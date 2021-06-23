 В Германии вступили в силу ограничения для туристов из России и Португалии | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2021

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Германия

В Германии вступили в силу ограничения для туристов из России и Португалии

С 29 июня въезд в Германию из России разрешен только для граждан ФРГ и обладателей вида на жительство.

Экраны с указанием, где можно пройти паспортный контроль гражданам ЕС и третьих государств, в аэропорту Гамбурга

Въезд в Германию из РФ разрешен теперь лишь гражданам и лицам с ПМЖ

Ограничения на транспортное сообщение с Россией, введенные Германией на фоне масштабного распространения в РФ "дельта"-варианта коронавируса, вступили в силу в полночь на вторник, 29 июня.

Теперь авиакомпаниям, а также автобусным и железнодорожным транспортным предприятиям запрещено перевозить в Германию любых пассажиров из России, кроме граждан ФРГ и иностранцев, обладающих в Германии видом на жительство.

Прибывшие из России путешественники должны соблюдать строгий домашний карантин в течение 14 дней. Это правило касается и тех, кто прошел полную вакцинацию или недавно переболел COVID-19.

Какие страны входят в список регионов с мутациями коронавируса

Еще одной страной, которой власти Германии с 29 июня присвоили аналогичный статус, является член Евросоюза Португалия, пользующаяся большой популярность у немецких туристов.

Таким образом, список регионов распространения мутаций коронавируса был расширен в Германии с 14 до 16 стран. Третьей европейской страной, включенной в него, является Великобритания. Остальные государства, которые, по оценке Минздрава ФРГ, представляют повышенную опасность заражения мутациями, расположены в Азии, Африке и Латинской Америке.

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