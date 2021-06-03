Коронавирус: численность VIP-делегаций на Олимпиаде в Токио может быть увеличена

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, свыше 155 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 4 июня (время московское).
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Пассажиры трамвая в колумбийском Медельине
Власти Колумбии, несмотря на продолжающуюся борьбу с эпидемией коронавируса, намерены разрешить проведение массовых мероприятий в ряде городов. По словам министра здравоохранения этой страны Фернандо Руиса, условием ослабления локдауна является заполненность отделений интенсивной терапии в клиниках не более чем на 85 процентов.
По состоянию на 3 июня в трех крупнейших городах Колумбии, столице Боготе, Медельине и Кали, отделения реанимации в больницах заполнены более чем на 96 процентов. Суточный прирост случаев заражений в стране составляет более 25 тысяч, с начала пандемии здесь было выявлено около 3,5 млн заражений, более 90 тысяч человек скончались.
Численность VIP-делегаций на Олимпиаде в Токио может быть увеличена
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Численность иностранных официальных делегаций на летних Олимпийских играх в Токио может быть увеличена с 12 до 40 человек, сообщил японский телеканал NHK. По словам организаторов, такое решение вызвано необходимостью обеспечить безопасное пребывание официальных лиц на Олимпиаде. Членам этих делегаций будет рекомендовано пройти предварительную вакцинацию от коронавируса и оставаться в Японии не более пяти дней.
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В Бразилии за сутки выявлен 83 391 случай заражения коронавирусом, скончались 1682 пациента. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались около 469,4 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются более 15 миллионов человек.
Массовый протест против политики Болсонару в Рио-де-Жанейро
В конце мая на улицы более чем 200 городов Бразилии вышли десятки тысяч демонстрантов, требующих импичмента президента Жаира Болсонару из-за его неудовлетворительного реагирования на пандемию. Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "несильным гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.
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Международный союз велосипедистов UCI ищет новое место для проведения чемпионата мира по трековому велоспорту. Из-за эпидемии коронавируса соревнования не смогут быть проведены в Туркменистане. Гонки были запланированы на 13 - 17 октября в Ашхабаде. Как сообщили в UCI, союз уже приступил к переговорам с возможными альтернативными организаторами. Ряд изданий сообщили, что новым местом проведения станет шотландский Глазго, однако эта информация пока не подтверждена. Официальный Ашхабад с самого начала пандемии COVID-19 заявляет, что в Туркменистане коронавируса нет.
Борис Джонсон получил вторую прививку вакциной от AstraZeneca
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне, в четверг, сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полную вакцинацию от COVID-19. Британский премьер также призвал жителей страны получить вакцину от COVID-19.
Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, первую прививку он сделал 19 марта.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 3 июня >>>
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Автор: Андрей Гурков