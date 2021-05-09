Коронавирус: в Германии частично привита почти треть населения

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 159 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 136 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 10 мая (время московское).

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Земельные и федеральные власти Германии решили разрешить использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson для всех взрослых жителей страны вне зависимости от профессии или наличия хронических заболеваний. Это следует из решения, принятого на встрече министров здравоохранения немецких федеральных земель и главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn). В документе также отмечается, что министры серьезно относятся к сообщениям о случаях тромбозов мозговых вен среди привитых Johnson & Johnson.

Постоянная комиссия по вакцинации в Германии рекомендует использование Johnson & Johnson для граждан старше 60 лет. Теперь все взрослые жители младше этого возраста могут получить прививку этой вакциной после консультации с врачом. Такие же правила действуют в стране в случае с AstraZeneca, среди привитых которой были также выявлены случаи тромбоза мозговых вен.

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В Чехии после шести месяцев локдауна вновь открылись все непродовольственные магазины. При этом на 15 кв.м. площади заведения может находиться только один человек, все сотрудники и покупатели должны соблюдать такие меры, как ношение защитных масок и дистанция в 1-2 метра по отношению к другим людям. По данным газеты Hospodarske noviny, из-за локдауна в Чехии закрылся почти каждый десятый магазин непродовольственных товаров.

В Германии привита почти треть населения

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В Германии не менее одной прививки от COVID-19 получили в общей сложности почти треть населения (32,8%). Как следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI), первую дозу вакцины получили более 27,2 млн человек, вторая прививка была сделана свыше 7,8 млн жителям (9,4% населения).

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря, сейчас она проходит с использованием вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

++13.00++

Ученым из университета нидерландского города Вагенингена удалось научить пчел выявлять коронавирус в анализах пациентов. Как сообщает журнал Geo, сначала исследователи установили, что пчелы могут распознавать COVID-19 благодаря одной из функций нервной системы, и провели ряд опытов. Обучая пчел, ученые давали им после пробы с COVID-19 в качестве вознаграждения воду с сахаром, а после пробы без COVID-19 - ничего. В результате после пробы с коронавирусом пчелы стали в ожидании вознаграждения вытягивать хоботок. Таким образом, при помощи пчел результат теста на COVID-19 можно определить гораздо быстрее, чем при ПЦР-тесте, отмечают исследователи.

++12.10++

В Якутске все школьники, кроме 9-х и 11-х классов, с 11 мая перейдут на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Якутска, объяснив это решение "ухудшением эпидемиологической обстановки".

В Якутске за последние сутки выявлено 65 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом пять из них - у подростков. "По данным на 10 мая, двое детей находятся в тяжелом состоянии, переведены на аппарат ИВЛ. Процент заболеваемости детей растет", - говорится далее в сообщении.

Данные по России и Украине

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В России за сутки число случаев коронавируса выросло на 8465 до 4 888 727, сообщает оперативный штаб. Количество смертей в результате заражения выросло на 321 до 113 647.

++10.30++

Власти Франции придерживаются своих планов по снятию ограничений с учетом улучшающейся эпидемиологической ситуации в стране. Ресторанам и барам снова разрешат обслуживать посетителей на открытых террасах с 19 мая, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран телеканалу LCI. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии в воскресенье впервые с конца марта опустилось ниже отметки 5000, отмечает Reuters.

++09.40++

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 817 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 119 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Днем ранее, 9 мая, было зафиксировано 5 372 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника, 10 мая, составило 2 122 327 человек, 46 512 пациента скончались, 1 768 753 человек выздоровел.

++08.50++

Индийские врачи призывают объявить в стране национальный локдаун в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters. За прошедшие 24 часав Индии выявлено 366 161 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Кроме того, 3754 пациента скончались от вызываемого им легочного заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в этой стране зарегистрировано 22,66 млн инфицированных, 246 116 пациентов скончались.

++08.00++

Почти 60% жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения коронавирусной инфекции. Согласно опросу, проведенному газетой Yomiuri Shimbun, 59% хотели бы отмены игр, а 39% высказались за их проведение. Из последней группы 23% респондентов в качестве условия назвали проведение соревнований вообще без зрителей. Ранее уже было принято решение о том, что иностранные зрители на игры допущены не будут.

Другой опрос, проведенный в минувшие выходные TBS News, показал, что 65% хотели, чтобы игры были отменены или вновь перенесены, при этом 37% проголосовали за то, чтобы полностью отменить мероприятие, а 28% призвали к еще одной отсрочке.

Аналогичный опрос в апреле, проведенный информационным агентством Kyodo, показал, что 70% хотели бы, чтобы Олимпиада была отменена или отложена.

++06.10++

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом составил 6 922 случая, сообщил Институт имени Роберта Коха. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 3 527 251 случай заражения. За последние 24 часа скончались 54 пациента, общее число летальных исходов возросло до 84 829. Выздоровели более 3,17 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 119,1 случая заражения. Днем ранее было 118,6 случая, а неделей ранее - 146,9.

++05.05++

Глава испанского научного сообщества эпидемиологов Елена Ванесса Мартинес обеспокоена решением Мадрида отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный для борьбы с распространением инфекции и действовавший более полугода. Власти посылают ошибочный сигнал обществу, заявила она в интервью изданию El Pais. Расширение социальных контактов может вызвать всплеск заражений, считает Мартинес. В рамках режима ЧС поездки между регионами без уважительной причины были запрещены, на территории королевства действовал комендантский час.

++04.05++

Уличное кафе в Лондоне, апрель 2021 года

Англия переходит к третьему этапу ослабления ограничений. Британский премьер-министр Борис Джонсон официально огласит меры в ближайшие часы. Ожидается, что c 17 мая в помещениях будут разрешены встречи до 6 человек или 2 домохозяйств, а кафе, рестораны и бары смогут обслуживать посетителей не только на летних террасах. Однако встречи групп численностью более 30 человек вне помещений останутся под запретом. Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс вправе устанавливать свои сроки снятия карантинных мер.

Кипр отменил для привитых туристов тесты при въезде и карантин

++03.05++

Кипр с 10 мая открыт для туристов, сделавших обе прививки от COVID-19. Им не нужно проходить тестирование перед поездкой в средиземноморскую республику и отправляться в карантин после прибытия. Речь пока идет о жителях 65 стран, с которыми Кипр восстановил сообщение, в том числе всех государств Евросоюза, а также США, России, Беларуси и Украине.

++02.05++

Столица Катара Доха

Катар будет ослаблять коронавирусные ограничения в 4 этапа, сообщило министерство здравоохранения. На каждую фазу будет отведено минимум 3 недели. На первом этапе, с 28 мая, будут разрешены встречи в помещениях с участием не более 5 получивших прививку человек, а мечети смогут возобновить службы с некоторыми ограничениями.

++01.05++

В Лаосе зафиксирован первый летальный исход среди больных COVID-19. Скончавшаяся - гражданка Вьетнама, работавшая в караоке-клубе в лаосской столице Вьентьяне. Азиатская республика с 7 млн жителей в 2020 году избежала масштабного распространения инфекции, суточный прирост заражений не превышал полусотни человек, однако в последние дни власти регистрируют более тысячи новых случаев ежедневно.

Германия начинает "леденцовые тесты" среди школьников

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Северный Рейн - Вестфалия первой из земель Германии вводит так называемые леденцовые тесты (Lolli-Tests) в начальных и специальных школах. Процедура охватит почти 730 тысяч учащихся, тестирование будет проходить дважды в неделю. Тесты получили такое название, поскольку палочку для забора материала необходимо по аналогии с леденцом сосать на протяжении 30 секунд. Затем лаборатории исследуют полученные образцы с помощью ПЦР-теста.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 мая >>>

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