 Меркель объявила о новых мерах на случай распространения коронавируса в городах Германии | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 09.10.2020

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Новости

Меркель объявила о новых мерах на случай распространения коронавируса в городах Германии

Ангела Меркель и бургомистры 11 городов договорились о возможных новых мерах на случай, если число инфицированных в городах будет превышать 35 на 100 тысяч жителей: комендантский час, работа баров до 23 часов и другие.

Sommer-PK mit Bundeskanzlerin Merkel (AFP/Pool/M. Kappeler)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и бургомистры 11 крупных городов в пятницу, 9 октября, договорились о дальнейших мерах по сдерживанию распространения коронавируса в Германии. Если число новых случаев инфицирования в течение 7 дней превысит 50 на 100 000 жителей, возможно введение дополнительных ограничений на количество участников мероприятий, в том числе торжественных событий, и при необходимости - введение комендантского часа и ограничение на продажу алкоголя в некоторых городах.

Меры против пандемии в городах 

Ангела Меркель подчеркнула, что обеспокоена ростом числа заражений в немецких городах. "Летом все прошло хорошо, но теперь мы снова видим тревожную картину", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Университетская клиника в Эссене

Университетская клиника в Эссене

На встрече с бургомистрами было объявлено о том, что бундесвер и Институт имени Роберта Коха (RKI) предоставят своих экспертов городам, если количество случаев инфицирования в них превысит 35 на 100 000 жителей. Власти городов также рассмотрят возможность привлечения дополнительных сотрудников, а также студентов для отслеживания распространения коронавируса и борьбы с пандемией. "В больших городах и пригородах мы сможем увидеть, сможем ли мы удержать пандемию под контролем или нет", - заявила Ангела Меркель.

Меркель обратилась к молодежи

Глава германского правительства призвала молодых людей соблюдать осторожность и подумать о "самом важном", в том числе о здоровье близких и шансах на стабильный  заработок в предстоящем году. "Если это вообще возможно, то мы не хотим снова приостанавливать экономическую и общественную жизнь, как это было необходимо весной", - подчеркнула канцлер Германии. По ее словам, развитие ситуации в ближайшие дни и недели определит то, какие меры будут приняты зимой.

Берлин приостанавливает ночную жизнь

На фоне скачка числа инфицированных коронавирусом власти Берлина запретили с 10 октября продавать алкоголь по ночам и собираться большими группами. Ресторанам и барам предписывается закрываться не позднее 23 часов. Похожие меры 10 октября вступят в силу и в Кельне.

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


 

Контекст

Коронавирус в Германии: эпидемия SARS-CoV-2

В ФРГ все больше случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Власти, стараясь ограничить распространение эпидемии COVID-19, принимают беспрецедентные меры. DW - о борьбе Берлина с коронавирусом.  

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