Коронавирус: продажи автомобилей в ЕС снизились почти на четверть

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 96 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 19 января (время московское).

++13.30++

Объем продаж автомобилей в Европейском Союзе в 2020 году снизился на 23,7%. Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), число зарегистрированных в прошлом месяце новых автомобилей в странах ЕС (без учета статистики по Мальт) сократилось по сравнению с 2019 годом более чем на 3 млн - до 9,9 млн единиц. В Испании снижение составило 32,3%, в Италии - 27,9%, во Франции - 25,5%, в Германии - 19,1%.

++12.25++

В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 110 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 247 915. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 2958 человек: за минувшие сутки скончались еще 25 человек. Выздоровели 234 636 инфицированных. В Грузии проживают около 4 миллионов человек.

В России около 22 тысяч новых случаев заражения

++11.30++

В России за минувшие сутки зарегистрированы 21 734 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в России достигло 3 млн 612 тысяч 800 человек. Скончались за сутки 586 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 66 623 пациента. Выздоровели 3 млн 2 тыс. 26 человек.

++10.30++

В одном из центров вакцинации в городе Беэр-Шева

В Израиле, по обновленным данным Минздрава, накануне, в понедельник, зарегистрирован новый максимум суточного прироста заражений - 10 021. С начала пандемии число новых случаев инфицирования, выявленных за 24 часа, превысило 9000 уже пять раз, причем четыре раза только за последнюю неделю. Израиль с населением более 9 миллионов человек борется уже с третьей волной коронавируса. В общей сложности в стране зафиксировано 558 249 случаев заражения, 4044 человека скончались, 473 572 выздоровели. Израиль является мировым лидером в вакцинации населения, по обновленным данным на понедельник, в стране от коронавируса привиты уже 2,2 миллиона человек.

++09.30++

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 28 января возобновит регулярные рейсы по маршруту Москва - Хельсинки. Как сообщается, полеты будут выполняться два раза в неделю. "При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих визовых правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", - отмечается в сообщении компании. О возобновлении пассажирского авиасообщения с Финляндией российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил 16 января. Рейсы в Хельсинки на перовом этапе могут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга по два раза в неделю. Финский авиаперевозчик Finnair планирует возобновить полеты в Санкт-Петербург с 28 января, в Москву - со 2 марта.

В Германии за сутки умерли около тысячи пациентов, но коэффициент роста случаев заражения снижается

++08.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 11 369 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 052 028 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 989 человек, общее число летальных исходов составило 47 622. Выздоровели, по данным Worldometer, около 1,7 млн человек.

Специалисты института отмечают тенденцию к снижению прироста заражений. Средний показатель заболеваемости в течение недели из расчета на 100 000 населения снизился со 134 до 131,5 случая.

++07.15++

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 18 января зарегистрировало вакцину "Спутник V" и выдало соответствующий сертификат, сообщает сайт внешнеполитического ведомства страны. Хотя власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19, в стране в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до 31 января 2021 года приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети, торговые центры, предприятия общепита, сферы культуры и бытового обслуживания.

++06.20++

По планам Еврокомиссии, 70 процентов взрослого населения Евросоюза должны получить прививки от коронавируса до лета, сообщает агентство dpa. Промежуточной целью прививочной кампании является вакцинация до марта 80 процентов медицинского персонала и лиц старше 80 лет.

++05.23++

Прививка военнослужащему в одном из госпиталей в Ростовской области

У российских медиков, работавших с заболевшими коронавирусом, появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она объяснила это тем, что месяц работы с коронавирусными больными приравнивается к трем месяцам трудового стажа.

++04.43++

В Китае за истекшие сутки вирус обнаружен еще у 118 человек, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Это самый высокий показатель с марта. Седьмой день подряд число инфицированных превышает 100 случаев.

Противоречивые сведения из США об отмене запрета на въезд

++03.35++

Будущий президент США Джо Байден не намерен реализовывать указ Дональда Трампа об отмене короновирусных ограничений на въезд в США для ряда стран. "Согласно рекомендациям нашей команды по здравоохранению, правительство не планирует отменять эти ограничения 26 января", - заявила будущий пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

++02.55++

Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп отменил короновирусные ограничения на въезд в США для ряда стран. Запрет на въезд отменяется для прибывающих из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Ограничения прекращают действовать 26 января. Прибывающим в США необходимо иметь негативный тест на коронавирус.

++02.15++

Число инфицированных коронавирусом в США превысило отметку в 24 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса.Оно составляет 24 018 793 случаев. Жертвами COVID-19 в США с начала пандемии стали 398 307 пациентов.

Эксперты ВОЗ выдвигают претензии Китаю

++01.35++

Независимая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по обеспечению готовности и реагированию заявила, что Китай мог бы быстрее принять меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Эксперты считают, что скрытие Пекином масштабов эпидемии способствовало ее глобальному распространению.

++00.55++

Машины скорой помощи в Лондоне

В Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире на душу населения. С 11 по 17 января в Соединенном королевстве ежедневно от COVID-19 умирали 935 человек, что эквивалентно 16,5 человек на миллион. Эти цифры приводит исследовательская платформа "Наш мир в данных".

++00.15++

На фоне пандемии уровень одобрения кредитов в России поставил трехлетний антирекорд, сообщает издание РБК. Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты - 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй. Банки отказывали клиентам из-за экономической неопределенности. В ближайшее время эксперты не ждут смягчения их подходов.



Хроника пандемии 18 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также: