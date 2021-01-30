Коронавирус: Скончался ветеран Второй мировой, собравший более 37 млн евро для борьбы с COVID-19

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 104 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели более 76 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 февраля (время московское).

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), отметив поставки в третьи страны российских вакцин, подчеркнула, что они приветствуются и в Европе. По словам канцлера, она обсуждала эту тему с президентом России Владимиром Путиным, который рассказал об эффективности вакцины "Спутник V". Однако необходимым условием ее использования в ЕС остается разрешение со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

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Европейский Союз пересмотрел ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали более жесткими. В частности, теперь будут требовать документ, подтверждающий негативный резултат ПЦР-теста для въезда в ЕС. Среди необходимых условий - число новых случаев заражения не должно превышать 25 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

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Американский фармацевтический концерн Pfizer рассчитывает в этом году получить от продажи своей вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой компанией BioNTech, не менее 15 млрд долларов (около 12,4 млрд евро - Ред.). Эта сумма относится только к поставкам по уже существующим контрактам, но возможны и дополнительные заказы. 15 млрд долларов составляют около четверти дохода, ожидаемого Pfizer в 2021 году.

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В Германии снижается число инфицированных коронавирусом, нуждающихся в интенсивной терапии. По данным на 2 февраля, в немецких клиниках проходят интенсивное лечение 4264 пациента с диагнозом COVID-19. Это на 58 человек меньше, чем днем ранее. При этом 2356 пациентов нуждаются в инвазивном дыхании, что на шесть больше, чем накануне. В немецких клиниках на сегодняшний день свободны 4462 интенсивные койки.

Скончался ветеран Второй мировой, собравший более 37 млн евро для борьбы с коронавирусом

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В Великобритании на 101-м году жизни скончался ветеран Второй мировой войны Томас Мур, сообщили его родственники. Несколькими днями ранее у него обнаружили COVID-19. В середине апреля 2020-го ветеран объявил о сборе средств для специалистов британской Национальной службы здравоохранения, боровшихся с SARS-CoV-2. Он намеревался собрать 1000 фунтов стерлингов (в пересчете - 1144 евро) и пообещал для этого пройти сто кругов по своему саду. В результате Мур менее чем за 2 недели собрал 28 миллионов фунтов стерлингов (32 миллиона евро), а к февралю 2021 года сумма выросла до 32,79 млн фунтов (37,2 млн евро). По версии Книги рекордов Гиннесса, это крупнейшая сумма, которую удалось собрать в ходе благотворительной прогулки.

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Шотландия введет обязательный карантин для всех прибывающих, заявила первый министр Никола Стерджен. Вместе с тем власти надеются в скором ослабить ограничительные меры. Так первый министр не исключила, что ученики смогут начать возвращаться в школы с 22 февраля. Окончательное решение зависит от прогресса в борьбе с вирусом, добавила Стерджен.

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Официальный Мадрид решил резко ограничить авиаперевозки с Бразилией и ЮАР. Начиная с 3 февраля, самолетом из этих двух государств в Испанию смогут прилететь либо только граждане Испании и Андорры, либо имеющие постоянный вид на жительство в этих двух пиренейских странах. Этой мерой Мадрид стремится затормозить распространение более заразных вариантов коронавируса из Бразилии и Южной Африки.

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Польша будет использовать вакцину британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca только среди людей в возрасте 18-60 лет, сообщил помощник премьер-министра. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ранее разрешило допустить этот препарат на рынок Евросоюза, указав, что данных о его эффективности среди больных старше 55 лет недостаточно. Возбудитель COVID-19 в почти 38-миллионной республике выявлен у 1,52 млн человек, около 37,5 тысячи скончались, более 1,28 млн выздоровели.

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Два самолета бундесвера с командой медиков, необходимыми оборудованием и препаратами вылетели сегодня в Португалию, которая оказалась в тяжелейшей ситуации из-за пандемии коронавируса. "Мы помогаем нашим друзьям в Португалии, которые находятся в особенно драматическом положении, немецким медицинским персоналом и оборудованием", - заявила ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе третьей фазы клинических испытаний составила 91,6 процента, следует из промежуточных результатов, опубликованных в журнале The Lancet. Среди 14 964 участников испытаний, которые получили лекарственный препарат, вирус SARS-CoV-2 к итоговой контрольной точке обнаружили у 16 человек, а в группе получивших плацебо (4902) было подтверждено 62 заражения.

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В Беларуси за истекшие сутки подтверждено 699 новых заражений, а 9 больных COVID-19 умерли, сообщило министерство здравоохранения. По официальным данным, общее количество инфицированных в республике достигло 249 994, из них 1737 скончались, 237 178 выздоровели и выписаны.

Япония продлила режим ЧС в 10 префектурах до 7 марта

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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга продлил действие режима чрезвычайного положения в Токио и еще 9 префектурах до 7 марта. При этом в префектуре Тотиги режим прекратит действовать 7 февраля. Школы, спортивные залы, театры и магазины продолжают работать, рестораны и бары закрываются на несколько часов раньше, работодателей просят переводить сотрудников на дистанционную работу. Власти намерены начать вакцинацию в середине февраля, отметил премьер. Вирус в стране с 126,2 млн жителей выявлен у 389 518 человек, 5722 умерли, 334 125 выздоровели.

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В Великобритании привиты более половины жителей старше 70 лет, заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок. По его словам, в целом в королевстве вакцинация уже охватила свыше 9,2 млн человек, а более 494 тысяч уже сделали вторую прививку. Вирус в почти 67-миллионной стране обнаружен у 3, 83 млн человек, а 106,5 тысячи больных COVID-19 скончались.

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Австрия в свете распространения новых вариантов коронавируса обязала всех въезжающих предоставлять отрицательный результат теста и проводить 10 дней на карантине. Часто пересекающие границу освобождены от карантина, однако обязаны раз в неделю предъявлять отрицательный тест, сообщил министр внутренних дел Карл Нехаммер. Кроме того, максимальный штраф за отсутствие фильтрующей полумаски FFP2 или несоблюдение требуемой дистанции в 2 метра повышен до 90 евро. Инфекция в почти 9-миллионной республике подтверждена у 416 763 человек, 7847 из них умерли, а 395 316 выздоровели.

Данные по России и Украине

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В России общее число инфицированных достигло 3 884 730 человек. Суточный прирост опустился ниже порога в 17 000 случаев впервые с 28 октября и составил 16 643 заражения, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, в целом в стране скончались 74 158 больных новой инфекцией, а 3,34 млн выздоровели.

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В Украине за минувшие сутки инфекция обнаружена еще у 2394 человек, сообщило министерство здравоохранения. С начала ведения статистике в 42-миллионной стране вырус выявлен у 1 223 879 человек, 22 924 пациента с COVID-19 умерли, 1 035 372 выздоровели.

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Экономика Чехии, несмотря на строгие ограничительные меры в стране, в конце прошлого года выросла: с октября по декабрь 2020-го валовой внутренний продукт увеличился на 0,3 процента, тогда как эксперты предсказывали, что он сократится на 2,5 процента. Тем не менее, в сравнении с 4-м кварталом 2019 года ВВП Чехии уменьшился на 5 процентов.

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Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер (Markus Söder) считает необходимой смену стратегии вакцинации в Германии. По его словам, властям следует "по-новому расставить приоритеты". В связи с этим он напомнил, что в ФРГ вакциной компании AstraZeneca запрещено прививать людей старше 65 лет. Зёдер считает, что "вакцинационный саммит" 1 февраля "действительно внес ясность, но вместе с ней и отрезвление", поскольку стало понятно, что "в первом квартале нынешнего года в стране произойдет мало, а во втором - намного больше".

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Немецкая фармацевтическая компания Bayer рассчитывает на то, что вакцина, от коронавируса, разработанная ею в сотрудничестве с компанией Curevac, будет допущена на рынок к началу 2022 года. Пока такого допуска у нее нет.

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус выявлен еще у 6114 человек, а 861 больной COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха. За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 90 новых заражений. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 228 085 человек. За это время примерно 1,954 млн человек выздоровели, 57 981 скончался.

Moderna хочет нарастить число доз во флаконе с вакциной

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Вакцина компании Moderna

Американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину от коронавируса, предложила увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе, доведя его до 15 доз вместо десяти. Такое заявление сделал глава компании Стивен Хоуг. По его словам, нововведение позволит технологически ускорить производство продукции.

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Китайская полиция арестовала более 80 человек и конфисковала более 3 тыс. доз препарата, который выдавался злоумышленниками за вакцину от коронавируса, сообщило агентство "Синьхуа". Продавцы лже-вакцины действовали в Пекине, Шанхае и восточной провинции Шаньдун.

В мире вакцину от коронавируса получили свыше 101 млн человек

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В мире вакцину от коронавируса получили больше 101 млн человек, сообщило агентство Bloomberg. Число вакцинированных в США (32,8 млн) превысило число тех, кто болеет или переболел COVID-19.

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В России наблюдается устойчивая тенденция к сокращению новых случаев заражения коронавирусом, указала замдиректора ЦНИИ эпидемологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости", - сказала она.

ВОЗ считает ситуацию обнадеживающей

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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уровень распространения коронавирусной инфекции удается контролировать. По его словам, обнадеживающей новостью является то, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд.

В Италии число смертей в 2020 году достигло почти 700 тыс. человек

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В Италии в 2020 году умерли почти 700 тыс. человек, а родились - только около 400 тыс., свидетельствуют данные Национального института статистики (ISTAT). "Таких плохих данных не было со времен "испанского" гриппа в 1918 году", - пишет газета La Stampa.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление она сделала по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 февраля>>>

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