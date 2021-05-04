 Коронавирус: дипмиссия Испании в РФ возобновит выдачу шенгенских виз | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: дипмиссия Испании в РФ возобновит выдачу шенгенских виз

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 155 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями среды, 5 мая.

На Канарских островах

На Канарских островах (фото из архива)

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 155 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 132 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 5 мая (время московское).

Генконсульство Испании возобновит выдачу шенгенских виз россиянам

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Визовый центр Генерального консульства Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу шенгенских виз, сообщает испанская дипмиссия. В визовый центр смогут обращаться россияне, уже имевшие испанскую визу сроком действия не менее года, при этом приоритет будет предоставляться владельцам предыдущих виз на 2, 3 и 5 лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам. Новые визы выдадут с датой не раньше 1 июня, длительность их действия будет зависеть от срока действия предыдущих виз и корректности их использования.

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Комендантский час в Кельне

Комендантский час в Кельне

Жители Германии и других стран Европы стали менее довольны действиями своих властей по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией Alliance of Democracies, возглавляемой бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном. Так, если весной 2020 года 71% опрошенных жителей ФРГ считали, что правительство правильно реагирует на ситуацию, то теперь этот показатель снизился до 48%. Этт цифры соответствуют общей тенденции в Европе, но значительно превышают среднемировой показатель, указывают социологи.

Кроме того, почти половина немцев (48%) полагают, что Берлин слишком сильно ограничивает права граждан из-за пандемии. Лишь менее трети жителей Германии (31%) считают введенные ограничения приемлемыми.

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Норвегия намерена с начала июня ввести так называемые прививочные сертификаты, подтверждающие иммунность владельца к коронавирусу. Об этом сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг.

В Норвегии не менее одной дозы прививки от COVID-19 получили примерно четверть взрослого населения страны, а обе прививки - 6,8%.

В Берлине откроется центр ВОЗ по борьбе с пандемиями

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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Новый центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальной борьбе с пандемиями, который начнет работу в этом году, будет находиться в Берлине. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) в ходе виртуальной пресс-конференции с главой ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

ВОЗ еще недостаточно хорошо готова к пандемиям, эта область деятельности находится в разработке, отметил Шпан. Предполагается, что новый центр ВОЗ будет, в частности, собирать и анализировать всю имеющуюся информацию о ходе пандемии.

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В зоопарке Nehru в индийском штате Телангана коронавирус был выявлен у восьми львов, у которых в конце апреля появились такие соответствующие симптомы, как одышка. Тестирование животных было проведено под наркозом. Сейчас львы изолированы и идут на поправку, а зоопарк временно закрыт.

Делегация Индии на встрече G7 ушла на изоляцию

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Делегация Индии, которая участвует в заседании министров иностранных делстран-членов Группы семи (G7) в Лондоне, в полном составе ушла на самоизоляцию. Ранее два представителя делегации сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

Уход на карантин в таких случаях предусмотрен протоколом, специально разработанным для первой за два года очной встречи глав МИД G7. Она проходит с 3 по 5 мая в столице председательствующей в этом году в "большой семерке" Великобритании.

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Самолет бундесвера на военной базе в Вунсторфе

На военной базе в Вунсторфе (фото из архива)

Транспортный самолет бундесвера вылетел в Нью-Дели с авиабазы в Вунсторфе, чтобы доставить в Индию первую партию комплектующих для генератора кислорода. Второй военный борт отправится в Индию 6 мая Агрегат, который будет смонтирован на месте, превращает наружный воздух в медицинский кислород, которым заполняются баллоны.

На прошлой неделе ВВС Германии уже доставили в Нью-Дели 120 аппаратов ИВЛ в сопровождении специалистов, которые обучат работе с ними местных сотрудников Красного Креста.

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 7975 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 360. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 847 489 случаев заражения коронавирусом, 111 895 умерших и 4 464 550 выздоровевших.

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В Украине за сутки выявлены 2 576 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер 161 пациент. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 090 986, от последствий COVID-19 скончались 45 077 пациентов, выздоровели 1 697 358 человек.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира - инфографика

Антиковидные ограничения для привитых в Германии могут быть ослаблены 9 мая

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Deutschland Berlin Einzelhandel in der Corona Krise

Перед входом в один из магазинов в Берлине

В Германии уже в воскресенье, 9 мая, могут быть отменены некоторые ограничительные меры для жителей страны, получивших прививку от коронавируса, а также для перенесших COVID-19. Об этом в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). Привитым и переболевшим, в частности, не нужно будет предъявлять отрицательный тест на SARS-CoV-2 при посещении парикмахерских, непродовольственных магазинов и других заведений.

По словам министра, это произойдет, если соответствующее постановление правительства будет одобрено бундестагом и бундесратом до 7 мая.

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В России научный центр "Вектор" проверяет возможность трехкратного вакцинирования препаратом "ЭпиВакКорона", чтобы усилить действие антител. Как сообщили в центре, процедура уже проверена на животных, а введение третьей прививки для вакцин такого типа является естественной. Третья вакцинация, по словам специалистов "Вектора", позволит поднять уровень антител и обеспечить их высокую эффективность.

"ЭпиВакКорона" - вторая вакцина от SARS-CoV-2, разработанная в России. Препарат был зарегистрирован 13 октября 2020 года. Сейчас вакцину вводят двумя дозами с промежутком в 21 день.

В Индии зафиксирован новый пик смертей за сутки

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Мужчины несут тело умершего для кремации

На площадке для кремации умерших в Нью-Дели

В Индии в течение суток от последствий COVID-19 скончались 3780 человек, число летальных исходов возросло до 226 188.По данным Минздрава, за последние 24 часа зарегистрированы 382 315 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 20,6 млн случаев. В Индии проживает более 1,3 млрд человек. Местные эксперты считают, что реальные числа значительно выше.

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В Германии за минувшие сутки зафиксировали 18 034 новых случая заражения коронавирусом, 285 человек скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в стране за время пандемии подтверждено 3 451 550 случаев заболевания и 83 876 случаев смерти. Число новых заражений за последние семь дней составило 132,8 на 100 тысяч жителей. 

По состоянию на 4 мая в Германии минимум одну прививку от коронавируса получили около 29% населения, полностью вакцинированы более 8%. Численность населения ФРГ - около 84 млн человек. 

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Пляж в Анталии

Пляж в Анталии

Ряд провинций Турции, в том числе курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском заражения COVID-19, сообщает Минздрав страны.Число случаев коронавируса на 100 тысяч населения упало за последнюю неделю в Анталье до 200, Мугле - до 183. Стамбул, Анкара и Измир остались в красной зоне с показателями 532, 362 и 223 на 100 тысяч населения. Наименьшая заболеваемость зарегистрирована в юго-восточных турецких провинциях Ширнак, Мардин, Сиирт, Ван и Шанлыурфа (менее 100 на 100 тысяч населения).

Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины

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Жителям Великобритании старше 50 лет предложат ввести третью дозу вакцины от коронавируса к концу года, пишет газета The Times. Наряду с применяемыми в стране вакцинами BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и Moderna,  рассматривается  использование для третьей прививки препаратов, специально модифицированных для борьбы с новыми вариантами SARS-CoV-2.

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Жена основателя Microsoft Мелинда Гейтс, (накануне пара заявила о разводе) и соучредитель их совместного благотворительного фонда, призвала богатые страны не накапливать запасы вакцины от коронавируса. По ее мнению, развитые государства должны вакцинировать население "до определенного момента", а затем отправить вакцину от коронавируса более бедным странам.

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Турция с учетом развития эпидемической ситуации готовится к возобновлению авиарейсов с Россией с 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, благодаря строгим антиэпидемическим мерам, прирост заболеваемости COVID-19 снижается. Так, 15 апреля было зафиксировано 61 400 новых случаев заражения, а 3 мая - 24 733.

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Прививочный центр в Майами

Прививочный центр в Майами

США в рамках кампании по вакцинации поставили перед собой новую цель - привить первой дозой вакцины 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Об этом заявил президент страны Джо Байден, указав, что к этому времени полный курс вакцинации пройдут 160 млн американцев.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала эпидемии было выявлено в общей сложности более 32,5 млн случаев заражения коронавирусом. В стране проживают более 332,6 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 мая >>>

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

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