эффективны против новых вариантов коронавируса вакцины, имеющиеся с декабря, Клуге ответил: "Это большой вопрос. Я обеспокоен". Он призвал страны быть готовыми к появлению новых проблемных мутаций коронавируса и расширять секвенирование ДНК, поскольку вирус, по его словам, по-прежнему господствует над людьми. Из 53 стран в ведении европейского подразделения ВОЗ, к числу которых относится и ряд государств Центральной Азии, 37 сообщили о наличии на их территории британской и 17 - южноафриканской разновидности коронавируса. Между тем в Евросоюзе первую дозу антикоронавирусной вакцины получили на данный момент лишь 2,5 процента населения.

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В России за минувшие сутки зарегистрировано 16 688 новых случаев коронавирусной инфекции. В одной только Москве выявлено еще 2000 заражений, сообщил оперативный штаб. В целом за все время пандемии в РФ заразились коронавирусом более 3,93 млн человек. За последние сутки от COVID-19 в России скончались еще 527 человек. В результате общее количество летальных случаев выросло до 75 732. Россия занимает четвертое место в мире по количеству заражений после США, Индии и Бразилии.

Венгрия готовится прививать жителей российской вакциной

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Венгрия может уже на следующей неделе начать прививать жителей российской вакциной от коронавируса "Спутник V", заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире государственного радио. В отличие от Еврокомиссии, Венгрия выдала "Спутнику V" допуск на свой рынок и стала первой страной ЕС, которая решила закупить эту вакцину. В ближайшие три месяца Россия поставит Венгрии 2 млн доз "Спутника V" - для вакцинации 1 млн человек.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) признала, что ЕС допустил просчеты и "недооценил сложности" в ходе заказа вакцин от коронавируса. "Нам следовало знать раньше, что в начале этой новой процедуры придется столкнуться с колоссальными трудностями, прежде чем удастся достичь стабильного процесса. За это нас можно критиковать", - заявила фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. По ее словам, Евросоюз слишком сильно сосредоточился на разработке вакцины, тогда как задним числом стало понятно, что ЕС следовало бы одновременно больше задуматься над «вызовами, сопряженными с массовым производством» препарата от коронавируса.

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Австралия, несмотря на то, что ее медицинский регулятор разрешил уже в январе начать применять вакцины BioNTech и Pfizer для граждан старше 16 лет, оставляет в силе обязательный карантин для всех прибывающих в эту страну. "Пограничный контроль нельзя отменить, поскольку неизвестно, может ли вирус распространяться и после прививки", - пояснил главный санитарный врач Пол Келли. Каждый, кто прибывает в Австралию, обязан пройти двухнедельный карантин в одном из отелей, причем расходы на пребывание несет он сам. По мнению агентства AFP, заявление Келли станет новым ударом по австралийской туристической отрасли, которая и без того почти прекратила деятельность.

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Немецкий союз семей (Deutsche Familienverband) призвал власти федеральных земель удвоить разовую выплату родителям на каждого ребенка - со 150 до 300 евро. В прошлом году во время первого локдауна выплачивали по 300 евро, и "трудно понять, почему сейчас решено платить только половину этой суммы", заявил президент союза Клаус Це (Klaus Zeh) в интервью газете Passauer Neue Presse. Днем ранее правящая в ФРГ "большая коалиция", в состав которой входят блок ХДС/ХСС и социал-демократы, объявила, что ей удалось договориться о новом масштабном пакете помощи экономике. В числе прочего он предусматривает разовые выплаты по 150 евро жителям, получающим социальную помощь, и родителям за каждого из детей.

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 12 908 человек, 855 больных COVID-19 скончались, сообщил Институт имени Роберта Коха. С момента проникновения в ФРГ инфекция была подтверждена у 2 264 909 человек.

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Немецкие психотерапевты пришли к выводу, что локдаун положительно сказывается на сексуальном поведении немецких пар: они чаще проводят время друг с другом. Это находит подтверждение в возросших продажах презервативов и сексуальных игрушек.

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Американская биотехнологическая компания Moderna, выпустившая на рынок вакцину от коронавируса, которая прошла регистрацию в США и ЕС, ведет переговоры с властями Южной Кореи о постройке в этой стране завода. Moderna может вложить в этот проект 200 миллионов долларов США.

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Великобритания обяжет всех пребывающих в страну из более чем 30 стран пройти 10-дневный карантин в специальных "карантинных отелях". Эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса и будет действовать с 15 февраля. В список стран, на которые распространяется это правило, входят все страны Южной Америки, Португалия, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.

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Немецкие аэропорты могут надеяться на миллиардную помощь со стороны местных и федеральных властей, сообщает издание Die Welt. На следующей неделе состоится встреча представителей аэропортов с политиками. Ситуацию с аэропортами в Германии профессиональное объединение аэропортов ADV называет "драматической и во многих местах угрожающей их существованию".

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Концерн Johnson&Johnson подал документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в контрольные органы США. Проверка может продлиться несколько недель. Особенностью этой вакцины является то, что для получения иммунитета достаточно одной, а не двух прививок. В США допущены до рынка всего две вакцины: производителей Moderna и BioNTech/Pfizer.

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Парагвай подписал контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны. Подробности контракта пока неизвестны.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 февраля>>>

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