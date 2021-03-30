Коронавирус: Франция на месяц вводит общенациональный карантин

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 128 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели почти 104 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 31 марта (время московское).

++22.55++

Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает быстрого оздоровления мировой торговли от последствий пандемии коронавируса. В текущем году рост мировой торговли составит 8,8 процента, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. По ее словам, в 2022 году этот показатель вырастет на 4 процента. В прошлом году было зафиксировано сокращение мировой торговли на 5,3 процента – несколько меньше, чем прогнозировали эксперты.

++22.20++

Франция с 3 апреля вводит общенациональный карантин сроком на один месяц. Об этом в специальном телеобращении к стране в среду вечером заявил президент Эммануэль Макрон. По его словам, причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости, вызванный британским вариантом коронавируса. Общенациональный карантин подразумевает комендантский час с 19 часов и запрет удаляться от места жительства более, чем на 10 километров. Эти правила начинают действовать во всех остальных 77 департаментах. С понедельника, 5 апреля, как минимум на три недели закрываются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

++21.50++

В прошлом году в США COVID-19 стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных и онкологических заболеваний. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), опубликованные в среду. Так, за 2020 год от заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло около 690 тысяч человек, от раковых заболеваний – около 598 тысяч и в связи с коронавирусом – около 345 тысяч. Данные по количеству смертельных случаев от других недугов – инфарктов, заболеваний дыхательных путей, болезни Альцгеймера, диабета и гриппа – примерно соответствуют показателям прошлых лет, говорится в сообщении CDC.

УЕФА отменил ограничения на число зрителей на стадионах

++ 21.00++

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил ограничения на число зрителей на трибунах, введеное 1 октября 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Решением исполкома разрешалось заполнять стадионы не более чем на 30%. "Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно органы местной или государственной власти", - отмечается в заявлении исполкома УЕФА. При этом предложено оставить в силе запрет болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до их финалов в мае 2021 года.

++20.05++

В Москве после вакцинации вторым компонентом заболели COVID-19 около тысячи человек, что составляет около одной десятой процента, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса социального развития столицы. Отмечается, что более 76 процентов из числа заболевших переносят COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Тем не менее, формирование иммунитета после прививки происходит индивидуально, поэтому важно соблюдать меры предосторожности. Массовая вакцинация против COVID-19 в Москве началась 4 декабря 2020 года. В Москве с начала пандемии зафиксировано 1 миллион 26 тысяч 740 случаев заражения коронавирусом, скончались 16 656 человек.

++19.00++

Вакцины от коронавируса китайских фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac отвечают требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К этому выводу в ВОЗ пришли, изучив документы, предоставленные производителями препаратов на прошлой неделе. Вакцина должна показывать эффективность не менее 50% (желательно около 70%) и быть безопасной для людей, и китайские препараты соответствуют этим условиям, говорится в заявлении ВОЗ.

По предварительным данным клинических исследований, проведенных в разных странах, эффективность вакцины Sinopharm составляет примерно 79,34 %, в то время как эффективность Sinovac колеблется от 50,65 до 83,5 %. Глава экспертной группы ВОЗ Алехандро Кравиото допустил, что обе вакцины могут быть одобрены для использования в экстренных ситуациях к концу апреля. Вакцину CoronaVac, разработанную концерном Sinovac, уже закупила Украина - первые 215 тыс. доз препарата были доставлены в страну 25 марта.

Во Франции могут на месяц закрыть школы

++18.20++

Правительство Швеции не будет смягчить условия локдауна как минимум до 3 мая. Премьер-министр страны Стефан Лёвен назвал ситуацию "очень серьезной", а министерство здравоохранения Швеции сообщило о резком скачке заражений во многих регионах. Ранее шведские власти планировали ослабить карантин, увеличив разрешенное число зрителей на концертах, спортивных мероприятиях, а также в парках аттракционов. В настоящее время в стране введен третий - наивысший - уровень эпидемиологической угрозы. Ограничения для этого уровня предусматривают, что количество посетителей на общественных мероприятиях с сидячими местами, проводимых в закрытых помещениях, не должно превышать 50, а на мероприятиях на открытом воздухе - 100.

++18.00++

В качестве меры по сдерживанию пандемии коронавируса власти Франции допускают возможность закрытия всех школ в стране на ближайшие четыре недели, сообщает телекомпания BFM TV. В этом случае в течение первой недели занятия будут проходить в режиме онлайн, а затем в школах будут объявлены каникулы.

++17.30++

Правительство Австрии надеется заказать российскую вакцину "Спутник V" уже на следующей неделе. "Мы приближаемся к цели", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц после встречи с послом РФ. Соглашение между Веной и Москвой о поставке миллиона доз "Спутника V" предусматривает, что в апреле Австрия получит 300 тыс. доз препарата, полмиллиона доз прибудут в страну в мае и 200 тысяч - в начале июня.

++17.00++

Стратегический совет по вакцинации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по-прежнему рекомендует вакцинировать от коронавируса шведско-британским препаратом AstraZeneca. Глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен заявила, что она не видит причин менять рекомендации даже после того, как Германия решила прекратить вакцинацию AstraZeneca в возрастной группе до 60 лет. Ранее ВОЗ внесла вакцину против COVID-19 AstraZeneca/Oxford в перечень препаратов, одобренных для закупок в условиях чрезвычайных ситуаций.

BioNTech и Pfizer завершили исследования вакцины на подростках

++16.00++

Компании BioNTech и Pfizer обнародовали первые результаты испытания вакцины от коронавируса на подростках в возрасте от 12 до 15 лет. Итоги клинических исследований, в которых участвовали 2260 человек, производители вакцины назвали "обнадеживающими". Участники исследований продемонстрировали "очень высокую реакцию на антитела - как те, кто ранее уже был инфицирован коронавирусом, так и те, кто еще не болел", говорится в совместном заявлении BioNTech и Pfizer. Эффективность вакцины в этой возрастной группе оказалась даже выше, чем среди людей от 16 до 25 лет. "Участники исследования хорошо перенесли вакцинацию, а препарат продемонстрировал 100-процентную эффективность против ковида", - сказано в документе. Теперь обе фирмы намерены подать заявку в регулирующие органы США и ЕС на использование вакцины среди подростков.

++15.30++

В Польше за последние сутки умерли от коронавируса 653 человека, что стало самым высоким показателем в 2021 году. С начала пандемии ее жертвами в Польше стали более 53 тысячи человек. За последние 24 часа было зарегистрировано 32 874 новых заражения, их общее количество превысило 2,3 млн. Всего в Польше живут более 38 млн человек.

++14.30++

Шведско-британская компания Astrazeneca объяснила причины переименования вакцины против коронавируса. "Выбор другого названия, которое будет использоваться долгое время, это обычное дело в маркетинге, и этот шаг был запланирован много месяцев назад", - говорится в заявлении компании. Новое название - Vaxzevria - уже одобрено Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), ожидается, что полный переход на него произойдет примерно через полгода. Производитель вакцины также заявил, что до окончания пандемии препарат по-прежнему будет продаваться по своей себестоимости.

++13.30++

Испания хочет ввести цифровой паспорт о вакцинации не позднее июня, сообщил министр иностранных дел страны Аранча Гонсалес Лая. Правительство страны надеется, что это упростит свободное передвижение внутри Евросоюза. В середине марта Еврокомиссия утвердила проект запуска "цифрового зеленого сертификата", который должен стать импульсом для подъема туристической отрасли, сильно пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Сертификат еще должны официально согласовать между собой все страны-члены ЕС. Он будет содержать данные о прививках, информацию о том, болел ли владелец сертификата коронавирусом, и результаты теста на наличие антител.

++12.30++

В Венгрии за последние 24 часа от последствий инфицирования коронавирусом умерли 302 человека - это самый высокий суточный показатель смертности с начала пандемии. Число новых заражений за последние сутки достигло 6700. С диагнозом COVID-19 госпитализированы 12 тысяч человек, 1500 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Здравоохранительная система страны работает с максимальной нагрузкой, предупреждают венгерские власти.

Смертность в России за 2020 год выросла на рекордные 20 %

++11.45++

Смертность в России за 2020 год выросла на рекордные 20 процентов, говорится в исследовании независимого медиа-объединения "Проект". За это время, по данным авторов публикации, в стране умерли 2 124 000 человек - на 321 тысячу больше, чем было бы без коронавируса, и в два раза больше, чем умерло от ковида по официальным данным. Больше всего пострадали регионы, где еще до пандемии были проблемы с системой здравоохранения. Наибольший прирост смертности наблюдался в Чечне (43%), Татарстане (34%) и Дагестане (32%), Омской области (31%) и Пензенской области (27%). В публикации отмечается, что власти этих регионов не принимали ограничительных мер в связи с пандемией, взамен этого занижая статистику смертности. При анализе численности смертности использовались данные Росстата о движении населения России и демографический анализ Росстата на 2020-2035 годы.

Памятник погибшим от ковида врачам в Санкт-Петербурге

++10.50++

В 2020 году, прошедшем под знаком пандемии нового коронавируса, население Германии не выросло впервые с 2011 года. По предварительной оценке, численность населения осталась на уровне 83,2 миллиона человек, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Число рождений в 2020 году немного уменьшилось по сравнению с 2019 годом, в то время как число смертей заметно увеличилось.

Кроме того, чистая иммиграция, то есть баланс приезжающих и уезжающих, была значительно ниже, чем до начала пандемии. В частности, ограничения на поездки в результате пандемии и экономические последствия кризиса оказывают сдерживающее влияние на приток и отток населения, отмечает Федеральное статистическое ведомство.

++10.00++

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 226 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 407 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 674 168 человек, 32 825 пациентов скончались, 1 313 481 выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.

В России создали вакцину для животных

++09.05++

Первая в мире вакцина против коронавируса для животных зарегистрирована в России, сообщил журналистам замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков. Сорбированная инактивированная вакцина "Карнивак-Ков" разработана подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, подчеркнул он.

В клинических испытаниях, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные, отмечает "Интерфакс". "Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу", - сообщил Савенков.

++08.10++

В Бразилии зафиксирован очередной антирекорд по числу ежедневных летальных исходов, связанных с заражением коронавирусом. По данным Минздрава страны, за прошедшие 24 часа в Бразилии умерли 3780 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее количество скончавшихся от этого заболевания жителей Бразилии достигло 317 646 человек. Число заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии в стране составляет на сегодня более 12,6 млн человек.

Данные по Германии

++07.20++

В Германии за последние сутки был выявлен 17 051 случай заражения коронавирусом. Таким образом, число подтвержденных случаев инфицирования с начала пандемии в стране достигло 2 808 873, сообщает Институт имени Роберта Коха. Суточный прирост летальных исходов в ФРГ составляет 249 случаев. В общей сложности с начала пандемии в Германии скончались 76 342 человека с диагнозом COVID-19. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране уменьшился до 132,3 на 100 тысяч жителей, днем ранее он составлял 135,2.

++06.20++

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Германия и США - две страны мира, инвестировавшие самые крупные суммы в разработку вакцины от коронавируса. Это следует из обнародованных 31 марта данных Центра глобального здравоохранения, работающего на базе Института международных исследований и развития в Женеве. США потратили из госбюджета почти 2,2 млрд долларов на разработку вакцины, Германия - 1,5 млрд долларов. На третьем месте в этом списке Великобритания, инвестировавшая в соответствующие исследования 500 млн долларов.

++05.20++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала привиться от коронавируса, когда до ее возрастной группы дойдет очередь. Однако все будет зависеть от того, как Берлин (являющийся в Германии по статусу отдельной федеральной землей) будет действовать в новой ситуации, добавила 66-летняя женщина-политик, подразумевая новые рекомендации Минздрава относительно возрастных групп, которым можно прививаться вакциной AstraZeneca.

Минздрав России предоставил противоречивые данные о "третьей волне"

++04.20++

Необходимости вводить жесткий локдаун по всей Германии не будет при условии, что федеральные земли будут последовательно ужесточать свои региональные ограничения, если число заражений у них превысит определенный порог. Такое мнение высказал в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung Геральд Гасс (Gerald Gaß). 1 апреля он займет пост главы Немецкого больничного общества (Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG).

По словам эксперта, он ожидает, что в среднесрочной перспективе в больницах страны снова существенно увеличится число пациентов в палатах интенсивной терапии. В то же время по сравнению с периодом второй волны пандемии при том же числе заражений сейчас происходит меньше госпитализаций, добавил он. С точки зрения Гасса, это объясняется эффектом вакцинации.

++03.10++

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно, так как в стране ежедневно снижается число заболевших. За несколько часов до выступления Мурашко замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила: "К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции".

++02.10++

В Турции зарегистрировано наивысшее число заболевших COVID-19 за сутки - 37 303 новых случаев, сообщило министерство здравоохранения страны. В начале марта в Турции были ослаблены правила инфекционной безопасности, что привело к росту заболеваемости. 29 марта правительство вновь ужесточило ограничения.

++01.10++

Эксперт: Летом в Германии возможен жесткий локдаун

Глава BioNTech Угур Сахин с супругой и соосновательницей компании Озлем Тюречи

Возможно, Германия столкнется летом с необходимостью снова ввести режим жесткого локдауна. Это мнение высказал в интервью телеканалам RTL и ntv глава фармакологического предприятия из Майнца BioNTech, которое совместно с американским концерном Pfizer разработало и выпустило на рынок одноименную вакцину от коронавируса, Угур Сахин (Ugur Sahin). По его словам, все будет зависеть от того, снизится ли число новых заражений после установления теплой летней погоды.

"В Германии и Европе в целом мы, к сожалению, находимся в таком положении, что не можем дольше ждать с введением более серьезных ограничений", - добавил ученый. По оценке Сахина, результаты вакцинации населения проявятся в Германии уже в конце мая.

++00.25++

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили с президентом России Владимиром Путиным перспективы использования вакцины "Спутник V" в ЕС. При этом европейские лидеры отметили, что решающую роль в этом вопросе будет играть одобрение препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

++00.05++

Островное государство Мальта, в котором ударными темпами идет вакцинация населения от коронавируса, собирается открыть границы для туристов уже с июня. Ожидается, что рекламироваться будут, в первую очередь, программы отдыха на природе, например, курсы подводного плавания. По оценке правительства, программа по постепенному открытию страны для туристов обойдется Мальте в 20 млн евро.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 марта >>>

Смотрите также: