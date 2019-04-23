Бундестаг одобрил чрезвычайный механизм в рамках подготовки к выборам

Германский бундестаг одобрил чрезвычайный механизм действий на тот случай, если немецкие партии из-за пандемии не смогут провести в традиционном формате свои съезды по подготовке к парламентским выборам, которые должны пройти не позднее 24 октября 2021 года. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает агентство dpa.

По его данным, в частности, разработаны новые правила выдвижения кандидатов, поскольку этот процесс до сих пор в обязательном порядке должен был осуществляться в рамках собраний. Теперь федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), издав соответствующее правовое предписание, может разрешить отход от имеющейся практики, допустив задействовать электронные механизмы или выборы по почте. Аналогичный принцип может быть применен при стихийных бедствиях или в сходных форс-мажорных обстоятельствах.

"Для абсолютно критических случаев"

Член парламентской фракции входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза Филипп Амтор (Philipp Amthor) заявил в ходе дебатов: "Мы создаем систему регулирования, которую мы, на самом деле, совсем не хотим задействовать. Это система только для абсолютно критических случаев".

Как отмечает dpa, в ходе слушаний Свободная демократическая партия, "Союз-90"/"зеленые", Левая партия и "Альтернатива для Германии" не поддержали внесения изменений в федеральный закон о выборах в бундестаг.

В 1-й части статьи 38 Основного закона ФРГ записано, что депутаты избираются путем "всеобщих, свободных, равных и тайных выборов". Право голоса имеют все совершеннолетние (от 18 лет и старше) граждане Германии независимо от их имущественного положения, образования и политических взглядов. У каждого избирателя два голоса: первый - за конкретного кандидата, второй - за список той или иной партии. Бундестаг избирается сроком на четыре года.

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