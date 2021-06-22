Коронавирус: Ирландия позволит посещать рестораны лишь после прививки

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 182 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, около 167 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды, 30 июня (время московское).

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Румыния продала Дании 1,17 млн неиспользованных доз вакцины BioNTech/Pfizer. Румынские власти рассчитывали к концу мая привить 5 млн человек, однако в свете недостаточного интереса сограждан к прививочной кампании хотя бы одну дозу препарата от ковида до сих пор получили лишь 4,47 млн жителей.

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В Ирландии заведения гастрономии временно будут обслуживать в помещениях только привитых посетителей. Это вызвано стремительным распространением "дельта"-варианта вируса, объяснил премьер-министр Михол Мартин. Ранее ожидалось, что с 5 июля рестораны, пабы и аналогичные заведения смогут принимать публику не только на открытых террасах.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 29 июня >>>

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