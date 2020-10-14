Хроника пандемии: в Словакии возьмут тесты на коронавирус у всех старше 10 лет

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 40 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 19 октября (время московское).
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Правительство Словакии согласовало план тестирования на коронавирус всех граждан старше 10 лет. Для этого будут задействованы до 8000 военнослужащих и 50 000 сотрудников государственных служб, в том числе полицейские и пожарные, заявил министр обороны Ярослав Надь. Беспрецедентный проект с 23 по 25 октября опробуют в очагах новых вспышек, а затем расширят.
Премьер-министр республики Игорь Матович особо выделил важность охвата как можно большего числа людей. Альтернативой станет локдаун на национальном уровне, объяснил он. Вирус SARS-CoV-2 в Словакии выявлен у 29 835 человек, 88 больных скончались, 7359 выздоровели.
Звелини Мкизе
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Коронавирус подтвержден у министра здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) Звелини Мкизе и его супруги. Министр перешел в режим самоизоляции и призвал сограждан не забывать о базовых мерах предосторожности. На ЮАР приходится больше всего случаев заражения (702 131) и летальных исходов (18 408) на африканском континенте, следует из официальных данных.
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Twitter удалил пост советника рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом за нарушение правил сети микроблогов в вопросе распространения информации, вводящей в заблуждение. Нейрорадиолог Скотт Атлас, которого президент США Дональд Трамп включил в состав рабочей группы, в своем твите высказался против ношения масок.
Во всем мире на Соединенные Штаты приходится больше всего заражений (свыше 8 млн) и смертей среди пациентов с коронавирусом (более 224 тысяч).
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В Праге более 2000 футбольных фанатов и любителей хоккея приняли участие в протестах против COVID-ограничений в спорте. Часовая демонстрация в центре города вылилась в столкновения со стражами порядка, более дюжины человек были задержаны.
С 12 октября в Чехии на две недели запрещено проводить любые спортивные мероприятия за исключением международных состязаний. Премьер-министр Андрей Бабиш призвал жителей по возможности оставаться дома. Возбудитель заболевания COVID-19 в стране обнаружен у 171 487 человек, 1402 больных умерли, 69 090 выздоровели.
Туристы около Колизея в Риме
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Италия ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции. Мэры городов получат право закрывать доступ на площади и другие общественные пространства после 21.00, чтобы избежать скопления людей, заявил председатель Совета министров Джузеппе Конте. Кроме того, залы игровых автоматов и букмекерские конторы смогут принимать посетителей только до 21.00.
Вирус в Италии выявлен у 414,2 тысячи человек, 36,5 тысячи инфицированных скончались, свыше 251 тысячи выздоровели. По данным на утро 18 октября в стране был зафиксирован наивысший суточный прирост с момента начала ведения статистики в 11 705 новых заражений.
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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Незаметные герои времен пандемии
Уборщица электричек
Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.
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Незаметные герои времен пандемии
Комиссар полиции
Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница супермаркета
Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.
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Незаметные герои времен пандемии
Фармацевт
Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.
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Незаметные герои времен пандемии
Учительница
Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.
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Незаметные герои времен пандемии
Медсестра
Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.
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Незаметные герои времен пандемии
Почтальон
Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
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Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.
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Незаметные герои времен пандемии
Больничная клоунесса
Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
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Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
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Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.
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Незаметные герои времен пандемии
Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.
Автор: Наталия Королева