 Коронавирус: в США скончались более 400 000 больных COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 19.01.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в США скончались более 400 000 больных COVID-19

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 96 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели почти 69 млн пациентов. DW следит за событиями 19 января.

Похороны жертвы пандемии COVID-19 в штате Массачусетс

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 69 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 19 января (время московское).

В Германии продлевается жесткий локдаун

++21.49++

Жесткий локдаун в Германии продлен до 14 февраля. Действующие ограничения сохраняются. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры. Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски. Школы останутся закрытыми. Работодателям следует расширить возможности дистанционной работы.

++23.25++

Число смертей среди больных COVID-19 в США преодолело отметку в 400 000 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса. По его подсчетам, на Соединенные Штаты приходится больше всего подтвержденных заражений (24,16 млн) и летальных исходов (400 022) среди пациентов с новой инфекцией.

++23.10++

В Австрии более 70 000 человек в сфере туризма лишились работы из-за пандемии. Это около 16 процентов от всего числа безработных в республике, заявил министр труда, семьи и молодежи Мартин Кохер. Возбудитель COVID-19 в 9-миллионной Австрии обнаружен у 396 425 человек, 7199 пациентов умерли, 373 090 выздоровели.

Женщина в медицинской маске на остановке общественного транспорта в Берлине

++22.45++

Федеральное объединение немецких автобусных предприятий (bdo) призвало выделить дополнительную финансовую помощь транспортным фирмам Германии. Автобусные предприятия выполняют свои обязанности по обеспечению мобильности жителей страны, несмотря на падение доходов, и должны получить за это справедливую компенсацию, считает исполнительный директор bdo Кристиана Леонард (Christiane Leonard). Ужесточение ограничительных мер нацелено на сокращение числа пассажиров общественного транспорта, опасается она.

++22.20++

Российской вакциной от  Covid-19 "Спутник V" привиты более 1,2 тысячи военнослужащих РФ, выполняющих миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России. Всего в Нагорном Карабахе в рамках миротворческой миссии задействованы 1960 российских военных.

++-21.40++

В Великобритании за прошедшие сутки зафиксировано 1610 смертей от коронавируса. Это - самый высокий показатель в стране за все время пандемии, сообщает телеканал Sky News. Число новых заражений во вторник составило 33 355. Это меньше, чем в понедельник, когда зарегистрировали 37 535 случаев. С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 3,4 млн человек, свыше 89 000 умерли.

++21.00++

На фоне пандемии более чем на 80% снизился торговый оборот между Северной Кореей и Китаем, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни. По этой информации, северокорейский экспорт в КНР снизился на 77,7% до 48 млн долларов, а импорт - на 89,9% до 491 млн долларов.

МВФ вновь понизил прогноз для немецкой экономики

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

++20.15++

Международный валютный фонд (МВФ) во второй раз с июня 2020 года сильно понизил прогноз экономического развития Германии. Так, МВФ ожидает в 2021 году роста на 3,5%, что на 0,7% ниже прогноза, обнародованного МВФ в октябре. В июне фонд ожидал роста на 4,7%. В целом, эксперты МВФ положительно оценили меры властей ФРГ по преодолению кризиса, но предостерегли их от преждевременного прекращения финансовой помощи отраслям экономики.

++19.50++

В Израиле десятки религиозных школ возобновили занятия, несмотря на распоряжение о закрытии в рамках локдауна. Как сообщает израильская газета Haaretz, наряду со школами ультраортодоксальных движений, открылись заведения более умеренных течений. Некоторые из них сократили число учащихся на занятиях.

++19.20++

Евросоюз планирует передать развивающимся странам, например, в Африке, дозы вакцин от коронавируса, которые останутся в излишке после распределения по странам ЕС. Об этом сообщила еврокомиссар по делам здравоохранения Стелла Кириакидес. Евросоюз, в странах которого проживают всего около 450 млн человек, заказал почти 2,3 млрд доз вакцин шести разных производителей.

Индия начнет экспорт разработанной Astrazeneca вакцины

++18.50++

Индия, по всей вероятности, уже завтра начнет экспорт вакцины от коронавируса, разработанной шведско-британской компанией Astrazeneca и Оксфордским университетом. Ожидается, что первыми препарат, произведенный индийской компанией Serum Institute of India, получат Бутан и Бангладеш. Бразилия также находится в числе стран, заказавших у Индии вакцину.

++18.23++

По информации немецкого журнала Der Spiegel, жесткий локдаун в Германии останется в силе до 14 февраля. Об этом договорились на видеоконференции канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и главы правительств федеральных земель, пишет Der Spiegel. Обсуждение состоялось почти на неделю раньше запланированной даты из-за распространения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

++18.12++

Несмотря на снижение нового числа случаев заражения коронавирусом власти Дании не исключают продления локдауна до середины декабря. Выступая в парламенте, премьер-министр страны Метте Фредериксен пояснила это решение распространением в Великобритании нового варианта коронавируса. В связи с этим некоторые карантинные ограничения в Дании могут быть ужесточены уже сегодня.

++17.50++

Вакцинация в одной из больниц Белграда

Вакцинация в одной из больниц Белграда

Сербия стала первой европейской страной, которая приобрела для вакцинации населения от COVID-19 препарат китайского производителя Sinopharm. На прошлой неделе в Сербию поступил один миллион доз этой вакцины. В Сербии вакцинация от коронавируса началась в декабре, первыми были привиты пожилые люди и медицинские сотрудники. Теперь на очереди - полицейские и преподаватели. На первых этапах вакцинации использовались вакцина немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, а также российский препарат "Спутник V".

В Азербайджане суточный прирост увеличился почти в три раза

++17.25++

В Азербайджане за сутки выявлено 305 новых случаев заражения коронавирусом, то есть почти в три раза больше, чем днем ранее (118). Всего в стране с начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразились 277 696 человек, более 3 тысячи заболевших скончались (плюс 10 за сутки).

++17.10++

Во Франции из-за пандемии в 2020 году смертность выросла на 7,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает немецкий телеканал ntv со ссылкой на французское статистическое ведомство Insee. Кроме того, в результате пандемии во Франции ожидаемая продолжительность жизни сократилась на 5 месяцев для женщин и на полгода - для мужчин.

++16.40++

В центре одного из городов Баварии

В центре одного из городов Баварии

Административный суд немецкой федеральной земли Бавария признал незаконным запрет на распитие алкоголя в общественных местах, который ввело правительство земли в рамках мер по борьбе с пандемией. В соответствии с законом об эпидемиологической защите, распитие спиртного должно быть запрещено только в определенных местах, решил суд в Мюнхене в ответ на иск, поданный частным лицом из Регенсбурга.

++16.00++

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) предупреждают, что в следующие 3-5 лет последствия пандемии коронавируса могут поставить под угрозу мировую экономику. В докладе ВЭФ о глобальных рисках Global Risks Report 2021 также говорится, что в результате пандемии может усилиться социальное неравенство и в ближайшие 5-10 лет ослабнуть геополитическая стабильность.

В Германии обсуждают дальнейшие меры сдерживания эпидемии

++15.20++

Локдаун в Германии, скорее всего, будет продлен до 15 февраля, а его правила будут ужесточены. Как сообщает агентство dpa, ссылаясь на проект решения, разработанный в ведомстве канцлера, масочный режим в общественном транспорте и в магазинах будет сохранен, однако обязательным будет ношение медицинских масок и масок стандарта FFP2. Ужесточение коснется также и ряда других антиэпидемических мер, в частности удаленной работы. Принятие окончательного решения о дальнейших мерах сдерживания эпидемии ожидается сегодня по итогам совместного кризисного заседания федерального правительства и правительств федеральных земель Германии.

++14.30++

Роспотребнадзор заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", по результатам клинических испытаний составляет 100%. "Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Продажи автомобилей в ЕС снизились почти на четверть

++13.30++

Автомобили Volkswagen (Фольксваген)

Объем продаж автомобилей в Европейском Союзе в 2020 году снизился на 23,7%. Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета статистики по Мальте) сократилось по сравнению с 2019 годом более чем на 3 млн - до 9,9 млн единиц. В Испании снижение составило 32,3%, в Италии - 27,9%, во Франции - 25,5%, в Германии - 19,1%.

++12.25++

В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 110 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 247 915. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 2958 человек: за минувшие сутки скончались еще 25 заболевших. Выздоровели 234 636 инфицированных. В Грузии проживают около 4 миллионов человек.

В России около 22 тысяч новых случаев заражения

++11.30++

В России за минувшие сутки зарегистрированы 21 734 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в России достигло 3 млн 612 тысяч 800 человек. Скончались за сутки 586 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 66 623 пациента. Выздоровели 3 млн 2 тыс. 26 человек.

++10.30++

Врач делает прививку пожзилой женщине в Израиле

В одном из центров вакцинации в городе Беэр-Шева

В Израиле, по обновленным данным Минздрава, накануне был зарегистрирован новый максимум суточного прироста заражений - 10 021. С начала пандемии число новых случаев инфицирования, выявленных за 24 часа, превысило 9000 уже пять раз, причем четыре раза только за последнюю неделю. Израиль с населением более 9 миллионов человек борется уже с третьей волной коронавируса. В общей сложности в стране зафиксировано 558 249 случаев заражения, 4044 человека скончались, 473 572 выздоровели. Израиль является мировым лидером по вакцинации населения, по данным за 18 января, в стране от коронавируса привиты уже 2,2 миллиона человек. 

++09.30++

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 января возобновит регулярные рейсы по маршруту Москва - Хельсинки. Как сообщается, полеты будут выполняться два раза в неделю. "При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", - отмечается в сообщении компании. О возобновлении пассажирского авиасообщения с Финляндией российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил 16 января. Рейсы в Хельсинки на перовом этапе могут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю. Финский авиаперевозчик Finnair планирует возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву - со 2 марта.

В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов, но средний показатель заболеваемости снижается

++08.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 11 369 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 052 028 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 989 человек, общее число летальных исходов составило 47 622. Выздоровели, по данным Worldometer, около 1,7 млн человек.

Специалисты института отмечают тенденцию к снижению прироста заражений. Средний показатель заболеваемости в течение недели из расчета на 100 000 населения снизился со 134 до 131,5 случая.

++07.15++

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 18 января зарегистрировало вакцину "Спутник V" и выдало соответствующий сертификат, сообщает сайт внешнеполитического ведомства страны. Хотя власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до 31 января приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания. 

++06.20++

По планам Еврокомиссии, 70 процентов взрослого населения Евросоюза должны получить прививки от коронавируса до лета, сообщает агентство dpa. Промежуточной целью прививочной кампании является вакцинация до марта 80 процентов медицинского персонала и лиц старше 80 лет.

++05.23++

Врач делает прививку военнослужащему в одном из госпиталей в Ростовской области

Прививка военнослужащему в одном из госпиталей в Ростовской области

У российских медиков, работавших с заболевшими коронавирусом, появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она объяснила это тем, что месяц работы с коронавирусными больными приравнивается к трем месяцам трудового стажа.

++04.43++

В Китае за истекшие сутки вирус обнаружен еще у 118 человек, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Это самый высокий показатель с марта. Седьмой день подряд число инфицированных превышает 100 случаев.

Противоречивые сведения из США об отмене запрета на въезд

++03.35++

Будущий президент США Джо Байден не намерен реализовывать указ Дональда Трампа об отмене коронавирусных ограничений на въезд в США для ряда стран. "Согласно рекомендациям нашей команды по здравоохранению, правительство не планирует отменять эти ограничения 26 января", - заявила будущий пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

++02.55++

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп отменил коронавирусные ограничения на въезд в США для ряда стран. Запрет на въезд отменяется для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Ограничения прекращают действовать 26 января. Прибывающим в США необходимо иметь негативный тест на коронавирус.

++02.15++

Число инфицированных коронавирусом в США превысило отметку в 24 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.Оно составляет 24 018 793 случаев. Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 398 307 пациентов.

Эксперты ВОЗ выдвигают претензии Китаю

++01.35++

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Эксперты считают, что скрытие Пекином масштабов эпидемии способствовало ее глобальному распространению.

++00.55++

Машины скорой помощи в Лондоне

Машины скорой помощи в Лондоне

В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире на душу населения. С 11 по 17 января в Соединенном королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Эти цифры приводит исследовательская платформа "Наш мир в данных".

++00.15++

На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает издание РБК. Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты - 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.

Хроника пандемии 18 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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