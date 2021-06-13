 Коронавирус: Германия выделит 40 млн евро на разработку препаратов | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 14.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Германия выделит 40 млн евро на разработку препаратов

Коронавирусом с начала пандемии заразились свыше 176 млн жителей планеты. Более 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 14 июня.

Пациент с COVID-19 в немецкой больнице

Пациент с COVID-19 в немецкой больнице

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 176 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 160 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 14 июня (время московское).

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Промышленные предприятия Москвы продолжат работу до 20 июня несмотря на то, что этот период времени объявлен властями Москвы нерабочим из-за пандемии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов, указав, что длинные выходные введены, в первую очередь, для офисных сотрудников, а "заводы, предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, организации жизнеобеспечения и важнейшие сервисы" будут работать как обычно. Мэрия не планирует оказывать какую-либо поддержку бизнесу из-за нерабочих дней, пояснил Ефимов.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни до 20 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. В это время также будут закрыты фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах, аттракционы в парках, а кафе, ресторанам и ночным клубам запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Власти ФРГ выделят еще 40 млн евро на разработку лекарств

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В немецкой больнице

В немецкой больнице

Министерство образования Германии выделяет еще 40 млн евро на разработку медикаментов против коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Анья Карличек (Anja Karliczek), отметив, что, "даже учитывая высокую долю привитых, мы, к сожалению, должны быть готовы к тому, что люди продолжают заболевать COVID-19". Ранее на разработку новых лекарств от коронавируса уже были выделены около 50 млн евро.

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Министерство науки и высшего образования России рекомендовало московским подведомственным вузам перейти на дистанционный формат работы или, если это невозможно, строго соблюдать требования Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки РФ в ближайшее время будет отдаст распоряжение с рекомендациями об организации образовательного процесса в подведомственных министерству образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

В России - более 13,7 тысячи новых случаев заражения

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В России суточный прирост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией составил 13 721. За сутки зафиксирован 371 летальный исход. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрировано 5 222 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 126 801 умерший и 4 809 647 выздоровевших.

Российские эпидемиологи заявляют, что Россия в настоящий момент "переживает сезонный рост" заболеваемости, и суточные колебания являются "нормальными в период стабилизации, в который страна вошла весной".

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В Москве за последние сутки выявлено 6590 новых случаев заражения COVID-19. Накануне этот показатель был равен 7704. Всего в столице с начала пандемии было выявлено 1 241 307 случаев коронавируса. Скончались за сутки в Москве 72 пациента с COVID-19 (всего 20 979 смертей с начала пандемии). 

В июне заболеваемость COVID-19 в столице вернулась к значениям начала января, а затем - декабря 2020 года. 14 июня в Москве впервые с 5 июня заболеваемость COVID-19 стала не расти, а снижаться.    

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В Украине за истекшие сутки подтверждено 420 новых заражений и 13 летальных исходов среди больных COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. В целом в 42-миллионной стране инфекция выявлена у 2 223 978 человек, 51 692 скончались, 2 130 665 выздоровели. С начала кампании вакцинации привиты 1 479 703 человека, в том числе 238 798 человек сделали обе требуемые прививки.

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В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3921 человек, число умерших возросло до 374 305. За последние 24 часа, по данным Минздрава, зарегистрирован 70 421 новый случай заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 29,5 млн случаев. Местные эксперты считают, что реальные показатели в Индии значительно выше. В Индии проживает более 1,3 млрд человек.

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Власти столицы Индонезии заявили о возможном новом локдауне в Джакарте. В городе зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции из-за распространения индийского варианта. "За последнюю неделю число активных случаев выросло на 50 процентов и достигло 17 400", - сообщил губернатор Джакарты Анис Басведан. - Ситуация в столице требует особого внимания, если рост продолжится, то придется пойти на крайние меры, как это было в сентябре и феврале".

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В Роспотребнадзоре решили напомнить, что вакцины от коронавируса не влияют на репродуктивную функцию - такие сведения распространяют сторонники конспирологических теорий. "Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин... Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19", - говорится на сайте российского ведомства.

Показатель заболеваемости в Германии снизился до нового минимума

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Женщина в маске возле таблички Здесь заканчивается зона обязательного ношения масок

"Здесь заканчивается зона обязательного ношения масок"

Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 549 случаев - на 568 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 16,6 случая заражения (днем ранее - 17,3) - это новый минимум показателя распространения инфекции. Наивысшего значения он достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 10 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 89 844. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 723 294 случая заражения. В Германии живут около 84 млн человек.

Данные, публикуемые в выходные и праздничные дни, обычно бывают ниже реальных показателей из-за меньшего числа проведенных тестов и неполной информации из регионов.

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Российский боксер Александр Поветкин, объявив о завершении карьеры, назвал коронавирус одной из причин этого шага. "После коронавируса надо многое пролечить, - сказал он на пресс-конференции. - На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный". Ранее спортсмен сообщал, что в результате болезни у него появились проблемы с сосудами. В конце марта Поветкин лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе, потерпев поражение от британца Диллиана Уайта в бое, который оказался последним в его карьере.

Жители Германии с 14 июня могут получить ковид-сертификаты

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Цифровой прививочный сертификат в форме QR-кода

Цифровой прививочный сертификат в форме QR-кода

Жители Германии, прошедшие полную вакцинацию против коронавируса, с 14 июня могут получить ковид-сертификат в аптеке. Отмечается, что по техническим и организационным причинам в ближайшие дни это можно будет сделать лишь в ограниченном количестве аптек: о том, в какой именно, можно будет узнать на сайте mein-apothekenmanager.de.

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В связи с уменьшением числа случаев инфицирования в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан (Jens Spahn) выступает за отмену обязательного ношения защитных масок. "Мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил он в интервью газетам медиагруппы Funke. В регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.

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В связи с резким увеличением числа инфицированных коронавирусом власти Санкт-Петербурга объявили о новых ограничениях. В городе будут приостановлены проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах. Деятельность фуд-кортов будет возможна только на вокзалах, в аэропортах. С 2.00 до 6.00 ресторанам разрешается обслуживать посетителей только на вынос и осуществлять доставки. С 17 июня в городе запрещаются массовые мероприятия с участием свыше 3 тысяч человек, а в фан-зонах чемпионата Европы по футболу больше не будут оказывать услуги общественного питания, за исключением продажи напитков.

Кроме того, в Петербурге отменен бал для лучших выпускников школ.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 13 июня >>>

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