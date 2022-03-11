Немецкий эксперт: война в Украине может привести к росту цен на продукты питания

На 17-й день войны против Украины российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 12 марта (время московское).

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Война, развязанная Россией в Украине, может привести к росту цен на продовольственные товары в Германии "примерно на 10-15 процентов и более". Такую оценку высказал в интервью журналу Focus Йорг-Симон Иммерц (Jörg-Simon Immerz), один из руководителей сельскохозяйственного подразделения немецкого концерна BayWa. "Помимо цен на сырье, возрастут и производственные затраты", - пояснил Иммерц. По его словам, ощутимее всего подорожают хлеб, булочки и выпечка. Если в текущем году Украина, переживающая войну, не сможет экспортировать зерно, мировой рынок недополучит более 40 млн тонн, что эквивалентно урожаю зерновых в Германии, отметил Йорг-Симон Иммерц.

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