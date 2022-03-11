 Немецкий эксперт: война в Украине может привести к росту цен на продукты питания | Новости из Германии об Украине | DW | 12.03.2022

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Украина

Немецкий эксперт: война в Украине может привести к росту цен на продукты питания

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 12 марта.

Денежные купюры и монеты в евро на фоне продуктов питания

На 17-й день  войны против Украины  российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам во многих регионах соседней страны и не оставляют попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны  оказывают упорное сопротивление  и заявляют о значительных потерях россиян среди личного состава и военной техники. В условиях военных действий заявления представителей вооруженных сил обеих сторон конфликта невозможно проверить из независимых источников. Страны Запада и международные организации ужесточают  санкции против России. DW следит за развитием событий субботы, 12 марта (время московское).

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Война, развязанная Россией в Украине, может привести к  росту цен  на продовольственные товары в Германии "примерно на 10-15 процентов и более". Такую оценку высказал в интервью журналу Focus Йорг-Симон Иммерц (Jörg-Simon Immerz), один из руководителей сельскохозяйственного подразделения немецкого концерна BayWa. "Помимо цен на сырье, возрастут и производственные затраты", - пояснил Иммерц. По его словам, ощутимее всего подорожают хлеб, булочки и выпечка. Если в текущем году Украина, переживающая войну, не сможет экспортировать зерно, мировой рынок недополучит более 40 млн тонн, что эквивалентно урожаю зерновых в Германии, отметил Йорг-Симон Иммерц.

Хроника событий 12 марта 00.00 - 14.00 >>>

Хроника событий 11 марта 14.00 - 23.59 >>>

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  • Троген

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  • Чехия

    Война в Украине - 11.03.2022

    Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.

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    Война в Украине - 11.03.2022

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  • Бахрейн

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    Автор: Николай Пермяков


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