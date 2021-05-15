Коронавирус: в ФРГ ищут новые пути компенсации потерь экономики

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 163 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн заболевших скончались, более 141 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 16 мая (время московское).

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В Кельне создана специальная следственная группа для расследования случаев подделки паспортов вакцинации. Как сообщила представительница кельнской полиции Николь Гентнер (Nicole Gentner) местному изданию Kölner Stadt-Anzeiger, эта группа под названием "Печать" (Stempel) приступила к работе уже 7 мая. В настоящее время она собирает доказательства по девяти случаям изготовления и продажи поддельных документов.

Ранее газета Kölnischer Rundschau сообщала, что полиция во время рутинной проверки автомобиля обнаружила в нем несколько пустых паспортов вакцинации с подписью одного из городских врачей. Последний подал впоследствии заявление в полицию.

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Немецкое общество спасения жизни (DLRG) опасается роста инцидентов на воде в предстоящий купальный сезон. "Многие недооценивают, насколько ухудшилась их спортивная форма за долгое время, проведенное дома и за длительное отсутствие регулярного и достаточного движения", - заявил представитель DLRG Ахим Визе (Achim Wiese). Кроме того, он предположил, что из-за закрытых бассейнов возросло число детей, не умеющих плавать.

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Министр финансов ФРГ, кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц (Olaf Scholz) предлагает использовать средства, поступающие в бюджет при сборе так называемого взноса солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag), для финансирования экономических потерь от пандемии. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Twitter.

Аналогичное предложение высказывал ранее, в декабре 2020 года, сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans).

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Показатели заражений среди получивших первую дозу вакцины от коронавируса резко снижаются в течение пяти недель после прививки. К этому выводу пришли авторы исследования, проведенного Национальным институтом здоровья в Италии. По их данным, спустя 35 дней после получения первой дозы препарата BioNTech/Pfizer, Moderna или AstraZeneca шанс заразиться коронавирусом уменьшается на 80 процентов, шанс попасть в больницу с пневмонией COVID-19 - на 90 процентов, а шансы от нее умереть - на 95 процентов. В ходе исследования были изучены данные 13,7 миллиона вакцинированных в Италии.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 мая >>>

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