 США из-за войны в Украине резко ограничат торговлю с Россией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2022

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Мир

США из-за войны в Украине резко ограничат торговлю с Россией

США и их союзники лишат Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил президент Джо Байден. Это поставит Россию в один ряд с такими странами, как Куба и Северная Корея.

США прекращают импорт российской икры

США прекращают импорт российской икры

США и другие страны "большой семерки" на фоне российского вторжения в Украину намерены резко ограничить торговлю с Россией. Президент США Джо Байден в пятницу, 11 марта, сообщил, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Это откроет путь к повышению таможенных пошлин и введению других ограничений. В результате Россия окажется в одном ряду с такими странами, как Северная Корея и Куба, отмечает агентство dpa.

Наибольшее благоприятствование в торговле является одним из ключевых принципов в международной торговой политике. Он обязывает предоставлять той или иной стране те же льготы, что и остальным торговым партнерам. Лишение статуса наибольшего благоприятствования, в числе прочего, позволит повысить таможенные пошлины для России, что будет иметь негативные последствия для российского экспорта. Москва имеет возможность обжаловать эту меру в арбитраже Всемирной торговой организации (ВТО).

Объем торговли между США и Россией невелик

Между тем эксперты сомневаются в эффективности подобной меры против России, пишет агентство  AFP. "Объем прямой торговли между США и Россией сравнительно невелик. Поэтому повышение таможенных пошли не сильно повредит россиянам, но зато может увеличить стоимость для наших производителей, которые зависят от важного сырья, поставляемого из России", - полагает аналитик из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Уильям Рейнш.

В минувшем году США импортировали из России товаров лишь на 30 млрд долларов. Более половины этой суммы приходится на поставки нефти (17,5 млн долларов). Байден еще 8 марта объявил о запрете импорта российской нефти.

Как сообщил 11 марта Джо Байден, в рамках новых ограничений против России США запретит импорт российской водки, икры и бриллиантов. Запланированы также дополнительные санкции против российских олигархов.

В тот же день президент США подписал указ, в частности, запрещающий поставку в Россию долларовых банкнот. Документ размещен на сайте Белого дома. Речь идет о запрете на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно", из США или физлицом США, где бы оно ни находилось, "банкнот, деноминированных в долларах США" правительству РФ или любому физлицу, находящемуся в РФ.

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  • Киевская область

    Война в Украине - 11.03.2022

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    Война в Украине - 11.03.2022

    По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.

  • Троген

    Война в Украине - 11.03.2022

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  • Харскамп

    Война в Украине - 11.03.2022

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  • Чехия

    Война в Украине - 11.03.2022

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  • Лондон

    Война в Украине - 11.03.2022

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    Автор: Николай Пермяков


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