Коронавирус: Германия начинает "леденцовые тесты" среди школьников

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 159 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 135 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 10 мая (время московское).

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В Лаосе зафиксирован первый летальный исход среди больных COVID-19. Скончавшаяся - гражданка Вьетнама, работавшая в караоке-клубе в лаосской столице Вьентьяне. Азиатская республика с 7 млн жителей в 2020 году избежала масштабного распространения инфекции, суточный прирост заражений не превышал полусотни человек, однако в последние дни власти регистрируют более тысячи новых случаев ежедневно.

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Северный Рейн - Вестфалия первой из земель Германии вводит так называемые леденцовые тесты (Lolli-Tests) в начальных и специальных школах. Процедура охватит почти 730 тысяч учащихся, тестирование будет проходить дважды в неделю. Тесты получили такое название, поскольку палочку для забора материала необходимо по аналогии с леденцом сосать на протяжении 30 секунд. Затем лаборатории исследуют полученные образцы с помощью ПЦР-теста.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 мая >>>

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