Меркель объявила о новых мерах на случай распространения коронавируса в городах Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и бургомистры 11 крупных городов в пятницу, 9 октября, договорились о дальнейших мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии. Если число новых случаев инфицирования в течение 7 дней превысит 50 на 100 000 жителей, возможно введение дополнительных ограничений на количество участников мероприятий, в том числе торжественных событий, и при необходимости - введение комендантского часа и ограничение на продажу алкоголя в некоторых городах.

Меры против пандемии в городах

Ангела Меркель подчеркнула, что обеспокоена ростом числа заражений в немецких городах. "Летом все прошло хорошо, но теперь мы снова видим тревожную картину", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Университетская клиника в Эссене

На встрече с бургомистрами было объявлено о том, что бундесвер и Институт имени Роберта Коха (RKI) предоставят своих экспертов городам, если количество случаев инфицирования в них превысит 35 на 100 000 жителей. Власти городов также рассмотрят возможность привлечения дополнительных сотрудников, а также студентов для отслеживания распространения коронавируса и борьбы с пандемией. "В больших городах и пригородах мы сможем увидеть, сможем ли мы удержать пандемию под контролем или нет", - заявила Ангела Меркель.

Меркель обратилась к молодежи

Глава германского правительства призвала молодых людей соблюдать осторожность и подумать о "самом важном", в том числе о здоровье близких и шансах на стабильный заработок в предстоящем году. "Если это вообще возможно, то мы не хотим снова приостанавливать экономическую и общественную жизнь, как это было необходимо весной", - подчеркнула канцлер Германии. По ее словам, развитие ситуации в ближайшие дни и недели определит то, какие меры будут приняты зимой.

Берлин приостанавливает ночную жизнь

На фоне скачка числа инфицированных коронавирусом власти Берлина запретили с 10 октября продавать алкоголь по ночам и собираться большими группами. Ресторанам и барам предписывается закрываться не позднее 23 часов. Похожие меры 10 октября вступят в силу и в Кельне.

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