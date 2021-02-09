Коронавирус: медицинский регулятор ЕС не получал заявку на регистрацию "Спутник V"

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 107 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 79 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 10 февраля (время московское).

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Власти Швейцарии ввели обязательный 10-тидневный карантин для тех, кто приезжает в страну из немецких федеральных земель Саксония-Анхальт, Тюрингия и Бранденбург. Мера действует с 22 февраля. На седьмой карантина можно сдать тест на коронавирус и в случае негативного результата завершить самоизоляцию. Те, кто приезжает в Швейцарию из других немецких регионов, должны пройти электронную регистрацию.

Медицинский регулятор ЕС не получал заявку на регистрацию "Спутник V"

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило на своем сайте, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Специалисты EMA предоставили разработчикам "Спутника V" научную консультацию по вопросам, связанным с их вакциной. Регулятор остается в диалоге с создателями российской вакцины, чтобы "определить дальнейшие шаги", говорится далее в сообщении.

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Пандемия в корне изменила страхи жителей Германии, следует из доклада Sicherheitsreport 2021, составленного социологическим институтом Allensbach и "Центром стратегии и высшего руководства", который занимается коучингом и личностным развитием.

Согласно нему, теперь немцы больше всего боятся не войны, терроризма или бедной старости, как год назад, а экономических последствий кризиса, вызванного пандемией (70% респондентов). Более половины опрошенных (51%) признались, что в настоящий момент их сильно беспокоит "общая неопределенность того, как ситуация будет развиваться в будущем".

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В Чехии быстро распространяется британский вариант коронавируса B.1.1.7. При этом, как отмечают специалисты Государственного института здравоохранения (SZÚ), скорость его распространения в разных регионах сильно различается. Больше всего пострадал округ Трутнов, расположенный в Краловеградецком крае на границе с Польшей и Германией. Здесь британский вариант коронавируса обнаружен уже у 60 процентов инфицированных. В соседнем округе Наход - у 45 процентов, в столице Чехии Праге носителями британского варианта коронавируса являются менее 10 процентов лиц с подтвержденным диагнозом.

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Концерн Johnson & Johnson (J&J) подал заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на экстренный допуск своей вакцины против коронавируса. Аналогичная заявка подана и в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). По словам представителя американского концерна, J&J рассчитывает получить положительное решение EMA еще в феврале.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Брюссель намерен ускорить процедуру допуска вакцин от коронавируса в странах ЕС. Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен указала, что, во-первых, Европейское агентство по лекарственным средствам EMA должно быстрее получать информацию о результатах клинических испытаний, во-вторых, Еврокомиссия активно работает над совершенствованием правовой базы, которая позволит ускорить процесс исследования и лицензирования.

Компания BioNTech отркыла производство вакцины в Марбурге

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Вакцина компаний BioNTech и Pfizer

Немецкая компания BioNTech начала производство разработанной совместно с Pfizer вакцины от COVID-19 на новом заводе в Марбурге (федеральная земля Гессен). Как сообщается на сайте BioNTech, офис которой находится в Майнце, первым шагом стало производство рибонуклеиновой кислоты (мРНК, mRNA), которая используется для изготовления препарата. Планируется произвести в первой половине 2021 года до 250 млн доз вакцины BNT162b2. Поставка первой партии изготовленной в Марбурге вакцины ожидается предварительно в начале апреля.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 544 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 263 601. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 3055 человека: за минувшие сутки скончались 5 пациентов. Выздоровели 255 385 инфицированных. В Грузии проживают около 4 млн человек.

В России с начала эпидемии - более 4 миллиона случаев заражения

В одном из бюро ритуальных услуг в Уфе

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 14 494 случая. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 536. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 012 710 случаев заражения коронавирусной инфекции, 78 134 умерших и 3 516 461 выздоровевший.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что, по предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

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Мобильный тестовый центр в Киеве (фото из архива)

В Украине за сутки выявлены 3409 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 163 пациента. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии составило 1 253 055, скончались 23 934 пациента, выздоровели 1 млн 92 тысяч 376 человек.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Россия навязывает свою вакцину от коронавируса "Спутник V" для усиления влияния на востоке страны и в Восточной Европе. По мнению украинского политика, Москва стремится использовать вакцину отечественного производства в качестве инструмента воздействия на некоторые регионы, которые в настоящее время не контролируются украинским правительством. Об этом Шмыгаль заявил в интервью изданию Politico.

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 8072 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 299 996 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 813 человек, общее число летальных исходов составило 62 969. Выздоровели более 2 млн человек. Индикатор распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 68 случаев заражения. Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер может начаться лишь при снижении этого показателя до 50 случаев.

Германия хочет выделить 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией

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Федеральное правительство Германии хочет выделить дополнительно 1,5 млрд евро на всемирную борьбу с пандемией. Это следует из предложения Минфина ФРГ, направленного в комитет бундестага по бюджету. Копия документа имеется в распоряжении агентства Reuters. Из указанной суммы 620 млн евро будут направлены на снабжение вакцинами развивающихся стран, еще 100 млн евро - на вакцины, которые будут распределены в гуманитарных целях. Дополнительные средства предусмотрены на исследования в области прививок, диагностику и поддержку систем здравоохранения.

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Власти ФРГ собираются оставить в силе локдаун и после 14 февраля, когда официально истекает его срок. Это следует из проекта заявления, подготовленного в преддверии заседания 10 февраля представителей федеральных властей и земель, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом. "С учетом мутаций вируса шаги по снятию ограничений должны предприниматься осторожно и постепенно, чтобы избежать подрыва успешного сдерживания инфекции", - подчеркивается в проекте заявления, полученного DW. Документ предусматривает, что локдаун может продлиться до марта.

Президент Перу привился от коронавируса

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Президент Перу Франсиско Сагасти привился от коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters. Для вакцинации был использован препарат китайской фармацевтической компании Sinopharm. Прививочная кампания в стране стартовала всего через два дня после того, как в Перу были доставлены 300 тыс. доз вакцины этой фирмы.

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Пляжи на Ибице

Испания хочет оживить туристическую сферу за счет "сертификатов вакцинации". Об этом заявил Артуро Ортис из испанского бюро по туризму в Берлине газете Bild. Эксперт высказал мнение, что "к началу лета нормальные путешествия станут возможны". Представитель посольства Испании в ФРГ, в свою очередь, отвечая на запрос газеты, заявил, что Мадрид работает над выработкой скоординированного подхода в рамках ЕС, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Всемирной туристской организации.

В Удмуртии отменяют обязательное ношение масок

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Удмуртия стала первым российским регионом, в котором вскоре отменят обязательное ношение масок. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов. Новый режим вступит в силу 12 февраля. В то же время власти попросили тех, кто не переболел COVID-19 или недавно сделал прививку, все же использовать средства защиты.

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На западе Лондона (фото из архива)

Две новых мутации SARS-CoV-2, одна из которых вызвала "озабоченность" у ученых, выявлены в Англии. Об этом сообщили в Консультативной группе по угрозам новых респираторных вирусов, действующей при Минздраве Великобритании. По данным специалистов, один из вариантов был зафиксирован в Бристоле, именно он и вызывал беспокойство ученых. Второй обнаружили в Ливерпуле, на данный момент его изучают.

Специалисты поясняют, что в обеих случаях мутация коснулась шиповидного белка и сходна с теми, что были зафиксированы ранее в южноафриканской и бразильской разновидностях. По данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), в стране выявлены 76 случаев инфицирования новыми двумя вариантами. Врачи, однако, уверены, что вакцины будут эффективны против них.





Хроника пандемии 9 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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