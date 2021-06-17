Коронавирус: Германия открывает границы для привитых иностранцев

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 178 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 162,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 18 июня (время московское).

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Полностью привитые граждане стран, не входящих в ЕС, с 25 июня снова смогут въезжать на территорию Германии. Это правило будет распространяться на всех путешественников, независимо от целей поездки, уточняет информагентство dpa. В настоящее время въезжать в ФРГ гражданам третьих стран можно лишь по определенным, экстренным причинам.

Свидетельство о прививке будут проверять не только полиция, но и авиакомпании. При этом наличие иммунитета, с точки зрения германских властей, подтверждают лишь прививки признанными в ЕС вакцинами, а именно: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

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На фоне ужесточения карантинных мер в Лиссабоне президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза подчеркнул, что введение нового локдауна в сложившейся ситуации было бы излишним. Уровень новых заражений сам по себе не оправдывает введение серьезных ограничений, пока число госпитализаций остается существенно ниже, чем зимой, указал глава государства. В то же время премьер-министр страны Антониу Кошта заявил, что не может гарантировать, что еще одного локдауна не будет.

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В Великобритании наблюдается самый серьезный прирост новых заражений с февраля 2021 года. 17 июня Минздрав Соединенного Королевства зафиксировал 11 007 случаев заражения коронавирусом, днем ранее их было 9055. Общее число заражений коронавирусом с начала пандемии достигло в стране, таким образом, 4 600 623.

Общее число пациентов, скончавшихся с подтвержденным диагнозом COVID-19, 17 июня увеличилось в Великобритании на 19 человек. Это на десять летальных исходов больше, чем 16 июня. Общее число жертв пандемии в королевстве достигло 127 945.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 июня >>>

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