В Австралии прошли многотысячные акции в защиту прав коренных жителей

По всей Австралии во вторник, 26 января, прошли многотысячные акции протеста против национального праздника Австралийского Союза, который отмечается в честь прибытия в этот день в 1788 году британцев, колонизировавших континент. Участники протестов во многих городах, призвали отменить празднование Дня Австралии, поскольку, по их мнению, тем самым отмечается вторжение европейцев на землю коренных австралийцев, предки которых проживали на этой земле около 60 тысяч лет.

Акции в Сиднее, Мельбурне, Брисбене и других городах

В частности, в митинге в центральном парке Сиднея участвовали около 3 тысяч человек вопреки предостережениям полиции, напоминавшей о запрете собраний более 500 человек. По данным полиции, задержаны несколько демонстрантов.

В Мельбурне протестующие разделились на группы численностью около 100 человек и провели небольшие демонстрации по городу. В Брисбене на улицы вышли более 2 тысяч человек, которые прошли маршем солидарности в деловом квартале города. Другие акции состоялись в столице Австралии Канберре и административных центрах штатов.

В Австралии уже давно призывают перенести день национального праздника на другую дату. Критики подчеркивают, что 26 января для коренных жителей страны является днем траура. Консервативный премьер-министр Скотт Моррисон выступает за сохранение даты празднования Дня Австралии.

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