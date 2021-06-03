 Коронавирус: численность VIP-делегаций на Олимпиаде в Токио может быть увеличена | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.06.2021

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Коронавирус

Коронавирус: численность VIP-делегаций на Олимпиаде в Токио может быть увеличена

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 4 июня.

Женщина в маске на фоне олимпийских колец в Токио

Олимпийская символика в Токио

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 173 млн жителей планеты. Более 3,7 млн заболевших скончались, свыше 155 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 4 июня (время московское).

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Пассажиры трамвая в колумбийском Медельине в масках

Пассажиры трамвая в колумбийском Медельине

Власти Колумбии, несмотря на продолжающуюся борьбу с эпидемией коронавируса, намерены разрешить проведение массовых мероприятий в ряде городов. По словам министра здравоохранения этой страны Фернандо Руиса, условием ослабления локдауна является заполненность отделений интенсивной терапии в клиниках не более чем на 85 процентов.

По состоянию на 3 июня в трех крупнейших городах Колумбии, столице Боготе, Медельине и Кали, отделения реанимации в больницах заполнены более чем на 96 процентов. Суточный прирост случаев заражений в стране составляет более 25 тысяч, с начала пандемии здесь было выявлено около 3,5 млн заражений, более 90 тысяч человек скончались.

Численность VIP-делегаций на Олимпиаде в Токио может быть увеличена

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Численность иностранных официальных делегаций на летних Олимпийских играх в Токио может быть увеличена с 12 до 40 человек, сообщил японский телеканал NHK. По словам организаторов, такое решение вызвано необходимостью обеспечить безопасное пребывание официальных лиц на Олимпиаде. Членам этих делегаций будет рекомендовано пройти предварительную вакцинацию от коронавируса и оставаться в Японии не более пяти дней.

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В Бразилии за сутки выявлен 83 391 случай заражения коронавирусом, скончались 1682 пациента. С начала эпидемии COVID-19 в Бразилии в общей сложности подтверждено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом, скончались около 469,4 тыс. пациентов, выздоровевшими считаются более 15 миллионов человек.

Массовый протест против политики Болсонару в Рио-де-Жанейро

Массовый протест против политики Болсонару в Рио-де-Жанейро

В конце мая на улицы более чем 200 городов Бразилии вышли десятки тысяч демонстрантов, требующих импичмента президента Жаира Болсонару из-за его неудовлетворительного реагирования на пандемию. Болсонару критиковали за его подход к COVID-19, который он назвал "несильным гриппом". Он неоднократно игнорировал призывы экспертов в области здравоохранения носить маски и выступал против применения мер изоляции.

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Международный союз велосипедистов UCI ищет новое место для проведения чемпионата мира по трековому велоспорту. Из-за эпидемии коронавируса соревнования не смогут быть проведены в Туркменистане. Гонки были запланированы на 13 - 17 октября в Ашхабаде. Как сообщили в UCI, союз уже приступил к переговорам с возможными альтернативными организаторами. Ряд изданий сообщили, что новым местом проведения станет шотландский Глазго, однако эта информация пока не подтверждена. Официальный Ашхабад с самого начала пандемии COVID-19 заявляет, что в Туркменистане коронавируса нет.

Борис Джонсон получил вторую прививку вакциной от AstraZeneca

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне, в четверг, сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полную вакцинацию от COVID-19. Британский премьер также призвал жителей страны получить вакцину от COVID-19.

Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca, первую прививку он сделал 19 марта.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 июня >>>

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  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

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  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


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Контекст

Переболевшие COVID-19 нуждаются в прививке от коронавируса

Лица, перенесшие COVID-19, не учитываются в ходе кампании по вакцинации от коронавируса. Однако и они нуждаются в одной прививке, поскольку со временем приобретенный ими иммунитет ослабевает.  

Эффективна ли вакцина от коронавируса после первой прививки?

Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. Что происходит, если ограничиться только одной прививкой?  

Почему "Спутник V" может не долететь до Германии

Процесс сертификации российской вакцины от коронавируса в ЕС затянулся настолько, что в течение ближайших недель поставки "Спутника" в Германию могут потерять смысл, уверены немецкие политики.  

ЕС открывает границы: кого и на каких условиях будут пускать?

Совет ЕС утвердил рекомендацию ослабить ограничения на поездки в Шенген из третьих стран, например, России. Пропуском для туристов станет прививка от коронавируса, но не любой вакциной.  

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативные данные о ходе вакцинации в Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Евросоюз откроет границы для привитых от коронавируса туристов (21.05.2021)  

„Спутник V“: почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости (10.05.2021)  

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