Канцлер ФРГ Шольц: В 2022 году нас вновь ждет борьба с коронавирусом

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем новогоднем обращении к согражданам, которое будет транслироваться по телевидению вечером 31 декабря, называет борьбу с пандемией COVID-19 одной из важнейших задач наступающего 2022 года. При этом он отмечает, что ближайшие недели пройдут под знаком борьбы с коронавирусом. Глава правительства ФРГ подчеркивает важность вакцинации и бустерных прививок и призывает серьезно отнестись к действующим в стране проивоэпидемическим ограничениям, призванным замедлить распространение инфекции.

На 7 января запланировано очередное совещание Шольца с премьер-министрами федеральных земель ФРГ, на котором будут обсуждаться новые меры по борьбе с пандемией.

Испытания 2021 года

Говоря о вызовах, с которыми германское общество столкнулось в уходящем году, Олаф Шольц в первую очередь вспоминает масштабное наводнение, от которого летом пострадали западные регионы страны. При этом он подчеркивает не только его разрушительные последствия, но и солидарность и готовность к взаимной выручке, которую проявили жители Германии во время ликвидации последствий природной катастрофы.

Другим серьезным вызовом для Германии остается не утихающая пандемия коронавируса.

О вызовах пандемии

Комментируя утверждения некоторых граждан Германии о том, что из-за пандемии общество оказалось расколотым, глава правительства страны заявляет: "Все абсолютно наоборот! Наша страна проявляет сплоченность".

"Конечно, в повседневной жизни у нас различные мнения и оценки. В первую очередь в том, что касается коронавируса... Однако сильное общество выдержит любые противоречия - если мы слышим друг друга. И если мы уважаем друг друга", - уверен Шольц.

О вакцинации от коронавируса

Канцлер напомнил, что с середины ноября в Германии было сделано более 30 млн прививок от коронавируса, и указал, что до конца января 2022 года планируется сделать еще 30 млн прививок, "чтобы быть во всеоружии в борьбе с "омикроном".

Говоря об опасениях, связанных с возможными побочными эффектами вакцин, Шольц отмечает, что на сегодня почти 4 млрд людей во всем мире привились от коронавируса без каких бы то ни было значительных побочных эффектов. "А бессчетное количество привитых людей стали родителями здоровых детей", - подчеркивает канцлер.

Шольц также выражает благодарность всем сотрудникам больниц, отделений по уходу за больными и немощными людьми, врачебных практик и центров вакцинации, а также полицейским и военнослужащим, которые вносят свой вклад в борьбу с пандемией. "Я благодарю вас за то, что вы делаете для нашей страны, для всех нас!" - говорится в тексте новогоднего обращения.

О защите климата и "зеленой" экономике

Важной темой выступления канцлера Германии стала борьба с изменением климата и переход к возобновляемым источникам энергии. Германия стремится менее чем за 25 лет добиться климатической нейтральности, и эти планы канцлер назвал "задачей гигантского масштаба". "Чтобы решить ее, мы инвестируем огромные средства. В новые электросети, станции для заправки электромобилей, ветрогенераторы энергии, в развитие железнодорожного транспорта и многое другое", - указывает Шольц, напоминая, что эти меры содействуют созданию новых рабочих мест.

В то же время он отмечает, что ни одна страна не может достигнуть в одиночку прогресса в построении лучшего мира. Именно для этого и необходимо международное сотрудничество. В январе 2022 года Германия станет страной-председателем "большой семерки" (G7) - группы из семи государств с самой развитой экономикой в мире. В этот период, по словам Шольца, правительство ФРГ собирается отвести теме защиты климата ключевую роль.

О конфликте вокруг Украины

Затронув тему конфликта вокруг Украины, глава правительства ФРГ подчеркивает: "Здесь перед нами возникают новые вызовы". "Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", - говорится в новогоднем обращении федерального канцлера Германии, которое выйдет в телеэфир вечером 31 декабря.

Смотрите также:

Новые лица Германии: топ-10 Олаф Шольц: на смену Меркель После перерыва в 16 лет социал-демократ снова занял пост канцлера ФРГ. Олаф Шольц, до недавнего времени работавший министром финансов в кабинете Ангелы Меркель, стал четвертым с 1949 года канцлером от СДПГ. Бывший мэр Гамбурга и юрист по образованию обещает преемственность в политике, а руки складывает порой точно так же, как и его предшественница.

Новые лица Германии: топ-10 Анналена и Роберт: команда "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) - новички в правительстве ФРГ. Кандидат от "зеленых" на пост канцлера стала новым главой МИД - на ней лежит особая ответственность в связи с предстоящим председательством ФРГ в G7. Хабек, который с 2012 по 2018 год был министром окружающей среды, стал вице-канцлером и возглавил министерство экологии.

Новые лица Германии: топ-10 Франциска Гиффай собирается наводить порядок в Берлине Франциска Гиффай (Franziska Giffey) - уже не новое лицо среди политиков федерального уровня. В прошлом министр по делам семьи и бургомистр берлинского района Нойкёльн, она, представляя СДПГ, осенью 2021-го выиграла выборы в земельный парламент Берлина. 43-летняя уроженка ГДР заняла пост правящего бургомистра столицы Германии.

Новые лица Германии: топ-10 Угур и Озлем: основатели BioNTech Они сделали мир лучше: Угур Шахин и Озлем Тюречи, выходцы из семей турецких мигрантов в Германии, познакомились в 2000 году в клинике Саарского университета, а после создали компанию BioNTech. Опираясь на десятилетние наработки в области индивидуализированной иммунотерапии от рака, они разработали вакцину против коронавируса. Их следующая цель: вакцина против онкологических заболеваний.

Новые лица Германии: топ-10 Джем Оздемир: неожиданная должность - министр сельского хозяйства Впервые в федеральном правительстве появился министр с миграционным бэкграундом: Джем Оздемир. Сын турецкого гастарбайтера, он родился уже в ФРГ и считает себя коренным жителем Германии. В течение десяти лет социальный педагог Оздемир был сопредседателем партии "зеленых". Но в кабинете министров он будет заниматься не интеграцией, как можно было бы предположить, а сельским хозяйством.

Новые лица Германии: топ-10 Александр Зверев: звезда тенниса из Гамбурга В свой первый финал турнира Большого шлема Александр Зверев вышел в 2020 году на Открытом чемпионате США. В 2021 году он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Звезда тенниса родился в Гамбурге в 1997 году, происходит из русской спортивной семьи: отец Александр играл в Кубке Дэвиса, мать Ирина занимала 380-е место в мире.

Новые лица Германии: топ-10 Зое Виз: соул-дива Германии Ее балладу Control просмотрели на YouTube почти 55 миллионов раз. Слава пришла к 19-летней певице Зое Виз из Гамбурга в 2021 году. Она стала первой немецкой певицей, выступившей на церемонии American Music Awards, и первым немецким лицом американской рекламной кампании Apple Music. Весной 2022 года с выступлений в Англии она начнет свое первое крупное турне.

Новые лица Германии: топ-10 Луиза Нойбауэр: по примеру Греты Тунберг Ее считают немецкой Гретой Тунберг. Луиза Нойбауэр родилась в Гамбурге в 1996 году. С 2019 года она является одним из лидеров движения Fridays for Future в Германии. С 2016 года активистка выступает за глобальную справедливость и защиту климата. В 2020 году она подала жалобу в Конституционный суд на климатическую политику Германии и добилась успеха.

Новые лица Германии: топ-10 Маттиас Маурер: человек высоко летающий Астронавт Маттиас Маурер - двенадцатый немец, совершивший полет в космос. Родившийся в 1970 году астронавт ЕКА - материаловед по образованию. 11 ноября 2021 года он отправился на МКС. Его первый космический полет должен продлиться шесть месяцев.

Новые лица Германии: топ-10 Ханси Флик: тренер ЧМ В 2014 году он участвовал в победе на ЧМ в Бразилии, будучи помощником тренера бундестим Йоахима Лёва. В августе 2021 года "Ханси" Флик сам стал наставником сборной и надеется вернуть Германии титул чемпиона на первенстве в Катаре. Ранее Флик был главным тренером "Баварии" и стал первым наставником команды, выигравшим 22 из своих первых 25 соревновательных матчей. Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков

