 Коронавирус: США не планируют делиться вакцинами до полной вакцинации всех американцев | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: США не планируют делиться вакцинами до полной вакцинации всех американцев

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились почти 115 млн человек, более 2,5 млн скончались. Выздоровели свыше 90,5 млн пациентов. DW следит за событиями 2 марта.

Вакцина Pfizer-BioNTech

Вакцина Pfizer-BioNTech

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 90,5 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 марта (время московское).

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 3943 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 451 011 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 358 человек, общее число летальных исходов составило 70 463. Выздоровели более 2,25 млн человек. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 65,4 случая заражения, меньше, чем днем ранее (65,8). Согласно решению федеральных и земельных властей, отмена жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35 случаев. 22 декабря 2020 года он достигал наивысшего значения - 197,6.

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Бывший президент США Дональд Трамп и его жена Мелания  были вакцинированы против COVID-19 в Белом доме еще в январе, сообщают CNN и New York Times со ссылкой на неназванного советника Трампа.

ВОЗ не ожидает быстрой победы над коронавирусом

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Очередная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в количестве 732,5 тыс. доз прибыла в Аргентину, сообщают СМИ со ссылками на правительственные источники. Всего Россия поставит Аргентине 2,47 млн доз препарата. Первая его партия из 300 тыс. доз первого компонента прибыла в декабре 2020 года, 300 тыс. доз второго компонента - в январе 2021.

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 Говорить о том, что пандемию коронавируса удастся остановить к концу 2021 года преждевременно и нереалистично, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Вместе с тем о указал, что появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев протекания заболеваний и смертельных исходов.

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Чиновники здравоохранения Бразилии призывают к региональным локдаунам и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с COVID-19. Ежедневно вирус уносит в стране жизни более тысячи человек. "Возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии", - говорится в открытом письме 27 секретарей Национального совета здравоохранения Бразилии - одного из подразделенийв министерства здравоохранения. По мнению авторов письма, страна переживает худший момент с начала пандемии.

Число инфекций в мире продолжает расти

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Число новых случаев инфицирования коронавирусом в мире на прошлой неделе выросло впервые за семь недель, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.  По его словам, многие страны ослабили карантинные ограничения, и поэтому повышение числа новых случаев было "хоть и разочаровывающим, но не неожиданным".

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США не планируют делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, пока не вакцинируют всех американцев, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге журналисты спросили Псаки о том, рассматривает ли Белый дом возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин. Она категорично ответила: "Нет". "Администрация сосредоточена на обеспечении того, чтобы каждый американец былпривит. И как только мы достигнем этой цели, то будем рады обсудить дальнейшие шаги", - сказала Псаки.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает, что летом в стране ускорят процесс вакцинации населения от COVID-19 и к его окончанию планируется выйти на уровень 5-7 млн прививок в месяц. По словам Степанова, с начала кампании вакцинации за неделю  первую прививку от коронавируса получили 4 905 человек.

Хроника пандемии 1 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Андрей Гурков


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