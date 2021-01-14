 Коронавирус: в Великобритании прививки сделали более 4 млн человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 18.01.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Великобритании прививки сделали более 4 млн человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 95 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями 18 января.

Женщина со шприцем в английском графстве Суррей

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 95 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 18 января (время московское).

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В швейцарском курорте Санкт-Мориц два отеля помещены в карантин из-за обнаруженного там нового варианта вируса. По данным местных СМИ, речь идет о мутации из Южно-Африканской Республики. Постояльцам и сотрудникам этих гостиниц необходимо пройти тесты на наличие инфекции. Местные власти обратились с аналогичным призывом ко всем жителям города. Кроме того, в Санкт-Морице временно закрыты школы и детские сады.

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В Великобритании прививки от новой инфекции сделали уже 4 062 501 человек или 6 процентов населения, следует из официальных данных. Большинство (3,52 млн) приходится на Англию, еще 264,9 тысячи - на Шотландию, 151,7 тысячи - на Уэльс и 125,7 тысячи - на Северную Ирландию. Кроме того, 452,3 тысячи жителей королевства уже сделали повторные прививки. Всего в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии проживают около 66,83 млн человек.

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Всемирно известный парк развлечений "Диснейленд" под Парижем объявил о переносе даты возобновления работы. Изначально планировалось, что парк откроется 13 февраля, но это невозможно из-за нынешней ситуации в Европе, сообщило руководство. Если будут позволять обстоятельства, то посетить "Диснейленд" можно будет со 2 апреля, указывается далее. 

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Ряд больниц в Польше были вынуждены приостановить вакцинацию из-за нехватки лекарственного препарата. В частности, это произошло в медучреждениях в Кракове, Лешно и Плоцке. Страна 18 января получила лишь 176 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer вместо ожидавшихся 360 000, сообщил представитель польского правительства. Несколькими днями ранее Pfizer заявил о временном сокращении поставок вакцины в Европу, объяснив это необходимостью расширить производственные мощности. В 38-миллионной Польше подтверждено 1 438 914 заражений, 33 407 больных COVID-19 умерли, 1 187 719 выздоровели.

В России планируется вакцинировать более 68 миллионов человек

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Вакцинация в Москве

Вакцинация в Москве

С 31 января россияне смогут записываться на вакцинацию от коронавируса на сайте госуслуг. "На портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, где записаться может любой гражданин. Даже если вы ни разу не были на портале, вы легко можете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что планируется привить более 68 миллионов россиян. "Требуемый уровень вакцинации также определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек", - указала она.

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По оценке Всемирной организации здравоохранения, "очень скоро" показатель летальных исходов от последствий коронавирусной инфекции превысит отметку 100 тысяч в неделю. На прошлой неделе он составил 93 тысячи, напомнил эксперт ВОЗ Майк Райан. В Европе число смертей от COVID-19 стабилизирвалось на высоком уровне. При этом около 47 процентов жертв коронавируса приходятся в настоящее время на страны Северной и Южной Америки.

Германия может выпускать в год до 750 млн масок FFP2

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Германия может выпускать в год до 750 млн фильтрующих полумасок FFP2 и до 1,75 млрд привычных хирургических масок, сообщила представительница министерства экономики и энергетики. Ожидается, что на встрече канцлера и глав земель будут обсуждать, среди прочего, ношение таких масок в подъездах жилых домов.

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Объединение немецких транспортных предприятий (VDV) призвало федеральные и земельные власти воздержаться от полного прекращения работы общественного транспорта в качестве возможной меры по борьбе с распространением инфекции. Речь идет о большом количестве представителей системообразующих профессий, которые не имеют возможности работать удаленно, подчеркнули в объединении. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) 19 января обсудит с главами федеральных земель дальнейшие действия в борьбе с пандемией. 

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Малайзия выделит на преодоление экономических последствий пандемии дополнительные 15 млрд ринггитов (около 3 млрд евро), заявил премьер-министр Мухиддин Яссин. В январе в стране ввели повторный локдаун. В целом в 32-миллионной Малайзии подтверждено 161 740 заражений, 605 больных скончались, 122 344 выздоровели.

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В Китае за истекшие сутки вирус обнаружен еще у 109 человек, в 16 случаях речь идет о прибывших из-за границы, остальные приходятся на провинции Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян и столицу Пекин, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики возбудитель COVID-19 выявлен у 88 336 человек, 4635 пациентов скончались, 82 400 выздоровели,

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Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

Тедрос Адханом Гебрейесус

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса в страны с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время, когда вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире", - заявил глава ВОЗ, выступая на открытии сессии исполнительного совета ВОЗ.

По его словам, совершенно правильно, что все страны намерены в первую очередь привить работников системы здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину раньше, чем медики и пожилые людей в более бедных странах, подчеркнул Гебрейесус.

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Власти Великобритании возвращают обязательный карантин для прибывающих в страну. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра страны Бориса Джонсона, прибывающие в страну из-за рубежа должны самоизолироваться в течение 10 дней, а также предоставить справку, подтверждающую отрицательные результаты теста на коронавирус. Карантин по прибытии в страну также распространяется и на подданных Соединенного Королевства, возвращающихся из-за рубежа. В соответствии с новыми правилами будут проводиться выборочные проверки.

Украина с 25 января отменяет жесткий локдаун

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Киев планирует отменить жесткий локдаун с 25 января. С этого дня будут действовать ранее введенные ограничения, сообщил в интервью "Интерфаксу" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться", - отметил премьер. По его словам, главной целью локдауна было ограничение мобильности населения, что позволило не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается не позже февраля. Жесткие антиэпидемические меры в Украине действуют с 8 января.

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Поликлиника в Домодедово

Центр тестирования и вакцинации в одной из поликлиник Домодедово

В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 22 857 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 471. Как сообщает оперативный штаб, выздоровевшими считаются 19 847 человек. Нарастающим итогом в России с начала эпидемии официально зарегистрированы 3 591 066 случаев заражения коронавирусной инфекции, 66 037 умерших и 2 978 764 выздоровевших.

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В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 3034 новых случая заболевания COVID-19, скончались 67 пациентов. Как сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения страны Максим Степанов, за прошедшие сутки госпитализировано 1304 человека, выздоровели 5236 человек. Число инфицированных с начала пандемии составляет 1 163 716 человек, 20 869 человек умерли от COVID-19, выздоровели 871 196 человек.

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Австралия не намерена открывать границы в 2021 году

По словам советника правительства Австралии по вопросам здравоохранения Брендана Мёрфи, несмотря на готовящуюся кампанию по вакцинации в стране, открытие границ в текущем году пока не планируется. "Даже если прививку от коронавируса получит большая часть населения, мы не знаем, насколько эффективно предотвратит распространение инфекции вакцинация", - сказал Мёрфи.

Границы Австралии закрыты с марта 2020 года. В конце февраля власти планируют начать массовую вакцинацию населения препаратами производства компаний BioNTech/Pfizer и AstraZeneca. В стране с начала эпидемии зафиксировано около 29 000 случаев заражения, скончались более 900 пациентов, выздоровели около 26 000 человек.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 7141 случай. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 040 659 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 214 человек, общее число летальных исходов составило 46 633. Выздоровели, по данным Worldometer, около 1,7 млн человек. Данные, публикуемые по понедельникам, из-за выходных дней обычно бывают ниже реальных показателей.

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Петер Альтмайер, министр экономики Германии

Петер Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) выступает за ужесточение локдауна в Германии. "Что мы можем позволить себе меньше всего с экономической точки зрения, так это усиление пандемии", - сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke и предостерег от распространения мутаций коронавируса. Назначенную на конец января встречу правительства с региональными властями по поводу локдауна перенесли на более раннюю дату - 19 января. Среди мер, которые будут обсуждать политики, - обязательное введение работы из дома, ношение FFP2-масок в подъездах жилых домов, ограничение контактов и запрет выходить на улицу.

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Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус, а с 26 января по 7 февраля ужесточает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус. В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет, пишет dpa. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

Вице-канцлер ФРГ - за ужесточение локдауна в Германии

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Олаф Шольц, вице-канцлер и министр финансов Германии

Олаф Шольц

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил за продление и ужесточение локдауна в стране. Нужно принять дальнейшие меры, заявил он в программе издания Bild "Верные вопросы". Он допустил, что может быть введен запрет на выход из дома, но сказал, что это не первая из всех необходимых мер. Это заявление Шольц сделал в преддверии совещания федерального правительства с региональными властями Германии. Оно пройдет 19 января, раньше запланированного. Ожидается, что на совещании обсудят новые меры борьбы с распространением коронавируса.

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Бразилия допустила к использованию в стране британско-шведскую вакцину AstraZeneca и китайскую CoronaVac. Первой в стране прививку получила медсестра из Сан-Паулу. Ранее бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в экстренных случаях.

Бразилия вслед за США занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших от него. В стране скончались около 210 тысяч человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Максим Нелюбин


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