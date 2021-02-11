Коронавирус: в Афинах ужесточен локдаун

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer , с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 107 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 79 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 февраля (время московское).

В Афинах ужесточен локдаун

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В столице Греции Афинах с 6.00 утра четверга до конца февраля действуют более жесткие противоэпидемические меры. Лишь недавно открывшиеся школы вновь закрыты, учащиеся переведены на дистанционное обучение. Выход из дома без уважительной причины запрещен с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, по выходным - с 18.00.

За исключением супермаркетов, аптек и автозаправочных станций, закрыты все магазины и парикмахерские. Каждый житель города, прежде чем выйти из дома, по-прежнему обязан отправить SMS-сообщение в службу гражданской обороны с указанием причины выхода.

В Греции с населением около 10,4 млн человек с начала эпидемии зарегистрировано более 167 тыс. случаев заражения, более 6 тыс. пациентов скончались, выздоровели около 150 тыс. человек.

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Социальная реклама о прививках на автобусной остановке в Гамбурге

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 10 237 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 310 2336 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 666 человек, общее число летальных исходов составило 63 635. Выздоровели 2 087 600 человек.

Индикатор распространения инфекции постепенно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 64,2 случая заражения. Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 50 случаев.

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В Мексике прошли регистрацию и тем самым допущены на рынок две китайские вакцины от коронавируса - CanSino Biologics и CoronaVac. Ранее там были зарегистрированы вакцины от BioNTech/Pfizer, AstraZeneca и российский "Спутник V".

В Литве смягчаются ограничения

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Власти Литвы смягчают введенные в связи с пандемией ограничения и с 15 февраля открывают непродовольственные магазины, парикмахерские, а также салоны красоты.

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В Японии зафиксировано максимальное суточное значение смертей от последствий заражения коронавирусом с момента начала пандемии - 121 человек. Вакцинация в Японии еще не началась, кроме того, в стране никогда не вводили локдаун.

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Представители немецкого гостиничного и ресторанного бизнеса разочарованы итогами совещания Ангелы Меркель и глав федеральных земель, по итогам которого жесткий локдаун был продлен до 7 марта. "То, что отели и рестораны ни словом не были упомянуты в итоговом документе, вызывает в отрасли отчаяние и фрустрацию", - заявила исполнительный директор объединения немецких отелей Dehoga Ингрид Хартгес (Ingrid Hartges). Рестораны и отели в Германии были закрыты после объявления жесткого локдауна еще 16 декабря. В то же время ресторанам разрешено продавать блюда на вынос.

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На одной из улиц в центре Лондона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что первую прививку от коронавируса получили уже более 15 млн жителей страны. Около 520 тысяч получили и вторую прививку.

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Кабинет министров Украины запретил регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса "Sputnik V". Это решение опирается на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому пройти государственную регистрацию могут только те вакцины, которые не разработаны в государстве, признанном страной-агрессором.

В Нью-Йорке открываются стадионы

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В Нью-Йорке в конце февраля вновь открываются стадионы - спустя почти год после их закрытия из-за пандемии. Разрешенное количество зрителей - 10 процентов от общей вместимости.

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Немецкие учителя и воспитатели будут зачислены в более приоритетную группу вакцинации от коронавируса - вторую по очереди. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). По ее словам, представителям этих профессий очень сложно соблюдать социальную дистанцию. Первые школы в нескольких немецких землях откроются уже 22 февраля. Меркель заявила, что учителя и воспитатели должны пройти вакцинацию до начала лета.

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Кипр с 1 марта открывает свои границы для туристов из 56 стран. В этот перечень входят все государства Евросоюза, а также Россия, Украина, Беларусь, Израиль и еще несколько.

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Каждый третий немецкий ребенок страдает от тревожных расстройств, депрессии, головной боли или психосоматических симптомов, связанных с пандемией и локдауном. При этом дети из малообеспеченных семей и семей мигрантов подвержены этим расстройствам непропорционально чаще. Об этом говорится в исследовании университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф.

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