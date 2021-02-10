В Германии жесткий локдаун продлен до 7 марта

Жесткий локдаун, введенный в ФРГ на фоне резкого роста коронавирусной инфекции в середине декабря 2020 года, продлен до 7 марта. Такое решение приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры федеральных земель в ходе видеоконференции в среду, 10 февраля.

Ведомство федерального канцлера, вопреки сопротивлению ряда федеральных земель, настояло на продлении жесткого локдауна, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением новых, более опасных мутаций коронавируса. Распространений этих мутаций требует значительных дополнительных усилий, направленных на снижение количества заражений, пояснили в ведомстве.

В результате ограничения по контактам между людьми сохранятся и в ближайшие недели. "Базовый принцип "мы остаемся дома" остается важным инструментом в борьбе против пандемии и ежедневно спасает человеческие жизни", - говорится в документе, принятом в ходе видеоконференции 10 февраля.

Закрытыми остаются гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек. В то же время утвержденные меры предусматривают ряд исключений и послаблений.

Школы, детские сады и парикмахерские

Федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. Это право было согласовано по настоянию премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета (Armin Laschet), который неоднократно предупреждал о катастрофических последствиях закрытия школ и детсадов для детей и родителей.

Глава Объединения германских городов и местных самоуправлений Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) ранее заявил в интервью радиостанции SWR: "Нервы родителей на пределе. Надо что-то делать". При этом он подчеркнул, что это отнюдь не означает незамедлительного возобновления работы школ и детсадов в нормальном режиме. "Можно уменьшить численность классов, можно совмещать очное обучение с дистанционным", - пояснил он.

По решению участников видеоконференции, парикмахерские смогут возобновить работу с 1 марта. Это станет возможным при соблюдении правил гигиены, приеме посетителей строго по записи и использовании медицинских масок. Более раннее открытие салонов участники видеосаммита объяснили "важностью парикмахеров для гигиены тела", а также тем, что "значительная часть населения, особенно люди старшего поколения, нуждаются в этих услугах".

Следующая встреча канцлера ФРГ с главами земельных правительств, на которой будет обсуждаться тема продления или ослабления локдауна, состоится 3 марта.

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