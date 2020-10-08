Пандемия: Германия готовится к новым мерам против коронавируса

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 36,7 млн человек в мире, более 1,06 млн скончались. Излечившимися считаются более 27,5 млн пациентов. DW следит за событиями 9 октября.
Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 36,7 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,06 млн человек, между тем выздоровели свыше 27,5 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 9 октября (время московское).
++17.35++
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и бургомистры 11 крупных городов Германии договорились о дальнейших мерах по сдерживанию распространения коронавируса. Если число новых случаев инфицирования в течение 7 дней превысит 50 на 100 000 жителей, возможно введение дополнительных ограничений на количество участников мероприятий, в том числе торжественных событий, и при необходимости - введение комендантского часа и ограничение на продажу алкоголя в отдельных городах.
"Если это вообще возможно, то мы не хотим снова приостанавливать экономическую и общественную жизнь, как это было необходимо весной", - заявил Ангела Меркель, но подчеркнула, что увеличение числа инфекций в городах вызывает озабоченность. "В больших городах и пригородах мы сможем увидеть, сможем ли мы удержать пандемию под контролем или нет", - подчеркнула канцлер ФРГ. "Летом все прошло хорошо, но теперь мы снова видим тревожную картину".
++16.20++
Международная организация по миграции ООН (IOM) призвала к улучшению условий жизни мигрантов во время пандемии. Из-за ограничений на поездки в связи с распространением нового коронавируса около 2,75 миллиона человек оказались вдали от родины. Они должны иметь возможность вернуться в свои страны, заявили эксперты ООН в Женеве.
Многие из тех, кто хочет и не может вернуться домой, находятся в бедственном положении, считают в IOM. Мигранты часто сталкиваются с дискриминацией, во многих странах они не имеют доступа к системе здравоохранения. Кроме того, в случае, если мигрант потеряет работу по месту жительства, его легче будет завербовать преступникам или торговцам людьми, которые воспользуются их уязвимостью, отметили в ООН. Ксенофобские высказывания против них в социальных сетях вызывают беспокойство, заявил генеральный директор организации по миграции Антонио Виторино.
++15.10++
В мэрии Москвы задумались о закрытии ночных клубов, баров и караоке из-за растущего количества заражений коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в городской администрации. По данным издания, о закрытии точек общепита речи пока не идет - обеспокоенность столичных чиновников вызывают питейные и ночные заведения с большим количеством посетителей.
++14.30++
Берлинская клиника "Шарите" встревожена нехваткой персонала в отделениях интенсивной терапии. Недостаточно медработников и в университетской клинике Франкфурта-на-Майне. Свободные места в реанимационном отделении пока есть, но медиков "совершенно не хватает уже долгое время", сказал руководитель управления кадров "Шарите" Ульрих Фрай (Ulrich Frei).
++13.15++
О напряженной ситуации с коронавирусом в Берлине сообщил в пятницу правящий бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер (Michael Müller), который выступил за ужесточение мер защиты от инфекции. "Мы вынуждены просить о понимании, даже если речь идет о нестандартных путях", - сказал Мюллер. Новые меры предосторожности включают в себя паузы для проветривания и введение посменного обучения в школах. Мюллер подчеркнул, что необходимо предотвратить новый локдаун, однако полностью его не исключил.
++12.30++
Российских СМИ сообщили о новых побочных эффектах у принимающих препарат от коронавируса фавипиравир. Согласно публикациям, у пациентов развиваются нарушения моторики. В Минздраве эту информацию опровергают.
++11.25++
В России суточный прирост заражения коронавирусной инфекцией составил 12 126 новых случаев. Это рекордный показатель с начала эпидемии. Ранее максимальное число инфицированных за сутки было зарегистрировано 11 мая (11 656). Наибольший прирост зафиксирован в Москве - 3701 человек.
++10.45++
Рекордный прирост новых заражений вирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Украине: 5 804 за сутки, выздоровели 2 417 человек, умерли 89 заболевших. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 538 человек с COVID-19, в результате этого заболевания умерли 4 779 человек, а выздоровели - 110 650. По состоянию на утро 9 октября в Украине инфицированы 135 109 человек.
++10.20++
В Грузии за сутки выявлены 527 новых случаях заражения за сутки - это на несколько десятков больше, чем в предыдущий день. Общее количество заболевших COVID-19 в стране, по данным грузинского Минздрава, - 10 752 человека.
++09.40++
В Чехии третий день подряд фиксируют рекордное число новых заражений коронавирусом нового типа. Суточный прирост 9 октября составил 5394 случаев. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 100 000.
++08.40++
Более 4000 пассажиров в возрасте старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, а также учащихся школ попытались пройти в московское метро (по состоянию на 6.00 9 октября). Между тем, по указу мэра, льготный проезд для школьников и пожилых людей по социальным картам с 9 октября временно приостановлен с целью замедлить распространение коронавируса в столице России.
++07.45++
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что 13 из 16 кубинских провинций открываются с понедельника, 12 октября, для иностранных туристов. В ходе "круглого стола", заседание которого транслировалось по всей стране, он заявил, что это стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса. Столица Кубы Гавана пока остается закрытой.
++06.35++
В Германии суточный прирост заражений второй день подряд превышает 4000 случаев. За минувшие сутки выявлены 4516 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха. Таким образом, общее число заразившихся в ФРГ с начала эпидемии составило 314 660 человек. От последствий заражения вирусом скончались 9589 человек, из них 11 - за прошедшие 24 часа.
++04.40++
Президент США Дональд Трамп вернулся к участию в предвыборной гонке после выписки из военного госпиталя Walter Reed. Уже в субботу он может приехать на предвыборный митинг во Флориде. С момента, как Трамп объявил о том, что он заразился коронавирусом, прошла неделя.
++03.15++
В США обвиняют Россию в саботаже создания американский вакцины от коронавируса. Также этим занимаются Китай и Иран, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Он не объяснил, как именно эти страны устраивают саботаж. В настоящий момент в США тестируют несколько вакцин против SARS-CoV-2, в том числе от таких компаний как Moderna, Pfizer и AstraZeneca.
++02.30++
Заместитель председателя Еврокомисии Вера Юрова высказалась против новых закрытий границ в Европе для борьбы с SARS-CoV-2. "Некоторые ограничения необходимы, но ясно, что коронавирус имеется по всей Европе и что мы не получим контроль над ним при помощи закрытых границ", - сказала Юрова.
++01.00++
В Москве за сутки скончались 33 пациента с пневмонией COVID-19. Общее число умерших в столице России достигло 5530 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство заразившихся в сентябре составляют офисные работники.
++00.05++
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала наибольшее количество инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в мире за сутки с начала кризиса. По данным ВОЗ, им заразились 338 779 жителей планеты. В начале октября в ВОЗ предположили, что число заразившихся людей во всем мире может составлять до 10% от населения Земли.
Хроника пандемии 8 октября >>>
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
Смотрите также:
В пандемию жители Калининграда с национальной визой или видом на жительство в другой стране могут выехать за пределы РФ только один раз. DW рассказывает, с какими проблемами из-за этого столкнулись горожане.